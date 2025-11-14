В Китае изобрели таблетку от старости: ученые утверждают, что она поможет дожить до 150 лет. Новости 14 ноября

Препарат будет бороться с клетками, которые вызывают воспаление Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 ноября.

Полицейских планируют наделить правом наказывать хозяев агрессивных животных

Полицейские смогут наказывать владельцев животных за агрессивное поведение питомцев и несоблюдение правил их содержания. Соответствующий законопроект вскоре поступит в Госдуму. Документ с поправками в КоАП подготовил глава комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

За что смогут штрафовать?

Полицейские получат полномочия наказывать владельцев животных за следующие нарушения:

выгул собаки без намордника и поводка (особенно потенциально опасных пород);

выгул в нетрезвом виде;

выгул в неположенных местах (не там, где разрешили местные власти);

содержание животных из запрещенного перечня;

натравливание животных на людей или других питомцев;

жестокое обращение с животными;

нарушения, из‑за которых пострадал человек, другое животное или имущество.

Сейчас у полицейских нет законных оснований составлять протоколы и штрафовать, даже если они видят нарушение своими глазами. Из‑за этого многие действия остаются безнаказанными.

Смена или потеря своей сим-карты грозит кражей денег со счетов

Россияне рискуют лишиться доступа к банковским счетам и онлайн‑сервисам, если потеряют контроль над своим мобильным номером. Об этом сообщил Сергей Золотухин, эксперт по кибербезопасности компании F6.

Если номер долго не используется, оператор вправе его изъять. Спустя несколько месяцев сим‑карта с этим номером может попасть к новому владельцу — и вместе с ней он потенциально получит доступ к аккаунтам прежнего абонента. Речь идет не только о соцсетях и почте, но и о банковских приложениях, где номер служит ключом для входа и подтверждения операций

О том, как не стать жертвой ситуации и защититься от этих проблем, — рассказали в материале.

Набиуллина признала ошибку ЦБ, после которой взлетели цены

Глава Банка России Эльвира Набиуллина открыто признала, что решение о повышении ключевой ставки в 2023 году было принято поздно и стало ошибкой. Об этом она заявила на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться», — начала Набиуллина, а после призналась: когда в 2023 году инфляция начала стремительно расти, Банк России не успел оперативно отреагировать.

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — констатировала она.

По ее словам, в то время было непросто определить оптимальный момент для ужесточения денежно‑кредитной политики. Сейчас регулятор понимает: действовать нужно было быстрее.

Какой будет зима в России

Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Однако это не значит, что Россию накроют лютые морозы. Наиболее вероятный сценарий, что нынешней зимой температура будет около и выше нормы, объяснил руководитель Гидрометцентра РФ.

По прогнозу будет повышенное количество оттепелей, но в то же время и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже, уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Россияне теряют триллионы из-за уловок магазинов

Ежегодно россияне теряют около триллиона рублей из-за уловок магазинов с ценниками, сообщили в Союзе потребителей России (СПРФ). О своих наблюдениях специалисты доложили в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Покупатели жалуются на шринкфляцию — экономическое явление, при котором производители уменьшают вес, объем или количество товара в упаковке, сохраняя прежнюю цену. Также правильному восприятию мешает указание «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, пишут «Известия».

Авторы обращения предложили обязать магазины указывать стоимость продукции в пересчете на стандартизированные единицы измерения, такие как килограммы, литры или десятки.

В компаниях грядет волна сокращений

В России ожидается новая волна массовых сокращений персонала. По прогнозам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, она пройдет в январе — июне 2026 года.

В первую очередь сокращения затронут:

банковский сектор;

добычу и транспортировку ресурсов;

смежные экспортно-ориентированные отрасли,

позиции, без которых компания может продолжать свою базовую деятельность, — маркетинг, административный персонал, часть инженерно-технических и вспомогательных специалистов.

Ускорит процесс отказа от части персонала и внедрение технологий искусственного интеллекта. С его помощью можно заменить людей, которые заняты рутинными задачами, например, обработкой документов или аналитикой. Это поможет сократить расходы компаний.

Операторов предложили обязать отключать услуги по запросу ФСБ

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по запросу ФСБ. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что основания для прекращения услуг связи будут устанавливаться нормативными актами президента и правительства РФ. Операторы не будут нести ответственность перед абонентами за выполнение требований ФСБ.

Российские сайты начнут штрафовать за вход по Google-почте

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Планируется, что запрет коснется и авторизации с помощью иностранной электронной почты. С 2023 года действует закон, запрещающий вход и регистрацию на российских сайтах и в приложениях через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google. Это разрешено делать только через биометрию, портал «Госуслуг», мобильный телефон и сервисы, которыми владеют российские компании.

Также в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за нарушение законодательства в сфере информации сервисам, где применяются «рекомендательные технологии». К ним относятся музыкальные и стриминговые сервисы, а также маркетплейсы.

Авторы законопроекта предлагают ввести административные штрафы для владельцев сервисов, которые применяют рекомендательные технологии «в целях предоставления информации с нарушением законодательства Российской Федерации». Их размер составит:

для физлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юрлиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Поездки в Египет станут дороже

Палата представителей Египта приняла поправки в представленный правительством законопроект, резко повышающие стоимость въездных виз. По новому закону, за каждую визу для въезда или транзита, которую выдают на границе Египта, нужно будет дополнительно заплатить не больше 20 долларов или эквивалентную сумму в другой валюте.

Это правило касается всех типов виз и консульских услуг, которые граждане получают в посольствах и консульствах Египта за границей. Таким образом стоимость визы для въезда в Египет, которая сейчас составляет 25 долларов, может увеличиться почти вдвое — до 45 долларов.

Введение цифрового рубля отложили

Банк России принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на конгрессе финансистов в Казахстане, что причина отсрочки — желание регулятора оценить реальную востребованность будущих сервисов.

Глава ЦБ подчеркнула, что после перехода к массовому внедрению кредитные организации будут обязаны предоставлять услуги с использованием цифрового рубля по запросам клиентов. При этом для самих потребителей — как бизнеса, так и физических лиц — использование нового платежного инструмента останется добровольным.

Согласно планам регулятора, в сентябре 2026 года возможность оплачивать покупки цифровым рублем получат клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн рублей. На следующем этапе планка выручки для подключения банков будет снижена до 30 млн рублей.

Ребенок умер возле школы, подавившись пирожком

В Кабардино-Балкарии школьник умер, по предварительным данным, подавившись пирожком на перемене. Медики пытались его спасти, но мальчик не выжил.

«По предварительной информации, сегодня утром в одной из школ в городе Нарткала во время перемены школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор. Его забрала прибывшая скорая помощь, но 13-летний мальчик скончался», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту смерти ученика школы. По данным СУСК РФ, учащийся седьмого класса во время приема пищи потерял сознание. Ребенок скончался, предположительно, от асфиксии.

Ученые в Китае утверждают, что изобрели таблетку от старости

Ученые из Китая сообщили, что им якобы удалось создать таблетку, благодаря которой человек сможет прожить 150 лет. Об этом сообщает Oddity Central.