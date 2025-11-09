Домашние соленья чуть не стоили москвичам жизни: они съели закрутки и оказались в больнице. Новости 9 ноября

Пострадавшие оказались в больнице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 ноября.

В Таиланде опрокинулся автобус с туристами

Автобус с иностранными туристами перевернулся на трассе Таиланда в провинции Лампанг. В ДТП пострадали 38 человек, пишет газета Thai Rath.

«В 20:50 в субботу (16:50 мск — Прим. ред.) полиция провинции Лампанг получила сообщение о ДТП с туристическим автобусом. Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили автобус, перевернувшийся на бок и полностью перегородивший трассу в направлении к Бангкоку», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров получил тяжелые травмы, еще четыре человека — травмы средней тяжести. Остальные пострадавшие отделались испугом и ушибами. Тех, кому потребовалась медицинская помощь, доставили в ближайшую больницу.

«Водитель автобуса, 56-летний Вичай, сообщил полицейским, что автобус следовал из Чиангмая в Бангкок, и в нём находились 35 граждан Индии и Пакистана и трое граждан Таиланда — он сам, второй водитель и помощник, подающий в пути туристам напитки и еду», — сообщает газета.

По словам водителя, автобус потерял управление на мокром от дождя спуске с горы и перевернулся.

Умер автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

Скончался один из ключевых современных российских художников Эрик Булатов. Ему было 92 года, сообщил Telegram-канал The Art Newspaper Russia. За несколько часов до сообщений о смерти он возглавил список самых продаваемых российских художников, составленный для Forbes галереями-участницами «Ассоциации галерей».

Умер художник-концептуалист Эрик Булатов Источник: Любовь Кабалинова / «Ельцин Центр»

Причиной смерти стала эмфизема легких. Об этом сообщила подруга семьи художника. Она добавила, что прощание с Булатовым пройдет в Париже, похоронить его планируют в Москве.

Работы художника высоко ценились специалистами и коллекционерами. Картины «Революция — перестройка» и «Советский космос» были проданы на аукционах за 1 млн и 1,6 млн долларов.

Картина Булатова «Слава КПСС» Источник: The Art Newspaper Russia / Telegram

«Заход или восход солнца». 1989. Холст, масло Источник: Эрик Булатов

Булатов умел совмещать плакатные надписи и реалистичные пейзажи в одном полотне. А свое творчество художник начал с иллюстраций сказок. Он рисовал героев для сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» для издательства «Малыш» в 1975 году.

С начала 90-х жил и работал в Нью-Йорке, а потом в Париже. Однако продолжал заниматься проектами в России.

Выставка его графики в России впервые прошла в 2003 году. А в 2024 году прошла его большая выставка в Мультимедиа Арт Музее в Москве.

Педагогов начнут защищать от хамства

Административную ответственность за оскорбления педагогов планируют ввести в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, законы в РФ предусматривают ответственность за оскорбление представителя власти, однако за оскорбление учителей ничего подобного не существует.

«Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. В состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение», — рассказал Миронов РИА Новости.

Он подчеркнул, что педагоги часто сталкиваются с грубостью и не защищены от хамства, а специальная комиссия будет принимать меры для урегулирования конфликта, и при необходимости — решение о дисциплинарном взыскании.

Мошенники прикидываются работодателями, чтобы заполучить ваши данные

Злоумышленники каждый раз придумывают всё более изощренные способы обмана россиян. Теперь у них появилась новая схема. Аферисты звонят под видом потенциального работодателя и запрашивают фото паспорта у кандидата под предлогом подтверждения личности.

«Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для „подтверждения личности“ просят отправить фотографию паспорта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Кроме того, мошенники публикуют в различных чатах объявления о вакансиях. Они обещают гибкий график и не сообщают о реальных условиях работы.

Банкам запретят выдавать своим клиентам больше пяти карт

В одном банке гражданин сможет иметь лишь пять карт. А всего у человека таких банковских карт может быть только 20 штук.

В Госдуме до конца года примут законопроект об ограничении количества банковских карт на одного человека. Подробности об этом рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Такие ограничения направлены на борьбу с дропперами. Принятие законопроекта, как посчитали депутаты, не нарушит права обычных граждан, но ограничит возможности взять карты мошенникам.

Шесть человек погибли в ДТП с фурой в Новосибирске

В Болотнинском районе в ДТП на трассе погибли шесть человек. Авария произошла рано утром на автодороге Р-255 «Сибирь».

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 двигался из Новосибирска в Кемерово и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения. Совершил столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“», — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Скончались 30-летний водитель ВАЗ-21099 и его пассажиры: 36-летний и 25-летний мужчины, 35-летняя женщина, а также один ребенок 8 лет и годовалый малыш. Нашим коллегам из NGS.RU стало известно, что годовалого ребенка своим телом раздавила женщина.

«Когда приехала пожарная, срезали крышу, и вот появился шестой человек. Там были передними сиденьями зажаты задние», — объяснил корреспонденту очевидец Александр.

Машину пришлось разрезать Источник: СУ СКР по Новосибирской области

По его словам, кроме водителя фуры, сам момент ДТП никто не видел. Водитель «Вольво» отделался испугом и ушибами. Очевидец отмечает, что у мужчины был разбит лоб.

«Я потом уже к нему подошел. У него был разбит лоб, бежала кровь. Он затирал снегом, пока искали аптечку. Был в шоке, видимо. Внятно ничего не мог объяснить. То ли ВАЗ уже ехал на встречке, то ли его выкинуло. Но судя по повреждениям, удар был угловой», — поделился с нашими коллегами очевидец.

Дальнобойщик после ДТП был в шоковом состоянии Источник: СУ СКР по Новосибирской области

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП. Свое расследование проводит и СУ СКР по Новосибирской области.

К Земле приближается инопланетный космический корабль

Космический объект 3I/ATLAS, который летит по направлению к Земле, впервые подал радиосигнал. Его зафиксировали ученые из Южной Африки.

Неопознанный объект продолжает внушать недоверие. Ученым до сих пор непонятно, что он точно из себя представляет и несет ли какую-то опасность Источник: NASA

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — пишет издание The Astronomer’s Telegram.

Неизвестный корабль преодолел половину пути через Солнечную систему и внезапно изменил маршрут в конце октября. По предположениям ученых, к Земле 3I/ATLAS максимально приблизится уже 19 декабря 2025 года.

Пока 3I/ATLAS прятался за Солнцем. за ним следили космические аппараты Источник: NASA

Появление этого объекта в Солнечной системе вызвало много споров и мнений в научных кругах. Подробнее об этих версиях его происхождения мы рассказали в отдельном материале.

Водителей предупредили о лишении прав за непрезентабельный вид авто

Водители могут получить штраф или вовсе лишиться прав от года до полутора лет из-за грязного автомобиля. Всё дело в том, что стоит внимательно следить за своими госномерами.

Камеры видеофиксации могут распознать грязь на ваших госномерах, как и их умышленное скрытие. Об этом сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров.

Согласно статье 12.2 КоАП РФ, госномер считается нечитаемым, если на расстоянии 20 метров в темное время суток не видна хотя бы одна буква или цифра заднего знака, а в светлое время — переднего или заднего знака.

Машаров отметил, что причиной «нечитаемости» могут стать грязь или снег. Рекомендуется периодически очищать номера.

Вдова Паши Техника хочет забрать все его треки

Ева Карицкая (Карина Мельничук), экс-супруга рэпера Паши Техника и блогер, объявила в своем Telegram-канале о намерении судиться с его бывшим менеджером Марком Яровным. Она заявила, что хочет вернуть себе все треки и права на них.

«Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши», — написала Карицкая у себя в посте.

Часть треков Паши Техника уже удалена с музыкальных стриминговых платформ. Это произошло из-за того, что Яровный, по утверждению Карицкой, не вел финансовую отчетность и присваивал себе часть доходов от роялти.

Карицкая заверила, что треки возвратят на платформы после решения юридических вопросов с Яровным.

Нанотела верблюдов и лам могут спасти от смертельных болезней мозга

Миниатюрные белки (нанотела) из антител верблюдов и лам могут лечить болезни мозга, включая болезнь Альцгеймера и шизофрению, считают ученые CNRS во Франции.

Ученые утверждают, что нанотела в 10 раз меньше обычных антител, но сохраняют их функции и могут проникать в труднодоступные области организма. Они уже эффективны против гриппа, COVID-19 и ВИЧ.

Раньше считалось, что миниатюрные белки этих животных не могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, но после их модификации исследователи убедились в обратном. Они выяснили, что модифицированные нанотела способны преодолевать этот барьер и добираться до поврежденных участков мозга.

Ученые уже провели успешные опыты на животных, в которых связались с белками тау и бета-амилоидом, связанными с болезнью Альцгеймера. Нейрофармаколог CNRS Филипп Рондар отметил, что нанотела открывают новую эру биологической терапии заболеваний мозга. Однако прежде чем использовать новую методику на людях, нужно проверить ее стабильность и безопасность.

В Москве шесть человек заразились смертельно опасной болезнью

В Москве у шести пациентов выявили ботулизм — острое инфекционное заболевание, которое может привести к летальному исходу. В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадавшие жили в одной квартире и ели соленья собственного приготовления.

Заболевание довольно редкое, но протекает тяжело и является потенциально смертельным. Для защиты от него Всемирная организация здравоохранения рекомендует внимательно относиться к тепловой обработке пищи и стерильности при готовке.

Именно это стало причиной заболевания, потому что токсины инфекции обычно образуются в пище. В Роспотребнадзоре уточнили, что члены семьи ели овощной салат собственной консервации, который хранили на балконе.

Однако есть и другая версия происходящего. По информации Telegram-канала Mash, москвичи купили консервированные овощи с рук, а после еды их стало рвать, началась дыхательная недостаточность. Пятерых человек с тяжелой интоксикацией подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, что некоторые из пострадавших сейчас действительно находятся в тяжелом состоянии, а другие в состоянии средней степени тяжести. Все шесть человек наблюдаются в инфекционном стационаре.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве вместе с депздравом ведет эпидемиологическое расследование.

Другие новости

