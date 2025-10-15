В России предложили вернуть один из советских документов: о чем речь

В Госдуме считают, что многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России стоит вернуть советский вариант свидетельства о рождении. Такое предложение уже направили министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — отметил депутат Михаил Ветров.

По словам депутата муниципального образования Санкт-Петербурга, многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении. Документ выглядел как зеленая книжечка в твердом переплете. Он был первым официальным документом новорожденного.

Ветров уверяет, что нынешний формат документа — всего лишь простая бумажная форма с водяными знаками, а прежний сразу пробуждает чувство гордости и побуждает еще больше развивать патриотизм в стране, передает RT.

Поддерживаете ли вы возвращение свидетельства о рождении старого образца в России? Да, это поможет сохранить традиции и культурное наследие. Да, старый образец более эстетичен и вызывает ностальгию. Нет, новые образцы более удобны и соответствуют современным требованиям. Нет, не вижу смысла возвращать прежние документы, лучше развивать текущие формы. Напишу свой ответ в комментарии.