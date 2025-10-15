НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир В России предложили вернуть один из советских документов: о чем речь

В России предложили вернуть один из советских документов: о чем речь

Все дело в ностальгии

326
В Госдуме считают, что многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Госдуме считают, что многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Госдуме считают, что многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В России стоит вернуть советский вариант свидетельства о рождении. Такое предложение уже направили министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — отметил депутат Михаил Ветров.

По словам депутата муниципального образования Санкт-Петербурга, многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении. Документ выглядел как зеленая книжечка в твердом переплете. Он был первым официальным документом новорожденного.

Ветров уверяет, что нынешний формат документа — всего лишь простая бумажная форма с водяными знаками, а прежний сразу пробуждает чувство гордости и побуждает еще больше развивать патриотизм в стране, передает RT.

Поддерживаете ли вы возвращение свидетельства о рождении старого образца в России?

Да, это поможет сохранить традиции и культурное наследие.
Да, старый образец более эстетичен и вызывает ностальгию.
Нет, новые образцы более удобны и соответствуют современным требованиям.
Нет, не вижу смысла возвращать прежние документы, лучше развивать текущие формы.
Напишу свой ответ в комментарии.

Еще до конца этого года в России сформируют предложения по перезагрузке материнского капитала. По информации Минтруда, эту меру поддержки стоит развивать с тем, чтобы больше стимулировать рождение вторых и последующих детей, сделать это можно вместе с пересмотром других инструментов демографической поддержки.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Инженер1
52 минуты
Видать уже сложно запрещать что то . А имбурде продолжается.
Гость
1 час
Отлично посмеялся с утра ))))))
