В России предложили вернуть один из советских документов: о чем речь

В России стоит вернуть советский вариант свидетельства о рождении. Такое предложение уже направили министру юстиции РФ Константину Чуйченко.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — отметил депутат Михаил Ветров.
По словам депутата муниципального образования Санкт-Петербурга, многие часто сталкиваются с ностальгией по советскому свидетельству о рождении. Документ выглядел как зеленая книжечка в твердом переплете. Он был первым официальным документом новорожденного.
Ветров уверяет, что нынешний формат документа — всего лишь простая бумажная форма с водяными знаками, а прежний сразу пробуждает чувство гордости и побуждает еще больше развивать патриотизм в стране, передает RT.
