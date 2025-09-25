Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка

Екатерина в 33 года решила кардинально изменить свою жизнь и переехала в Америку вместе с дочкой и кошкой Источник: _evmoshkova// Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Екатерина Мошкова из Тюмени променяла успешную карьеру в банке и собственный бизнес на жизнь в Америке. Она уехала из России пару лет назад и за это время успела не только попутешествовать по США, но и выйти замуж, устроить дочь в школу и начать работать с нуля. Но прежде чем обосноваться в чужой стране, ей пришлось решить немало бытовых проблем. Чего только стоило перевезти кошку, жизнь которой, к слову, тоже перевернулась с ног на голову. Бродяжка, найденная в лесу, вдруг оказалась в Америке. Как Екатерине удалось все провернуть, дорого ли жить в Калифорнии, скучает ли она по дому? Читайте в ее авторской колонке для портала 72.RU. Далее Екатерина обо всем расскажет сама — от первого лица.

Екатерина Мошкова Переехала из Тюмени в Калифорнию

Я больше двенадцати лет проработала в банковской сфере и прошла путь от рядового специалиста до директора направления Private Banking. Параллельно с серьезной работой меня всегда тянуло к творчеству. В 2013–2014 году я увлеклась бьюти-индустрией: арендовала студию в тату-салоне, занималась татуажем, училась, получала дипломы и посвящала этому все свободное время. Позже моя подруга познакомила меня с наращиванием волос, и это тоже стало моей отдушиной. А после переезда в Америку — и источником дохода.

Из Тюмени я уехала в марте 2023 года. Никогда раньше не думала, что могу переехать за границу — я любила путешествовать, но воспринимала разные страны скорее как место для отдыха, а не для жизни. Однако внутренний голос подсказал: нужно ехать и пробовать себя в Америке. Другие страны я даже не рассматривала. Но готовилась к большому переезду целый год. Я ведь еще и мама 9-летней дочери. Поэтому решение принималось очень ответственно. Ребенка я тоже долго настраивала на масштабные перемены.

Так и вышло. Переезд в США стал для нас новым этапом в жизни. Здесь я вышла замуж, занялась документами и решила развиваться в другом направлении — без банковской сферы. Кроме того, я всерьез занялась спортом и теперь подумываю попробовать выйти на сцену фитнес-бикини. Но это скорее мой личный вызов самой себе. Смогу ли?

О подготовке к переезду

Но начнем сначала. Переезд был непростым, но вполне организованным. Я заранее купила билеты, оформила визу. С ней, кстати, никаких проблем не возникло: в феврале 2024 года я получила визу во Франкфурте. Решение приняли быстро, посмотрев мою историю поездок и опыт в России. Поэтому никаких историй с «границами Мексики» у нас не было.

Но с другими документами все было очень сложно, и до сих пор есть моменты, которые требуют внимания. Легализоваться в другой стране — это всегда испытание: постоянно что-то нужно и этот процесс требует терпения и вечной собранности. Особенно если пытаешься тут развиваться профессионально.

Неожиданно хлопотным моментом стал вопрос переезда кошки. Я взяла ее из приюта в 2021 году и воспринимаю как второго ребенка, поэтому возможность оставить у мамы или родственников даже не рассматривала. Подготовка оказалась самым трудоемким процессом: сотрудники часто путали правила для кошек и собак, давали неверную информацию, из-за чего пришлось потратить больше времени и денег. В какой-то момент даже пришлось менять авиабилеты — и это были далеко не копейки. Забавно, что ручная кладь всегда летит бесплатно, а кошка, которая меньше, чем сумка, обходится почти по цене человеческого билета. Но я не жаловалась, относилась с юмором: понимаю, что ценообразование у авиакомпаний свое.

Кошка все время летела рядом со мной, в салоне. Я никогда не рискнула бы сдать ее в багажное отделение: слишком много историй, когда животные не доезжают до пункта Б. Она стойко перенесла перелет с пересадками, гостиницами и сменой рейсов. Позже сотрудники приюта, откуда я ее брала, написали мне: «Как удивительно сложилась судьба кошки, которая родилась в лесу под бетонной плитой. Теперь она живет в Америке!»

В остальном я легко рассталась с вещами: всего пара чемоданов и любимые мелочи, которые позже дослала почтой. Моя дочь к этому тоже отнеслась спокойно: растет быстро и все можно купить новое. Сложнее, конечно, с родными — их не «пришлешь» посылкой и визы получить сейчас непросто. Очень скучаю по семье, но верю, что это вопрос времени.

Жизнь в новой стране

Обживаемся мы до сих пор, и я часто сравниваю нас с цыганами — постоянно в движении. Уже успели пожить в двух штатах. Сначала прилетели в Южную Калифорнию, потом решили попробовать Флориду. Там у нас за домом жили аллигаторы, к окнам приходили огромные журавли, океан был под боком. Но атмосфера у Флориды особая: ты будто все время на курорте, вайб «никуда не торопись» и так 24/7.

В Калифорнии ритм другой: кипящий, активный, энергичный. Здесь я чувствую себя более собранной и включенной. Поэтому мы вернулись.

С жильем в США свои нюансы. Чтобы арендовать квартиру, нужны подтверждения дохода и документы, как у нас для кредита. Для тех, кто приезжает впервые и без связей, это очень сложно. В моем случае ситуация была легче: здесь были люди, на которых я могла опереться. Если бы пришлось начинать в полной неизвестности, честно, не факт, что я бы решилась. В России у меня все было хорошо, и переезд — это был именно зов сердца, а не бегство.

Обживаться в новой стране было по-своему интересно. Удивило многое, а вот сказать, что что-то сильно расстроило, я не могу. Я стараюсь видеть плюсы. Если встречаюсь с минусами — разбираю их для себя: насколько это вообще важно и мешает ли мне жить. Документы получать трудно, но, думаю, это история любой эмиграции.

Мой муж тоже русский, он переехал в США достаточно давно. Мы знали друг друга еще раньше, но долгое время жили на расстоянии. Я всегда отнекивалась от идеи переезда: у меня в России была любимая работа, карьера, друзья, все то, что я создавала годами и что давало мне стабильность и радость. Работа для меня всегда была как праздник, и отказаться от этого было крайне сложно.

Однако со временем мы поняли, что нам нужно воссоединяться. Теоретически мы могли бы продолжить жизнь в России, ведь у нас общая страна происхождения. Но мы выбрали более сложный путь — попробовать построить жизнь в Америке. Некоторое время наши отношения оставались на расстоянии, потому что я не могла сразу решиться отказаться от всего, что было нажито непосильным трудом. Неизвестность пугала. Но внутренний голос подсказывал: нужно сделать этот шаг.

В Америке культура общения иная: здесь все улыбаются, извиняются даже за то, что подошли слишком близко в магазине, выбирая авокадо. Сначала это кажется непривычным: в России ты бы даже не обратил внимания, а тут человек искренне извиняется. Со временем к этому привыкаешь и сам начинаешь вести себя так же. Это часть их воспитания, их открытости. Для кого-то это может показаться навязчивым, а для меня — проявлением уважения и внимания.

Дорого ли жить в Америке?

Сравнивать Россию и США напрямую нельзя: это разные экономики, разные уровни доходов и структуры цен. В Америке, как и везде, есть те, кто живет скромно, и те, кто зарабатывает много. Но общий принцип одинаков: хорошо живет тот, кто сильно хорошо зарабатывает.

Часто спрашивают: «Сколько нужно зарабатывать в Америке, чтобы жить нормально?» Однозначного ответа тут нет. Все зависит от конкретной семьи, их потребностей и штата проживания. Среднестатистический доход в США — это примерно 5–6 тысяч долларов в месяц после налогов на семью. Но для кого-то этого достаточно, а кому-то и 10 тысяч долларов будет мало. Абсолютно так же, как и в России: есть люди с маленькими зарплатами, есть с большими, и каждый оценивает норму по-своему.

Я, например, в России зарабатывала около 150 тысяч рублей в месяц. Для женщины, по-моему, это был прекрасный уровень дохода: хватало и на путешествия, и на рестораны, и на комфортную жизнь в целом. Но, если перевести эти деньги в доллары и попытаться жить на такую сумму в США, этого было бы недостаточно даже для базовых расходов.

На что уходит основной бюджет в Америке:

Жилье — самый дорогой пункт. В Калифорнии аренда квартиры, в хорошем районе, с одной спальней стоит от 2,200 доллара и выше в месяц, во Флориде — около 1 800 долларов.

Медицина. Без страховки один прием у врача может стоить 200–300 долларов, анализы — от 500 долларов. Поэтому страховка обязательна, ее цена — 300–600 долларов в месяц на человека.

Еда. Продукты для семьи из двух человек — 600–800 долларов в месяц при готовке дома. Если часто питаться вне дома, сумма, понятно, удвоится. Но вот если представить, что мы сейчас находимся в американском торговом центре, то вы увидите, что обычная банка сгущенки здесь стоит 5 долларов (а в России рублей 150), стаканчик кофе — 5–7 долларов.

Коммуналка и интернет — примерно 200–300 долларов в месяц.

Транспорт. Машина здесь необходимость: бензин в Калифорнии 4–6 долларов за галлон (около 1.20–1.50 доллара за литр).

Так я пришла к выводу, что те же самые деньги, которые в России давали мне высокий уровень жизни, в Америке обеспечивают только базовый.

Кстати, новые айфоны в день релиза здесь покупают очередями, и это воспринимается как обычное дело, а не как показатель статуса.

Я всегда работала в финансовой индустрии, поэтому мой взгляд на деньги профессиональный. В любой стране все упирается в то, как ты умеешь зарабатывать. В Америке, как и в России, все зависит от личных возможностей и амбиций.

Как Екатерина зарабатывает в Америке

Сейчас я работаю мастером по наращиванию волос и параллельно занимаюсь материалами для этой индустрии: закупаю донорские волосы и перепродаю их мастерам. На самом деле акцент все больше смещается именно в сторону работы с материалами, потому что этот сегмент перспективнее и позволяет зарабатывать больше.

Почему именно волосы? Американский рынок бьюти-индустрии в целом отличается от привычного нам в СНГ. Если в наших странах клиенты больше ценят сервис, качество и идеальность исполнения, то американские клиенты чаще всего ставят на первое место скорость и удобство.

Именно поэтому мастера, которые приехали из стран СНГ, вносят в индустрию элемент люксовости и аккуратности. Они задают новые стандарты качества, к которым местный рынок еще не привык. Многие американские клиентки, приходя на процедуру или приобретая донорские волосы, бывают искренне удивлены уровнем работы и качеством материалов. Для них это новый опыт — более высокий, чем тот, к которому они привыкли.

Школьное образование

Переезд стал серьезным шагом и для моей девятилетней дочери. Конечно, у нее есть тоска по прошлой жизни и друзьям, как и у меня. Но мы сейчас на финальном этапе оформления документов, и, когда они будут завершены, появится возможность свободно передвигаться по миру и чаще навещать родных.

Принять ребенка в школу в Америке оказалось проще, чем я ожидала. В голове это казалось сложным, почти непостижимым, но на деле все свелось к нескольким шагам. В зависимости от штата нужно предоставить договор аренды или документы на жилье, переведенный сертификат о прививках, заполнить электронные формы о состоянии здоровья и семье. И все — ребенка обязаны принять в образовательное учреждение независимо от статуса родителей или их документов.

Учителя здесь стараются мотивировать и вдохновлять детей, больше внимания уделяется индивидуальному подходу. Атмосфера в школах легкая и дружелюбная, и это сильно помогает адаптироваться. Сейчас моя дочь уже чувствует себя уверенно, и я вижу, что она получает ценный опыт. В будущем ей это очень пригодится.

Американская школа сильно отличается от той, к которой привыкли мы в России. Уже сам старт учебного года удивил: во Флориде занятия у нас начались 10 августа, а в Калифорнии — 19-го. Дата зависит от округа, и это оказалось для меня непривычно: не как у нас — строго 1 сентября.

Ещё одно открытие — первая неделя в школе проходит в игровой форме. Никакого давления и «серьезных предметов с утра»: дети знакомятся, общаются, постепенно втягиваются в процесс. Только к концу августа и в сентябре начинают по чуть-чуть вводить уроки. Атмосфера легкая, больше похожая на адаптацию и общение, чем на обязаловку. Я помню свое детство: школа тогда воспринималась как работа, которую не все любили. Здесь же подход совсем другой.

Есть и бытовые мелочи, которые запоминаются. Во Флориде, например, весь учебный набор родители покупают сами — от тетрадей до карандашей. А в Калифорнии все проще: привел ребёнка с рюкзаком, а все остальное выдает школа, вплоть до ноутбука и папок.

Еще одна интересная особенность: каждый раз, когда ребенок «повышает уровень» и переходит в следующий класс, он оказывается в совершенно новом составе. Меняется не только учитель, но и весь класс целиком. Вероятность снова попасть в одну группу с прежними одноклассниками очень мала. Делается это для того, чтобы дети учились адаптироваться, строить новые связи и свободно коммуницировать в разных коллективах.

Ну и, конечно, школьные обеды. В Америке они бесплатные, но меню сильно отличается от российского. Вместо привычных супов и каш здесь буррито, тако, хот-доги, сырные крекеры и чипсы. Дочь к такому меню относится спокойно, но чаще берет еду с собой — просто потому, что у нее уже выработались свои вкусовые привычки, и домашняя еда ей ближе.

В Америке люди не выпячивают богатство?

За несколько лет жизни в Америке я заметила, какая большая разница у россиян и местных жителей к деньгам.

Например, в России многие зарубежные бренды воспринимаются как что-то особенное: чуть ли не символ успеха. А когда оказываешься внутри Америки, где эти бренды родились, смотришь на них иначе.

То, что в России воспринимается как премиум-бренд и стоит дорого, здесь висит на каждом углу. Например, та же Victoria’s Secret или Michael Kors: в России это люксовый сегмент, а здесь это обычный массмаркет. Я всегда улыбаюсь: вся магия бренда исчезает там, где он продается на каждом углу.

В Америке же люди чаще оценивают комфорт, а не показную роскошь. Здесь никто не удивится, если миллионер приедет на встречу в простом пикапе и джинсах из массмаркета.

Тянет ли меня в Россию? Конечно. Это невозможно вычеркнуть. Я прекрасно жила дома, зарабатывала, чувствовала себя комфортно и уверенно. И, конечно, скучаю по близким людям.

Я не ставлю перед собой жестких рамок: никто не говорит, что мы навсегда останемся в США. Я планирую жить так, чтобы у меня не было границ: иметь возможность приезжать и уезжать, как раньше. А сейчас мы выбрали Америку как площадку для развития и нового этапа жизни. Что будет дальше — покажет время.