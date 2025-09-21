Штрафы за курение хотят поднять в 10 раз (и сажать за решетку при повторном нарушении). Новости 21 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 21 сентября.
За сбор грибов можно получить штраф
Россиянам может грозить штраф до полумиллиона, когда они просто собирают грибы в лесу. Закон запрещает делать это на особо охраняемых природных территориях.
«Сбор грибов в заповедниках, нацпарках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф. Для физлиц он составляет от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч», — напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
Однако можно нарваться и на более серьезное наказание.
«За сбор [редких видов грибов, занесенных в Красную книгу] назначают обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет», — рассказала Городским медиа кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.
Выплаты и пособия начнут платить в цифровых рублях
Уже с 1 октября часть россиян смогут получать пособия в цифровых рублях. На всех эту практику распространят с 1 января 2026 года. Это же касается получателей пенсий и других выплат.
«Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате», — пояснил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Однако автоматически у всех останется старая форма получения — бумажные деньги или выплаты на карту. Переводить всех на новую форму нацвалюты не будут, только по заявлению желающих.
Пенсионерам дадут деньги к празднику
В честь Международного дня пожилого человека, который отмечают 1 октября, часть пенсионеров получит разовую доплату. На нее могут рассчитывать только жители тех регионов, где ее ввели. На федеральном уровне такую доплату не вводили.
«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил в беседе с «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
При этом сумма может зависеть и от возраста. Где и при каких условиях платят деньги, рассказали в отдельном материале.
Россияне в магазинах столкнулись со стелсфляцией
В магазинах России всё чаще встречается так называемая «стелсфляция». Это когда при продаже продукта используются сразу два вида «незаметной инфляции», рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает (а то и растет). При «шринкфляции», к примеру, молоко начинают продавать в таре по 0,9 литра (вместо 1-го), а плитки шоколада — по 80 грамм (вместо 100). Цена при этом остается прежней.
Вместе «скимпфляция» и «шринкфляция» и образуют «стелсфляцию» (от английского stealth — скрытность, хитрость).
Зарплаты поднимут с 1 октября
С 1 октября зарплаты некоторых россиян вырастут. Это касается сотрудников бюджетных учреждений, например, федеральных госорганов, силовых структур, гражданский персонал воинских частей.
«Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции», — пояснила уровень повышения окладов эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Эта индексация касается только тех структур, которые финансируются из госбюджета. А значит, не распространяется на сотрудников учреждений, деньги на которые выделяют из региональных и местных бюджетов, пишет РИА Новости.
Россияне могут бесплатно поехать в санаторий
На бесплатные путевки в санаторий могут рассчитывать льготные категории граждан. Например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют такое лечение. Об этой возможности напомнила сенатор Ольга Епифанова.
Чтобы оформить бесплатную путевку, сначала нужно обратиться к лечащему врачу. Специалист уже выдаст направление и оформит санаторно-курортную карту. С этими документами человеку придется обратиться в соответствующее ведомство или орган социальной защиты для получения путевки.
Этот вид поддержки льготных категорий входит в так называемый набор социальных услуг (НСУ). При этом получатель может отказаться от них в пользу получения денег.
В Сибири обрушилась действующая школа
В городе Татарске Новосибирской области обвалилось крыло в местной школе № 5. Как рассказали NGS.RU очевидцы, сначала прогнулась крыша, спустя несколько минут здание рухнуло полностью.
Здание школы было построено еще в 1937 году. Месяц назад его признали пригодным для обучения, однако после ЧП выяснилось, что 13 лет назад его объявили аварийным.
Проблемы с техническим состоянием школы выявила проверка в 2012 году. Тогда комиссия заключила, что проведение занятий там представляет «реальную угрозу жизни» для учеников. А шесть лет назад степень износа объекта составляла 70%.
Несмотря на всё, еще на этой неделе в школе за партами сидели ученики, жизнь которых спасло чудо, ведь здание рухнуло в выходной день, когда внутри не было никого.
Когда будет пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Наибольшее число заболевших в России будет фиксироваться в декабре, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ. — Прим. ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — рассказал он РИА Новости.
Если же подъем заболеваемости начнется раньше, в ноябре, значит, эпидемия будет более интенсивной и появятся новые, агрессивные штаммы.
«Если будут те штаммы, которые уже были, но продолжают циркулировать, то подъем основной — после зимних школьных каникул, после 10 января», — спрогнозировал Онищенко.
Домашние задания на выходные предлагают отменить
В субботу школьникам нужно дать возможность отдохнуть, поэтому в Госдуме предлагают освободить этот день от выполнения домашних заданий. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным, и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
В идеале, как считает Миронов, школьники вообще не должны учиться в субботу.
Штрафы за курение хотят увеличить в 10 раз
Россияне, курящие в подъездах, должны получать более крупный штраф, чем есть сейчас. Это же относится и к тем, кто пьет алкоголь на лестничной клетке в жилом доме.
«Предлагаем внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования МКД (ст. 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей», — сказано в письме, который направила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в Минстрой.
Сейчас за это граждане получают штраф в 500–1500 рублей. Таким образом, в Госдуме предлагают увеличить размер выплаты в 10 раз. Кроме того, парламентарии хотят, чтобы в закон включили также наказание за повторное нарушение: штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.