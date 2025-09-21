Штрафы за курение хотят поднять в 10 раз (и сажать за решетку при повторном нарушении). Новости 21 сентября

Новое наказание будет грозить курящим в подъезде жилого дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 21 сентября.

За сбор грибов можно получить штраф

Россиянам может грозить штраф до полумиллиона, когда они просто собирают грибы в лесу. Закон запрещает делать это на особо охраняемых природных территориях.

«Сбор грибов в заповедниках, нацпарках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф. Для физлиц он составляет от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч», — напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Однако можно нарваться и на более серьезное наказание.

«За сбор [редких видов грибов, занесенных в Красную книгу] назначают обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет», — рассказала Городским медиа кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Выплаты и пособия начнут платить в цифровых рублях

Уже с 1 октября часть россиян смогут получать пособия в цифровых рублях. На всех эту практику распространят с 1 января 2026 года. Это же касается получателей пенсий и других выплат.

«Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате», — пояснил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Однако автоматически у всех останется старая форма получения — бумажные деньги или выплаты на карту. Переводить всех на новую форму нацвалюты не будут, только по заявлению желающих.

Пенсионерам дадут деньги к празднику

В честь Международного дня пожилого человека, который отмечают 1 октября, часть пенсионеров получит разовую доплату. На нее могут рассчитывать только жители тех регионов, где ее ввели. На федеральном уровне такую доплату не вводили.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил в беседе с «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом сумма может зависеть и от возраста. Где и при каких условиях платят деньги, рассказали в отдельном материале.

Россияне в магазинах столкнулись со стелсфляцией

В магазинах России всё чаще встречается так называемая «стелсфляция». Это когда при продаже продукта используются сразу два вида «незаметной инфляции», рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает (а то и растет). При «шринкфляции», к примеру, молоко начинают продавать в таре по 0,9 литра (вместо 1-го), а плитки шоколада — по 80 грамм (вместо 100). Цена при этом остается прежней.

Вместе «скимпфляция» и «шринкфляция» и образуют «стелсфляцию» (от английского stealth — скрытность, хитрость).

Зарплаты поднимут с 1 октября

С 1 октября зарплаты некоторых россиян вырастут. Это касается сотрудников бюджетных учреждений, например, федеральных госорганов, силовых структур, гражданский персонал воинских частей.

«Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции», — пояснила уровень повышения окладов эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Эта индексация касается только тех структур, которые финансируются из госбюджета. А значит, не распространяется на сотрудников учреждений, деньги на которые выделяют из региональных и местных бюджетов, пишет РИА Новости.

Россияне могут бесплатно поехать в санаторий

На бесплатные путевки в санаторий могут рассчитывать льготные категории граждан. Например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют такое лечение. Об этой возможности напомнила сенатор Ольга Епифанова.

Чтобы оформить бесплатную путевку, сначала нужно обратиться к лечащему врачу. Специалист уже выдаст направление и оформит санаторно-курортную карту. С этими документами человеку придется обратиться в соответствующее ведомство или орган социальной защиты для получения путевки.

Этот вид поддержки льготных категорий входит в так называемый набор социальных услуг (НСУ). При этом получатель может отказаться от них в пользу получения денег.

В Сибири обрушилась действующая школа

В городе Татарске Новосибирской области обвалилось крыло в местной школе № 5. Как рассказали NGS.RU очевидцы, сначала прогнулась крыша, спустя несколько минут здание рухнуло полностью.

Источник: читатель НГС

Здание школы было построено еще в 1937 году. Месяц назад его признали пригодным для обучения, однако после ЧП выяснилось, что 13 лет назад его объявили аварийным.

Проблемы с техническим состоянием школы выявила проверка в 2012 году. Тогда комиссия заключила, что проведение занятий там представляет «реальную угрозу жизни» для учеников. А шесть лет назад степень износа объекта составляла 70%.

Несмотря на всё, еще на этой неделе в школе за партами сидели ученики, жизнь которых спасло чудо, ведь здание рухнуло в выходной день, когда внутри не было никого.

Когда будет пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

Наибольшее число заболевших в России будет фиксироваться в декабре, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ. — Прим. ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — рассказал он РИА Новости.

Если же подъем заболеваемости начнется раньше, в ноябре, значит, эпидемия будет более интенсивной и появятся новые, агрессивные штаммы.

«Если будут те штаммы, которые уже были, но продолжают циркулировать, то подъем основной — после зимних школьных каникул, после 10 января», — спрогнозировал Онищенко.

Домашние задания на выходные предлагают отменить

В субботу школьникам нужно дать возможность отдохнуть, поэтому в Госдуме предлагают освободить этот день от выполнения домашних заданий. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным, и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

В идеале, как считает Миронов, школьники вообще не должны учиться в субботу.

Штрафы за курение хотят увеличить в 10 раз

Россияне, курящие в подъездах, должны получать более крупный штраф, чем есть сейчас. Это же относится и к тем, кто пьет алкоголь на лестничной клетке в жилом доме.

«Предлагаем внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования МКД (ст. 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей», — сказано в письме, который направила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в Минстрой.