Звонки хотят ограничить, интернет — выключить на недели, а ключевую ставку опустить ниже 10%: главные события недели

Звонки для россиян хотят ограничить из-за мошенников, а интернет выключить для здоровья Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

На экранах ТВ будут помехи, звонки по телефону хотят ограничить, а интернет отключать на недели

На телеэкранах России могут появиться помехи. Их стоит ожидать с 27 сентября по 20 октября. Это произойдет из-за осенней интерференции, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраятся на одной линии.

«[Это] случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Это может приводить к единичным случаям кратковременного „замерзания“ или пропадания картинки», — пояснили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Проблемы могут возникнуть у россиян и со связью, но причиной станет не какое-то природное явление. Все дело в том, что Роскомнадзор рассматривает возможность введения ограничений на звонки с российских сим-карт, находящихся в роуминге.

Это особенно осложнит жизнь, ведь в популярных мессендежарах, в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram, сейчас ограничены функции звонков. Такое решение РКН принял из-за активности мошенников в иностранных приложениях.

«Мошенники не сдаются и теперь используют российские сим-карты, звоня из роуминга. Но и здесь у нас есть решение: мы сейчас проверяем работу операторов и на основании данных нашей системы требуем от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей», — пояснил глава РКН Андрей Липов.

А вообще, чтобы оградить людей от негативного влияния интернета, надо отключать его на неделю или хотя бы на выходные. С таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Он считает, что выход в интернет нужен, например, для работы, чтобы «собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы». Однако в большинстве своем интернет используют во вред, поэтому, «наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули»

В Госдуме предложили запретить «Сектор Газа» и все песни с матом

Творчество группы «Сектор Газа» нужно запретить. С такой идеей выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Наши коллеги из «Фонтанки» обратились к группе. Концертный директор коллектива Александр Кузьмичев предположил, что депутат «абсолютно не знакома» с их творчеством.

«Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы „Сектор Газа“, особенно с его лирической частью. Напомню, что песни „Пора домой“, „Туман“, „Лирика“ — признанные хиты, которые исполняют все — начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами», — заявил Александр Кузьмичев.

Позднее депутат Останина пояснила, что имела в виду не запрет именно этой группы, хотя прямо говорила в цитате: «На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить».

«Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона — а именно за маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. Но речь именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки „Сектора Газа“ целиком. Мы [комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства] не обращаемся в Роскомнадзор с требованием запрета группы», — написала она в своем Telegram-канале.

Новостройки будут в дефиците, и цены взлетят

В России ожидается дефицит новостроек, из-за чего цены на новое жилье взлетят. Причиной для развития такой ситуации станет длительный период жесткой денежно-кредитной политики (то есть то, что ЦБ длительное время держит ключевую ставку на высоком уровне).

Уже сейчас количество новостроек упало на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эта тенденция приведет к повышенному спросу на недвижимость, а также к его удорожанию, рассказала в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

Из-за этого квартиру окажется выгодно покупать даже по завышенной ставке по ипотеке. Всё дело в том, что за это время жилье подорожает сильнее, чем человек за него переплатит по процентам, пояснил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

«Пока мы дождемся таких ставок [в 10% и ниже], квартира может подскочить до 11–12 миллионов (при нынешней стоимости в 10 млн рублей. — Прим. ред.), потому что на снижении ставки жилье будет очень медленно, но всё-таки расти в цене. Следовательно, нужно обдумывать более приемлемые варианты», — считает экономист.

Льготную ипотеку поменяют и дадут возможность другим тоже купить квартиры

Чтобы купить квартиру было более реально, власти подумывают разные варианты, дабы у всех была возможность это сделать. Для тех, кто не попадает под льготные программы и не может себе позволить жилье под текущие проценты, создадут спецсчета.

Это представляет собой новую программу жилищных сбережений. Через такие депозиты люди смогут прицельно копить на покупку жилья. Плюс такого счета будет в том, что его застрахует государство до 10 млн. А еще эти деньги застрахуют от инфляции за счет регулярной индексации средств.

Льготную программу для тех, кто может на нее рассчитывать, при этом хотят поменять. Ставку по такому кредиту планируют сделать разной. Сначала придумали вариант, когда процент будет зависеть от региона, где берут квартиру, и уровня доходов местных жителей. Потом предложили еще один критерий — в зависимости от количества детей в семье.

«Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул», — рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Выплаты и пособия будут приходить в цифровых рублях

Кстати, про семьи с детьми. Пособия части из них начнет приходить цифровыми рублями уже с 1 октября. Всем остальным — с 1 января 2026 года. Это же касается получателей пенсий и других выплат.

«Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате», — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Однако это не означает, что всех автоматически переведут на новую форму нацвалюты. Получателям предоставят выбор — получать ли выплаты на карту, наличными или в цифровых рублях. Что-то делать придется только тем, кто выберет последний вариант. Для получения средств в новой форме нацвалюты нужно будет открыть спецсчет.

Мы собрали полный гайд про цифровой рубль: что это такое, как работает, как открыть счет и что потом делать с новыми деньгами.

Больничные и выплаты вырастут

Денег при этом будет приходить больше, но только после 1 января 2026 года. Все из-за того, что с этого дня в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чья сумма влияет на выплаты.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. В следующем году показатель вырастет на 20% — до 27 093 рублей.

«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже чем 27 000 рублей, а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Это отразится и на тех, кто получает единое пособие на детей. Оно назначается на 12 календарных месяцев и может составлять в зависимости от доходов семьи 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в соответствующем регионе. Значит, когда заявленные 12 месяцев закончатся (у всех в разное время), пересчитают и сумму выплат.

Кроме того, подход к расчету больничных и декретных выплат хотят изменить. Корректировки коснутся граждан, занятых у двух и более работодателей.

Сегодня, если человек работает в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает выплаты по каждому месту работы. Если же сотрудник занят в нескольких местах, но за последние два года был также занят у других страхователей, пособие выплачивается только у одного из них — по выбору самого работника.

Если Минтруд примет новый подход, выплаты изменятся в большую сторону, потому что человек сможет получать их от двух работодателей.

Пенсионеров поздравят с праздником разовой выплатой

1 октября пенсионеров ждет разовая выплата в честь Международного дня пожилого человека. Однако она придет не всем. Решение об этом принимают регионы и выделяют деньги из своего бюджета.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом сумма может зависеть и от возраста. Где и при каких условиях платят деньги, рассказали в отдельном материале.

Экономика начала замедляться, но Банк России прогнозирует ключевую ставку ниже 10%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что в России наблюдается замедление экономики, но рецессии нет. Позднее об этом же сказал президент страны Владимир Путин.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес. Причиной такого состояния могут стать финансовые кризисы, изменения в мировой экономике, вооруженные конфликты, природные катаклизмы или технологический прогресс.

В экономике есть цикличность ее развития. Обычно сначала идет подъем, после стагнация, то есть стабилизация, после чего наступают рецессия и кризис. Однако глава регулятора и другие представители финансового сектора власти считают, что сейчас страна не пойдет по этому пути.

«Общий настрой на смягчение условий в будущем, может быть, чуть более медленно, чем мы бы хотели, говорит о том, что действительно Россия приближается к новому витку роста. Мы уже видели рост в 2024 году в 4,1%. Мне кажется, что в будущем, если не в 2026-м, то в 2027 году, в принципе, российская экономика может повторить и даже превысить эти цифры», — спрогнозировал в беседе с Городскими медиа доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Прогнозы об улучшении ситуации в российской экономике подкрепляет и высказывание советника председателя Банка России Кирилла Тремасова.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», — сказал он на площадке XVI фестиваля науки юга России.

Заболеваемость ОРВИ и COVID растет, врачи предупреждают об опасности

В России резко выросла заболеваемость ОРВИ и COVID. За последнюю неделю зарегистрировали 696 тысяч случаев ОРВИ, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в два раза, сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирусом болеют гораздо меньше людей — только 15 тысяч, но вполне вероятно, что это связано с отсутствием проверки по специальным тест-системам.

Хотя штаммы, с которыми россияне столкнутся в предстоящем эпидсезоне, не так безобидны, как кажется. Оба они, стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1), очень заразны, но у них есть отличительные симптомы. Заражение первым можно определить по осиплости голоса, а вторым — по резкой режущей боли в горле.

«Главная опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, одышка, сердечно-сосудистые осложнения. Он может развиться и при легкой форме болезни», — рассказал инфекционист Андрей Матюхин.

Но несмотря на то, что в целом COVID перешел в разряд сезонных заболеваний по типу ОРВИ или гриппа, врачи переживают.

«Ни одному вирусу невыгодно быть смертельным, потому что тогда на него будут нацелены все разработки в части противовирусной и антибактериальной терапии. Им выгодно находиться в популяции и лишь в какой-то определенный момент активизироваться и нападать. Мне кажется, что COVID-19 затаился и просто подбирает ключи к тем средствам, которые мы используем против него, а также к нашему иммунному статусу», — объяснил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Кроме того, на днях у COVID обнаружили новую «отложенную» побочку. О ней рассказали ученые Сеченовского университета. Судя по всему, ковид способствует развитию остеонекроза — опасного заболевания, при котором разрушается костная ткань. Остеонекроз может грозить любому, у кого был COVID-19, вне зависимости от возраста или тяжести заболевания.

Чтобы не слечь в сезон простуд и не бояться осложнений в будущем, нужно следовать универсальным советам. Их мы рассказали здесь.

SHAMAN отказался от участия в Интервидение, 30 млн забрал певец из Вьетнама

Ярким событием в завершении недели стал конкурс «Интервидение», который провела Россия спустя много лет. В нем приняли участие исполнители из 23 стран мира. Нашу страну представлял Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Однако в фаворитах конкурса он не значился.

«Мое мнение, что SHAMAN попадет в пятерку победителей. Его песня, она больше в жанре поп, а здесь этнические мотивы победят. SHAMAN очень крутой, но даже в рамках гостеприимства он не победит», — сказал перед стартом конкурса член жюри, продюсер Игорь Матвиенко.

Кроме него выступление артистов оценивали композитор и ученый-музыковед из Египта Мохсен Аль-Сайед Иисса, продюсер и композитор из Индии Джан Ниссар Лоне, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, диджей Пинье (DJ Pinye) из Кении и другие.

Сложности с выступлениями возникли еще до старта конкурса. За пару дней певец из США Брэндон Ховард сообщил, что вынужден отказаться от участия в «Интервидение». Вместо него в Россию отправилась Vassy (Василика Карагиоргос). Она прилетела в страну, но прямо во время конкурса ведущий Алексей Вородьев объявил, что она снимается с участия.

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии — прим. ред.) не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Грустно, когда политика вмешивается в мир, который принадлежит музыке и искусству», — сказал ведущий.

Больше всего россияне ждали, конечно же, выступления певца из России. Ярослав Дронов на сцене исполнил песню «Это любовь», которую ему специально для конкурса написал Максим Фадеев.

Источник: Интервидение 2025 / Telegram

Но после выступления, SHAMAN выступил с неожиданным заявлением: он попросил жюри не оценивать его номер.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец.

Источник: Интервидение 2025 / Telegram

Когда представители всех стран выступили, жюри удалилось на совещание. Когда они вернулись, стал известен победитель конкурса.

Источник: Интервидение 2025 / Telegram

Им стал один из самых необычных исполнителей — Дык Фух из Вьетнама. В подарок он получил 30 млн рублей, часть из которых планирует отправить на благотворительность в России.

Источник: Интервидение 2025 / Telegram

Источник: Интервидение 2025 / Telegram