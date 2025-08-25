«Дешевые здесь только рис и ананасы, а селедки и творога нет вообще». Как поэтесса переехала жить в Таиланд

Девушка переехал в Таиланд в 2023 году Источник: личный архив Анастасии

Еще два года назад Анастасия готовила репортажи о городских совещаниях и проблемах ЖКХ в Воронеже. Писала стихи, выступала на городских литературных вечерах и выигрывала поэтические конкурсы. Сегодня она работает под шум прибоя в детском саду, вместо привычных снежных сугробов на Новый год за окном — пальмы и бирюзовое море. Решение бросить стабильную работу, налаженную жизнь и уехать в Таиланд многим казалось безумием, но сейчас Настя уверена: это было лучшее решение в ее жизни.

Как воронежской журналистке удалось поменять офисные будни на жизнь в тропиках? С какими сложностями столкнулась при переезде? И правда ли, что в Таиланде жить дешевле, чем в российском городе-миллионнике? Анастасия рассказала нашим коллегам из Voronezh1.ru о переезде, нюансах работы учителем в детском саду и национальных особенностях тайцев.

«А давай, почему бы и нет?»

Анастасии 28 лет. Она окончила воронежский журфак и работала в двух региональных СМИ, а потом в какой-то момент решила кардинально поменять свою жизнь. В одной из онлайн-игр она подружилась с девушкой, которая живет в Таиланде. А потом подруга предложила: переезжай в Таиланд, мол, что тебя держит в Воронеже.

«И я, на тот момент человек, у которого было всё стабильно, хорошая работа, друзья, какая-то жизнь интересная, сказала: „А давай, почему бы нет? Попробую“. Примерно полгода, может, чуть больше, я готовилась к переезду. Мне нужно было поправить здоровье — перед отъездом мне сделали две операции. Нужно было накопить немножко денег на переезд и подучить язык. Но в связи с тем, что приходилось лечиться, с деньгами дело пошло тяжело. В итоге, когда я переезжала, у меня с собой было не так много — около 1000 долларов, часть я потратила на визу», — рассказала девушка.

Анастасия перед отъездом пыталась подтянуть английский, который учила только в школе. Но так как времени было немного, языковой барьер пришлось преодолевать на месте.

«Я не знала ни тайского, ни английского. На первой встрече с тайскими друзьями моей подруги одна девушка мне говорит: You are beautiful, а я не понимаю, что она сказала! — поделилась Анастасия. — Фраза ведь простая, а у меня настолько был шок, что не понимала, как говорить, я боялась говорить, я не могла говорить, было очень тяжело».

Поиск работы

Переехала Анастасия в город Корат в провинции Накхонратчасима. Первым делом решено было подтянуть языки. А спустя два месяца она поехала в тайскую деревню и устроилась работать в детский сад преподавателем английского языка. Жить она стала в семье друга-тайца, а работала буквально за еду.

Накхонратчасима — одна из крупнейших провинций Таиланда, расположенная на северо-востоке, в регионе Исан. Ее второе название — Корат. Такое же название имеет и столица провинции. С населением в 157 тысяч человек город является пятым в Таиланде по величине. Его общая площадь — 37,5 кв. км.

«Я жила в этой тайской семье три недели и работала в школе у отца этого парня.

Это был необыкновенный опыт — первый раз вышла к детям, — рассказала девушка. — Было очень сложно, когда сам не знаешь язык, но идешь к классу, и тебе надо что-то на английском объяснить. Мои ученики, конечно, сами очень плохо говорили по-английски, и, в принципе, моего уровня хватило, чтобы с ними вести диалог. Я постоянно учила новые слова. Сложно, но интересно».

Девушка много путешествует Источник: личный архив Анастасии

Спустя три месяца Анастасия нашла работу в детскому саду в Бангкоке, проработала там около полугода. Однако ее не устроили ни отношение со стороны начальства, ни зарплата, которую запросто могли уменьшить. Кстати, заработок преподавателя тайского сада в среднем составляет около 35 тысяч бат, или 100 тысяч рублей. Наша героиня уволилась и нашла работу в другом саду. Перед зачислением на работу она сдала тест на знание английского, и результаты всех устроили. Но через несколько месяцев руководство решило пересмотреть результаты, и Анастасию уволили, ссылаясь на не очень высокий уровень владения языком.

Тогда девушка решила вернуться в Карат к подруге. Там она нашла работу в детском садике, где трудится до сих пор.

— Работы немного, не нужно ухаживать за детьми, ты просто приходишь и ведешь урок. Тут прекрасные отношения, прекрасные дети и очень хорошее начальство. Единственный минус, что им не нужно, так сказать, много работы от меня, а я бы хотела зарабатывать больше. Поэтому ищу другую работу — либо в школе, либо в садике. Уровень английского у меня уже достойный, спокойно понимаю носителей, общаюсь с ними, — рассказала Анастасия.

Испорченный паспорт и возвращение в Россию

В апреле этого года с девушкой произошел неприятный инцидент, из-за которого ей на время пришлось вернуться в Россию. В середине месяца местные отмечают Сонгкран — тайский Новый год. Его празднуют несколько дней, и в это время люди выходят на улицы с водяными пистолетами, ведрами и другими приспособлениями, чтобы обливать друг друга водой. Таким образом тайцы «смывают неудачи и грехи».

Так тайцы отмечают Сонгкран Источник: личный архив Анастасии

«Я пошла праздновать Сонгкран и не выложила из своего рюкзака паспорт. Весь день я ходила, меня обливали из ведер, из шлангов — в общем, откуда только можно было. Вернулась вся мокрая. Открываю рюкзак, а у меня в рюкзаке насквозь промокший загранпаспорт с расплывшимися штампами. Пришлось возвращаться в Россию, менять паспорт», — поделилась девушка.

Документы для въезда в Таиланд — действительный загранпаспорт. Некоторые авиакомпании могут требовать загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев. Срок безвизового пребывания в Таиланде — 60 дней. Срок пребывания можно продлить в иммиграционной службе на 30 дней. С 1 мая 2025 года также необходимо заполнить электронную карту прибытия Таиланда (TDAC), которую можно оформить онлайн за 3 дня до вылета. Россиянам в Таиланде доступны различные типы виз, включая туристические (однократные и многократные), неиммиграционные (включая студенческие, рабочие, пенсионные), а также визы для удаленных работников (DTV).

Тайский язык девушка пока не учит, но собирается. Сейчас она знает базовые фразы: приветствие, «спасибо» и какие-то отдельные слова, которые употребляются чаще всего. По словам Анастасии, жить в Таиланде можно только с английским. Его знают не все, но большинство, особенно молодое поколение.

Тайцы с осторожностью общаются с иностранцами Источник: личный архив Анастасии

Друзей на новом месте нашей героине найти удалось, но почти все они русские. Один из них раньше жил в Сургуте, а познакомились они во время работы в детском саду. В декабре у молодого человека свадьба: он женится на тайке. Анастасию тоже пригласили на торжество, и она очень ждет этого события.

«Тайцы очень закрытые для дружбы с иностранцами. Но вот у моей подруги есть друг, с которым они общаются уже около 12 лет, и вот с ним мы периодически тоже общаемся, — поделилась девушка. — Но в основном, конечно, почти все друзья остались в Воронеже, и я им звоню. Я прекрасно понимаю, что, наверное, таких верных и классных людей у меня в жизни больше не будет».

Плюсы и минусы жизни в Таиланде

Один из самых главных плюсов для Анастасии — погода. Вечное лето вместо воронежских морозов и слякоти.

«Я зиму ненавижу, становлюсь сонной, неактивной, постоянные слезы из глаз из-за ветра… Просыпаешься — темно, идешь на работу — темно, выходишь с работы — темно.

Здесь темнеет обычно в 6–7 часов вечера круглый год. И здесь чувствуешь себя активнее, несмотря на жару, здесь во всех помещениях и в общественном транспорте есть кондиционеры. Нет такого, чтобы ты умирал от жары», — делится Анастасия.

Еще один плюс жизни в Таиланде — дешевое жилье. Сейчас воронежанка живет у подруги в жилом комплексе, где есть бесплатный спортзал, бассейн, кинотеатр, бильярд.

«Снять такую квартиру в Карате, я не говорю про Бангкок, стоит примерно 15 тысяч рублей. В Бангкоке будет дороже, там я снимала где-то за 25 тысяч в переводе на рубли. Но всё равно это очень дешево. Самую обычную студию можно снять за 6 тысяч рублей. У меня друг такую находил в Бангкоке, там не было кондиционера и бойлера, но жить можно», — рассказала девушка.

Также в стране очень дешевый общественный транспорт, есть море. И даже если ты живешь не на побережье, добраться до него не составит труда. По словам Анастасии, в Таиланде масса возможностей для путешествий. За то время, что она живет здесь, Настя уже побывала в Гонконге, во Вьетнаме. Осенью планирует отправиться в Китай.

«В связи с тем, что круглый год лето, всегда можно ездить на байках. И это очень удобный сервис: ты вызываешь байк, и пробки не страшны. На работу я добираюсь именно так. Это очень удобно. Насколько опасно, не знаю, ездим мы без шлемов, но я за эти два года видела от силы 3 мелких ДТП. То есть если мы вспомним воронежский перекресток у Заставы, то там дня не проходит, чтобы кто-то в кого-то не врезался».

В Таиланде всегда тепло Источник: личный архив Анастасии

Из плюсов девушка также называет то, что в Таиланде не нужна теплая одежда. Легкие платья и сандалии — гардероб на весь год.

«Тут вообще никто не смотрит на то, как ты одет, на то, как ты выглядишь, на то, как ты себя преподносишь. Ты можешь пойти в магазин в пижаме, и тебе никто ничего не скажет, на тебя просто внимания не обратят. И это, конечно, приятно», — рассказала Анастасия.

Единственный серьезный минус жизни в другой стране — сложно найти хорошую постоянную работу в том месте, где живешь, а переехать иногда невозможно, потому что есть залог у арендодателя.

«Еще из минусов: тут плохо делают маникюр, тайцы этого совсем не умеют, но он и дешевле, чем в России», — смеется Настя.

Жить в Таиланде дешевле?

Напомним, что жилье в Таиланде на порядок дешевле, чем в России, но это не все траты. Дешевле проезд в общественном транспорте, но только в автобусах. Метро, по словам девушки, дорогое. Если в московском она доехала за 73 рубля, то в Бангкоке это около 200 рублей за поездку.

— Передвижение на байках дороже, чем на автобусах, но автобусов в том же Карате практически нет. То есть от дома до работы я на нем доехать не могу, мне приходится вызывать байк. Проезд стоит по-разному, в зависимости от расстояния. Самый дешевый, наверное, рублей 50, самый дорогой — я ехала полтора часа по пробкам в жару — обошелся около 800 рублей, — поделилась Анастасия. — В Бангкоке я пользовалась автобусом, билет стоил в районе 30 рублей.

Средняя зарплата учителя в Таиланде — 100 тысяч рублей Источник: личный архив Анастасии

Что касается цен на еду, то питаться проще и дешевле уже готовыми блюдами, а не стоять у плиты дома. В Таиланде очень распространены магазины 7-Eleven — аналог нашей «Пятерочки». Там продаются блюда в контейнерах, которую можно разогреть и съесть прямо в магазине.

— Полноценный обед, чтобы взрослая женщина могла наесться, обойдется рублей в 200. Там будут макароны или рис, какая-нибудь закуска в виде бургера, сосиски или куриная грудка, небольшой десертик и напиток — чай или кола, — рассказывает Настя. — Мужчине нужно будет два таких обеда. Ну а если ты хочешь готовить сам, то все продукты будут, наверное, раза в два дороже, чем в России. Я была в ужасе, когда сходила в магазин в России и купила на тысячу рублей торт, палку колбасы, сыр, три помидора и еще что-то. Я бы это всё за тысячу бат (около 2,5 тысячи рублей. — Прим. ред.) не купила в Таиланде. Здесь дешевле, наверное, только рис и ананасы. За 50 рублей можно купить целый ананас, который при тебе почистят и порежут.

«То есть при зарплате русского учителя в Таиланде около 100 тысяч рублей за жилье платишь тысяч 15 и можешь жить вполне себе шикарно. Отмечу, что это считается скромной зарплатой, то есть учителя могут и больше зарабатывать. Я тут планирую остаться, потому что в Воронеже журналистом я бы таких денег никогда не заработала», — уверена Анастасия.

Как тайцы реагируют на русских?

«Тайцы не умеют решать вопросы напрямую, всё через начальство. Вот в школах в одном классе два или три учителя — тайки и иностранный учитель. Вот если у вас там что-то не получается, они никогда вам не скажут этого, они пойдут к начальству и пожалуются на вас. Этому учат и детей», — рассказала девушка.

В Таиланде очень почитается возраст и статус. Даже если человек всего на пару лет старше тебя, значит, он априори умнее и авторитетнее. Начальство все обязаны уважать, даже если руководитель с вами груб.

«Было такое, что начальник кидался обувью в преподавателей, потому что ему не понравилось, как она стояла».

При этом отличительная черта тайцев — вежливость. Во время приветствия они кланяются, складывая ладони перед собой. Девушка призналась, что это уже вошло у нее в привычку.

Местные часто принимают Анастасию за тайку Источник: личный архив Анастасии

— Тебе всегда улыбаются, даже если не испытывают к тебе приятных чувств. С одной стороны, это неискренность, русские такое не любят и часто не понимают. Но мне эта вежливость скорее приятна, — рассказала девушка.

Анастасия призналась, что местные часто принимают ее за тайку — из-за внешности. Девушка говорит, что, даже когда жила в России, у нее часто спрашивали о ее национальности.

Чего не хватает?

«Я скучаю по творожной продукции и селедке — всего этого здесь нет. Но больше все-таки скучаю по людям: у меня в Воронеже была большая-большая поэтическая тусовка, в которой я была много лет. Там у меня очень много друзей осталось. В Россию ездить, конечно, часто не получается. Возможно, если бы не история с паспортом, я бы и в этот раз не приехала. Скучаю по публичным выступлениям, я поэт, выступала каждую неделю. А здесь, конечно, литературной жизни нет», — поделилась девушка.