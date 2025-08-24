НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 744мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Как подготовить ребенка к школе
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Ядовитые растения Ярославской области
Ярославец — об отдыхе в Дагестане
Бизнесмен пожаловался губернатору
Новый автобус
В Ярославской области снимают кино
Страна и мир В России появился экспресс-тест от внезапной смерти, а в августе выпал первый снег: итоги недели

В России появился экспресс-тест от внезапной смерти, а в августе выпал первый снег: итоги недели

Новости, которые нельзя пропустить

121
Написать комментарий
Тест не требует забора крови и позволяет быстро получить результат | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUТест не требует забора крови и позволяет быстро получить результат | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Тест не требует забора крови и позволяет быстро получить результат

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Россиянам могут не выплатить больше половины пенсии

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсии, если у получателя есть непогашенные долги. Однако максимальный размер таких удержаний — 50% от пенсии по обычным задолженностям и до 70% по алиментам.

Взыскания возможны только на законных основаниях, например по исполнительным листам (алименты, кредиты, долги за ЖКУ), при переплатах, выявленных СФР или по решению суда. Кроме того, каждый случай рассматривается индивидуально. Однако с 2022 года действует правило, что после удержаний у пенсионера должно оставаться не меньше прожиточного минимума.

А что делать, если пенсию удерживают незаконно, мы рассказали здесь.

Минпросвещения обновило список школьных предметов

Министерство просвещения РФ на этой неделе утвердило новый перечень обязательных предметов для основного общего образования с 2026/2027 учебного года. В программу войдут русский язык, литература, иностранный язык, история (в трех модулях), обществознание, география, математика (с курсами алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики), информатика, физика, биология, химия, изо, музыка, труд (технология), ОБЖ и физическая культура.

Кроме того, появится новый предмет — духовно-нравственная культура России. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет возможно только по заявлению родителей. Количество часов на английский в 5–7 классах сократится до двух в неделю.

Еще с нового учебного года родителям разрешат приходить на ЕГЭ. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Миру угрожает новая пандемия

Вирусолог и почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис предупредил о неизбежности новой пандемии и призвал человечество заранее подготовиться к ней. Он подчеркнул, что появление новых пандемий — это лишь вопрос времени.

«Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будем справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — заявил Пейрис изданию South China Morning Post.

Пейрис также указал на то, что пандемии могут оказать серьезное влияние не только на здоровье людей, но и на экономику и социальную сферу, как это произошло в случае с COVID-19.

Кроме того, в России продолжает расти число заражений новым вариантом коронавируса «стратус»: на сегодняшний день зарегистрировано уже 384 случая. В Минздраве предупредили, что этот штамм не отличается от других по симптомам, но является более заразным. Подробнее о течении болезни мы рассказали здесь.

В России изобрели экспресс-тест от внезапной смерти

Российские ученые из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского разработали инновационный и простой метод диагностики повреждений сердечной мышцы. Новый экспресс-тест позволяет быстро определить риски сердечно-сосудистых заболеваний у спортсменов на основе анализа слюны.

Технология основана на измерении уровня белка тропонина без необходимости забора крови. Это делает процедуру более удобной и менее инвазивной для пациентов.

Тропонин — это особый белок, который содержится только в сердечной мышце. Когда сердце повреждается (например, при инфаркте или сильной нагрузке), тропонин попадает в кровь.

Основные преимущества нового метода:

  1. Не требует забора крови.

  2. Позволяет быстро получить результат.

  3. Подходит для оперативного мониторинга состояния сердца у спортсменов.

На данный момент тест планируется делать спортсменам, так как сердечно-сосудистые осложнения — основная причина смертности среди этой группы людей.

В России ограничат лимиты на снятие налички

В Центробанке определили девять признаков операций, которые указывают на мошеннические действия. С 1 сентября кредитные организации будут проверять клиентов и ограничивать снятие наличных через банкоматы, если заметят что-то из этого списка.

Банки будут обращать внимание на то, как часто и каким образом клиент общается с ними. К примеру, если у клиента за несколько часов до операции увеличилось количество звонков и сообщений, в том числе из мессенджеров, с новых номеров. Если операция будет соответствовать хотя бы одному из рисков, то банк уведомит клиента и введет временное ограничение. О примерах подозрительного поведения и признаках риска для ограничения лимитов на снятие наличных мы рассказали в отдельном материале.

Гречка в России подорожает

Сбор гречихи в России может сократиться на 35% в этом году до 788 тысяч тонн, что станет самым низким показателем с 2019 года, сообщили аналитики АБ-Центра. Основные причины: сокращение посевных площадей на 33% (до 746,4 тысячи га), неблагоприятные погодные условия и экономические трудности фермеров.

Хотя дефицита крупы не ожидается, цены могут вырасти на 15%. В 2023 году урожай составил 1,6 миллиона тонн, в 2022-м — 1,2 миллиона тонн.

Минсельхоз подтвердил риски подорожания и заявил, что ситуация под контролем. Эксперты торговых сетей отмечают тревожную динамику по гречихе: снижение посевных площадей на 32%, в то время как по зерновым культурам — около 5%.

Однако запасы крупы в стране остаются значительными, и даже возможен импорт. Сельхозпроизводители внедряют засухоустойчивые сорта и современные технологии, что должно стабилизировать производство гречки в будущем.

Россиянин врезался в землю на самолете в Таиланде

36-летний россиянин Сергей Разуков попал в авиакатастрофу на курортном острове Пхукет, но остался жив. Инцидент произошел во время полета на легком одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint.

Известно, что самолет резко потерял высоту, зацепил провода и деревья, после чего рухнул рядом с автомобильной дорогой. В результате удара оба находившихся на борту — российский турист и тайский инструктор — были выброшены из кабины на проезжую часть.

Видео с места ЧП

Источник:

Shot / Telegram

Разуков отделался относительно легкими травмами — ссадинами и порезами, не представляющими угрозы для жизни. Инструктор получил более серьезные повреждения: перелом ноги и черепно-мозговую травму. Оба были экстренно госпитализированы в местную клинику, где сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

На помощь пострадавшим прибыли медики | Источник: Shot / TelegramНа помощь пострадавшим прибыли медики | Источник: Shot / Telegram
Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram

Разрушительный смерч обрушился на Пермский край

На рабочий поселок Суксун в Пермском крае обрушился смерч. Вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более 200 человек остались без крова, из них 72 — дети.

Смерч снес крыши домов | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comСмерч снес крыши домов | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com

Смерч снес крыши домов

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk.com

По данным телеграм-канала Mash, повреждено 112 домов, 213 человек не имеют крыши над головой. В поселке Суксун с населением 261 человек оборвало электропровода в 87 частных домах. Полностью разрушены крыши шести домов, повреждены стены и верхние этажи.

Бушующую стихию сняли на видео

Источник:

Mash / Telegram

Некоторые суксунцы сняли момент формирования смерча: сначала в небе появилось круглое облако, из которого начал формироваться конус, поднимая в воздух предметы.

Формирование смерча

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk.com

Ветер поломал и вырвал деревья, некоторые вместе с асфальтом.

Дом 90-летней бабушки тоже разрушил смерч | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comДом 90-летней бабушки тоже разрушил смерч | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comИсточник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comИсточник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Дерево вырвало с такой силой, что по асфальту пошли трещины | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comДерево вырвало с такой силой, что по асфальту пошли трещины | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Деревья ломались и падали на провода | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comДеревья ломались и падали на провода | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comИсточник: Подслушано Cуксун / Vk.com
+2
Тонкие ветки не выдерживали | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comТонкие ветки не выдерживали | Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com
Источник: Подслушано Cуксун / Vk.comИсточник: Подслушано Cуксун / Vk.com

Наши коллеги из 59.RU выяснили, что привело к такому разгулу стихии и каких еще неприятностей ждать от погоды.

Призывникам хотят дать больше возможностей для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты России хочет добавить новые профессии для альтернативной службы к 2025 году. Об этом сообщили на сайте министерства.

Планируется включить в список пять новых профессий: токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника. Если проект примут, всего в списке будет 271 профессия.

Также хотят расширить список организаций, где можно проходить альтернативную службу.

Первый снег в августе

В августе в России выпал первый снег, что стало неожиданностью для многих. Особенно «повезло» жителям Иркутской области. Снежные заносы заблокировали дороги, а в садах под тяжестью снега оказались погребены цветы. Местные жители активно делились в социальных сетях фотографиями наступившей зимы.

Всё замело снегом

Источник:

Babr Mash / Telegram

Снег лежит на зеленой траве

Источник:

Иркутск № 1 / Telegram

В некоторых районах, помимо снега, выпал и град. Остается надеяться, что это был лишь единичный случай и зима придет в свое время.

Источник:

Городские медиа

Ядовитые медузы в Крыму

В прибрежных водах Керчи наблюдается массовое скопление медуз, что вызывает беспокойство у местных жителей и туристов. Видеозаписи с морским «киселем» активно распространяются в социальных сетях Крыма, а эксперты выражают тревогу по поводу возможных последствий для предстоящего бархатного сезона.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз

Источник:

Владимир Моргунов / Vk.com

Очевидцы сообщают о большом количестве медуз, выброшенных на берег между селом Жуковка и поселком Подмаячным. Купание в этих местах стало практически невозможным из-за обилия морских обитателей.

На многих пляжах, особенно вблизи Азовского моря, у береговой линии, слой медуз достигает одного метра. Местные жители и отдыхающие активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, делясь фотографиями и комментариями.

Зрелище, быть может, и красивое, но не совсем приятное и даже опасное. Так как яд медуз сохраняется даже в мертвых особях. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Медузы-корнероты у берегов Крыма | Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comМедузы-корнероты у берегов Крыма | Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com
Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comИсточник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com
Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comИсточник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com
Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comИсточник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com
Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comИсточник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com
Источник: Бельбекская долина. Крым / Vk.comИсточник: Бельбекская долина. Крым / Vk.com

Синоптики обещают, что в этом году купаться в море можно будет до октября. Однако тем, кто любит теплое море, все-таки стоит поторопиться и успеть насладиться им еще в августе. Об обстановке на пляжах Краснодарского края мы рассказали здесь.

В горах Киргизии погибла российская альпинистка

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицина. Ее тело остается на высоте семь тысяч метров — эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту.

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной

Источник:

natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлек за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги.

Наталью оставили в палатке на высоте 7200 метров, где она провела 11 дней при температуре -26 °C без еды и воды, имея лишь горелку, спальный мешок и поврежденную палатку.

Накануне начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии Натальи Наговициной окончена.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал он.

По информации Telegram-канала Mash, тело альпинистки останется лежать там по меньшей мере до следующего года. Всё это связано с завершением сезона восхождений в текущем году.

Источник:

Городские медиа

Заблокированные приложения в России планируют вернуть в App Store

Apple ведет переговоры с властями РФ и бизнесом о возвращении заблокированных российских приложений в App Store, включая предустановку RuStore на устройства в России.

Три источника подтвердили факт переговоров, отметив высокую вероятность соглашения из-за закона, обязывающего предустанавливать российские магазины с 2025 года. В случае успеха RuStore может появиться на Apple-устройствах осенью этого года, позволяя пользователям скачивать приложения российских банков и организаций, заблокированных в App Store.

Apple демонстрирует лояльность к российским регуляторам, что повышает шансы на выполнение требований. Отказ установить RuStore может привести к юридическим рискам для продавцов Apple-устройств в России.

Кроме того, национальный мессенджер MАХ появится на устройствах россиян уже с 1 сентября. Приложение войдет в перечень программ для обязательной предустановки на все устройства в 2025 году.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. Игорь Николаев отсудил у россиянки 25 тысяч за шоколадку, а мужа Блиновской избили. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Здоровье Коронавирус Пандемия Мессенджер MAX Apple Альпинист Смерть Гора Гречка Смерч Снег Черное море Медуза Бархатный сезон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление