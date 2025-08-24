В России появился экспресс-тест от внезапной смерти, а в августе выпал первый снег: итоги недели

Тест не требует забора крови и позволяет быстро получить результат Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Россиянам могут не выплатить больше половины пенсии

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсии, если у получателя есть непогашенные долги. Однако максимальный размер таких удержаний — 50% от пенсии по обычным задолженностям и до 70% по алиментам.

Взыскания возможны только на законных основаниях, например по исполнительным листам (алименты, кредиты, долги за ЖКУ), при переплатах, выявленных СФР или по решению суда. Кроме того, каждый случай рассматривается индивидуально. Однако с 2022 года действует правило, что после удержаний у пенсионера должно оставаться не меньше прожиточного минимума.

А что делать, если пенсию удерживают незаконно, мы рассказали здесь.

Минпросвещения обновило список школьных предметов

Министерство просвещения РФ на этой неделе утвердило новый перечень обязательных предметов для основного общего образования с 2026/2027 учебного года. В программу войдут русский язык, литература, иностранный язык, история (в трех модулях), обществознание, география, математика (с курсами алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики), информатика, физика, биология, химия, изо, музыка, труд (технология), ОБЖ и физическая культура.

Кроме того, появится новый предмет — духовно-нравственная культура России. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет возможно только по заявлению родителей. Количество часов на английский в 5–7 классах сократится до двух в неделю.

Еще с нового учебного года родителям разрешат приходить на ЕГЭ. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Миру угрожает новая пандемия

Вирусолог и почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис предупредил о неизбежности новой пандемии и призвал человечество заранее подготовиться к ней. Он подчеркнул, что появление новых пандемий — это лишь вопрос времени.

«Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будем справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — заявил Пейрис изданию South China Morning Post.

Пейрис также указал на то, что пандемии могут оказать серьезное влияние не только на здоровье людей, но и на экономику и социальную сферу, как это произошло в случае с COVID-19.

Кроме того, в России продолжает расти число заражений новым вариантом коронавируса «стратус»: на сегодняшний день зарегистрировано уже 384 случая. В Минздраве предупредили, что этот штамм не отличается от других по симптомам, но является более заразным. Подробнее о течении болезни мы рассказали здесь.

В России изобрели экспресс-тест от внезапной смерти

Российские ученые из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского разработали инновационный и простой метод диагностики повреждений сердечной мышцы. Новый экспресс-тест позволяет быстро определить риски сердечно-сосудистых заболеваний у спортсменов на основе анализа слюны.

Технология основана на измерении уровня белка тропонина без необходимости забора крови. Это делает процедуру более удобной и менее инвазивной для пациентов.

Тропонин — это особый белок, который содержится только в сердечной мышце. Когда сердце повреждается (например, при инфаркте или сильной нагрузке), тропонин попадает в кровь.

Основные преимущества нового метода:

Не требует забора крови. Позволяет быстро получить результат. Подходит для оперативного мониторинга состояния сердца у спортсменов.

На данный момент тест планируется делать спортсменам, так как сердечно-сосудистые осложнения — основная причина смертности среди этой группы людей.

В России ограничат лимиты на снятие налички

В Центробанке определили девять признаков операций, которые указывают на мошеннические действия. С 1 сентября кредитные организации будут проверять клиентов и ограничивать снятие наличных через банкоматы, если заметят что-то из этого списка.

Банки будут обращать внимание на то, как часто и каким образом клиент общается с ними. К примеру, если у клиента за несколько часов до операции увеличилось количество звонков и сообщений, в том числе из мессенджеров, с новых номеров. Если операция будет соответствовать хотя бы одному из рисков, то банк уведомит клиента и введет временное ограничение. О примерах подозрительного поведения и признаках риска для ограничения лимитов на снятие наличных мы рассказали в отдельном материале.

Гречка в России подорожает

Сбор гречихи в России может сократиться на 35% в этом году до 788 тысяч тонн, что станет самым низким показателем с 2019 года, сообщили аналитики АБ-Центра. Основные причины: сокращение посевных площадей на 33% (до 746,4 тысячи га), неблагоприятные погодные условия и экономические трудности фермеров.

Хотя дефицита крупы не ожидается, цены могут вырасти на 15%. В 2023 году урожай составил 1,6 миллиона тонн, в 2022-м — 1,2 миллиона тонн.

Минсельхоз подтвердил риски подорожания и заявил, что ситуация под контролем. Эксперты торговых сетей отмечают тревожную динамику по гречихе: снижение посевных площадей на 32%, в то время как по зерновым культурам — около 5%.

Однако запасы крупы в стране остаются значительными, и даже возможен импорт. Сельхозпроизводители внедряют засухоустойчивые сорта и современные технологии, что должно стабилизировать производство гречки в будущем.

Россиянин врезался в землю на самолете в Таиланде

36-летний россиянин Сергей Разуков попал в авиакатастрофу на курортном острове Пхукет, но остался жив. Инцидент произошел во время полета на легком одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint.

Известно, что самолет резко потерял высоту, зацепил провода и деревья, после чего рухнул рядом с автомобильной дорогой. В результате удара оба находившихся на борту — российский турист и тайский инструктор — были выброшены из кабины на проезжую часть.

Видео с места ЧП Источник: Shot / Telegram

Разуков отделался относительно легкими травмами — ссадинами и порезами, не представляющими угрозы для жизни. Инструктор получил более серьезные повреждения: перелом ноги и черепно-мозговую травму. Оба были экстренно госпитализированы в местную клинику, где сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Разрушительный смерч обрушился на Пермский край

На рабочий поселок Суксун в Пермском крае обрушился смерч. Вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более 200 человек остались без крова, из них 72 — дети.

Смерч снес крыши домов Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com

По данным телеграм-канала Mash, повреждено 112 домов, 213 человек не имеют крыши над головой. В поселке Суксун с населением 261 человек оборвало электропровода в 87 частных домах. Полностью разрушены крыши шести домов, повреждены стены и верхние этажи.

Бушующую стихию сняли на видео Источник: Mash / Telegram

Некоторые суксунцы сняли момент формирования смерча: сначала в небе появилось круглое облако, из которого начал формироваться конус, поднимая в воздух предметы.

Формирование смерча Источник: Подслушано Cуксун / Vk.com

Ветер поломал и вырвал деревья, некоторые вместе с асфальтом.

+2

Наши коллеги из 59.RU выяснили, что привело к такому разгулу стихии и каких еще неприятностей ждать от погоды.

Призывникам хотят дать больше возможностей для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты России хочет добавить новые профессии для альтернативной службы к 2025 году. Об этом сообщили на сайте министерства.

Планируется включить в список пять новых профессий: токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника. Если проект примут, всего в списке будет 271 профессия.

Также хотят расширить список организаций, где можно проходить альтернативную службу.

Первый снег в августе

В августе в России выпал первый снег, что стало неожиданностью для многих. Особенно «повезло» жителям Иркутской области. Снежные заносы заблокировали дороги, а в садах под тяжестью снега оказались погребены цветы. Местные жители активно делились в социальных сетях фотографиями наступившей зимы.

Всё замело снегом Источник: Babr Mash / Telegram

Снег лежит на зеленой траве Источник: Иркутск № 1 / Telegram

В некоторых районах, помимо снега, выпал и град. Остается надеяться, что это был лишь единичный случай и зима придет в свое время.

Источник: Городские медиа

Ядовитые медузы в Крыму

В прибрежных водах Керчи наблюдается массовое скопление медуз, что вызывает беспокойство у местных жителей и туристов. Видеозаписи с морским «киселем» активно распространяются в социальных сетях Крыма, а эксперты выражают тревогу по поводу возможных последствий для предстоящего бархатного сезона.

В Керченском проливе обитают два местных вида медуз Источник: Владимир Моргунов / Vk.com

Очевидцы сообщают о большом количестве медуз, выброшенных на берег между селом Жуковка и поселком Подмаячным. Купание в этих местах стало практически невозможным из-за обилия морских обитателей.

На многих пляжах, особенно вблизи Азовского моря, у береговой линии, слой медуз достигает одного метра. Местные жители и отдыхающие активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, делясь фотографиями и комментариями.

Зрелище, быть может, и красивое, но не совсем приятное и даже опасное. Так как яд медуз сохраняется даже в мертвых особях. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Синоптики обещают, что в этом году купаться в море можно будет до октября. Однако тем, кто любит теплое море, все-таки стоит поторопиться и успеть насладиться им еще в августе. Об обстановке на пляжах Краснодарского края мы рассказали здесь.

В горах Киргизии погибла российская альпинистка

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицина. Ее тело остается на высоте семь тысяч метров — эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту.

Наталья уже пыталась восходить на пик Победы, но еще тогда попытка оказалась неудачной Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлек за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги.

Наталью оставили в палатке на высоте 7200 метров, где она провела 11 дней при температуре -26 °C без еды и воды, имея лишь горелку, спальный мешок и поврежденную палатку.

Накануне начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению застрявшей на пике Победы в Киргизии Натальи Наговициной окончена.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал он.

По информации Telegram-канала Mash, тело альпинистки останется лежать там по меньшей мере до следующего года. Всё это связано с завершением сезона восхождений в текущем году.

Источник: Городские медиа

Заблокированные приложения в России планируют вернуть в App Store

Apple ведет переговоры с властями РФ и бизнесом о возвращении заблокированных российских приложений в App Store, включая предустановку RuStore на устройства в России.

Три источника подтвердили факт переговоров, отметив высокую вероятность соглашения из-за закона, обязывающего предустанавливать российские магазины с 2025 года. В случае успеха RuStore может появиться на Apple-устройствах осенью этого года, позволяя пользователям скачивать приложения российских банков и организаций, заблокированных в App Store.

Apple демонстрирует лояльность к российским регуляторам, что повышает шансы на выполнение требований. Отказ установить RuStore может привести к юридическим рискам для продавцов Apple-устройств в России.

Кроме того, национальный мессенджер MАХ появится на устройствах россиян уже с 1 сентября. Приложение войдет в перечень программ для обязательной предустановки на все устройства в 2025 году.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.