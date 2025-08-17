Более 300 человек погибли из-за наводнений в Пакистане, а у российских дачников заберут землю: итоги недели

Мощные ливни на севере страны, как ожидается, продолжатся до 21 августа Источник: Anadolu Ajansı

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Более 300 человек погибли из-за сильных ливней в Пакистане

Сильные проливные дожди в Пакистане вызвали внезапные наводнения. Из-за этого в различных районах Пакистана, Кашмира, находящегося под управлением Индии и Непала, погибли более 300 человек. Еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

По данным на 15 августа, на северо-западе Пакистана погибло по меньшей мере 203 человека, сообщили местные власти. Кроме того, в провинции Хайбер-Пахтунхва погибло пять членов экипажа после крушения вертолета во время спасательных работ.

В регионе несколько месяцев идут проливные дожди, случаются большие оползни и разрушительные наводнения Источник: Коммерсантъ / Telegram

Reuters сообщил, что в пятницу в городе Чашоти, находящемся под управлением Индии и являющемся популярным местом паломничества среди туристов-индуистов, погибло по меньшей мере 60 человек, а более 200 пропало без вести.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями в Непале сообщает, что погиб по меньшей мере 41 человек, еще 121 получил ранения.

В Кашмире, находящемся под управлением Пакистана, погибло по меньшей мере восемь человек, в том числе шесть членов их семей, погребенных под обломками своего дома.

Спасение людей во время катастрофического наводнения в городе Пир Баба, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

В начале июня начался особенно сильный сезон дождей. С тех пор в регионе идут проливные дожди, случаются большие оползни и разрушительные наводнения. Из-за этого целые кварталы затопило, а дома превратились в руины.

Армения и Азербайджан завершили конфликт, подписав мирное соглашение

Стороны наконец договорились после многолетнего конфликта. МИД Азербайджана опубликовал проект мирного договора с Арменией, в него вошли 14 пунктов:

В текст соглашения вошли 14 пунктов:

Признание границ. Отказ от территориальных претензий. Отказ от применения силы. Невмешательство во внутренние дела Установление дипотношений. Установление границ с помощью комиссии. Отсутствие войск на границе. Борьба с экстремизмом, расовой ненавистью и терроризмом Установление судьбы пропавших без вести и возвращение останков. Сотрудничество в экономике, транспорте, экологии, гуманитарной и культурной сферах. Мониторинг выполнения соглашения. Решение споров мирными методами. Отзыв претензий и международных исков и жалоб. Вступление и регистрация документа в силу.

Президент США Дональд Трамп, который принял стороны, заявил, что они станут друзьями надолго после 35 лет войн.

Армения и Азербайджан пообещали уважать границы друг друга Источник: Kevin Lamarque / REUTERS

Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни 11 человек

В цеху завода в Шиловском районе области случился пожар, а затем прогремел взрыв. Погибли люди.

«На одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», — сообщили в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.

В небо поднимаются густые клубы дыма Источник: 112 / Telegram

ЧП случилось на предприятии «Эластик». Пороховой цех оказался полностью разрушен.

«Эластик» — завод по производству синтетических волокон, находился в Шиловском районе Рязанской области, в поселке городского типа Лесном.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. Трагедия унесла жизни 11 человек. 130 человек получили травмы. Спасатели до сих пор продолжают разбор завалов на заводе. 18 августа в Рязанской области объявили днем траура по погибшим.

Оформить больничный теперь можно, не болея

Россияне могут получить больничный даже при отсутствии заболевания, и это будет абсолютно законно. Есть несколько способов, чтобы оформить больничный без болезни.

«Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Татьяна Подольская.

Уйти на больничный можно в случае необходимости ухода за больным членом семьи, если человек при этом является единственным, кто может ухаживать за заболевшим родственником или ребенком. Еще получить больничный лист можно при проведении медицинских процедур, которые подтверждают вашу временную нетрудоспособность.

Apple Pay возвращается

В России снова появится возможность оплачивать покупки, используя iPhone. В первую очередь такую возможность можно будет применять на терминалах Сбербанка. Информацию об этом узнал корреспондент Городских медиа.

Кроме того, анонс о возможности оплаты покупок при помощи iPhone появился на самих терминалах банка.

«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении на терминале.

Такой анонс уже появился на терминалах «Сбера» Источник: Мария Филиппова / Городские медиа

В России ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

Россияне теперь не смогут звонить друг другу в иностранных мессенджерах, так как в Роскомнадзоре ввели частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp.

По данным правоохранительных органов и многочисленным жалобам россиян, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. Также в этих мессенджерах граждан пытаются вовлечь в диверсионную и террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — подчеркнули в РКН.

Пока ограничения носят временный характер. Доступ к звонкам в мессенджерах обещают восстановить, но лишь в том случае, если они выполнят требования по соблюдению российского законодательства, сообщили в Минцифры.

А вот основатель Telegram Павел Дуров уже объявил о блокировке и удалении каналов за шантаж и распространение личной информации пользователей. Блокировка коснется каналов с доказательствами клеветнических постов и вымогательства. Некоторых администраторов таких каналов уже поймали.

Дуров предупредил, что Telegram не место для шантажа, и призвал не создавать клонов каналов, потому что их всё равно заблокируют.

Уроки по выходным и домашку для школьников могут отменить

Школьников хотят освободить не только от домашних заданий, но и от уроков по субботам. Нагрузку предлагают снизить не только на учеников, но и на учителей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни», — сказал Миронов.

Однако полностью отменить домашние задания в школах невозможно. Депутат считает, что это усугубит ситуацию с качеством знаний и обучения. Какие варианты в этом вопросе предложил рассмотреть Миронов, мы рассказали здесь.

Еще в Госдуме предложили новые правила выполнения домашних заданий. Депутаты предлагают определить, по каким урокам необходимо их выполнение.

Кроме того, учебный год разрешается разделить и на четверти, и на триместры. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется дополнительный отдых в феврале — также не менее одной недели. Подробнее о том, как будут учиться отдыхать школьники в новом учебном году, можно узнать здесь.

Зарплату россиян начнут считать по новому

Среднюю заработную плату сотрудников в России начнут рассчитывать по-новому. Теперь граждане будут получать не только премии, но и другие денежные поощрения, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Также произойдут изменения в расчете выходного пособия. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Новый способ доставки в России с помощью беспилотников

Беспилотники могут вытеснить курьеров службы доставки товаров уже через 2-3 года. Об этом на этой неделе заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на интенсиве «Архипелаг-2025».

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал Никитин.

Министр отметил, что у нового способа доставки большая перспектива. Однако реализуется эта идея еще не так скоро. Для начала необходимо провести испытания и обеспечить безопасность граждан.

Возможно, дроны в скором времени будут применять и в сельском хозяйстве.

В России ограничат выдачу кредитов

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Власти поддержали соответствующую инициативу Центробанка.

Предполагается, что если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Еще с 2026 года в России заработает трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение.

Нагрузку на граждан тоже планируют снизить. Максимальный уровень переплаты по микрозаймам хотят сократить с 130% до 100%.

Предложение ЦБ направлено в Госдуму. Данный вопрос депутаты планируют рассмотреть осенью. Сейчас инициативу обсуждают с профильными ведомствами и участниками рынка.

Новая выплата для семей с детьми

Семьи с детьми, воспитывающие двух и более детей, получат право на ежегодную компенсационную выплату. На ежегодный налоговый вычет им будут возвращать часть перечисленных налогов.

Профессор Вадим Виноградов рассказал, что сумму компенсации будут определять как разницу между двумя расчетами НДФЛ: по стандартной 13-процентной ставке (без применения налоговых вычетов) и по пониженной 6-процентной ставке от идентичной суммы дохода за предыдущий год. Как оформить выплату и когда пособие начнут выплачивать, подробнее рассказали здесь.

Изменения для автомобилистов

Госпошлина за водительские права в России удвоится, как и за выдачу госномеров на машину и пластикового СТС. Об этом сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

С 1 сентября стоимость водительского удостоверения вырастет с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, а госпошлина за номера на мотоцикл и прицепы — с 1,5 тысяч до 2250 рублей.

Еще увеличится госпошлина:

за выдачу пластикового СТС — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей;

за выдачу водительских прав нового поколения — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей;

за выдачу госномера на автомобиль — с 1,5 тыс. рублей до 2250 рублей;

за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов — его продление повысится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

до 300 рублей повысится госпошлина за выдачу бумажного транзитного номера;

за выдачу металлического транзитного номера на автомобиль — с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

Еще с 1 сентября изменятся правила допуска водителей к управлению авто. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). За что теперь не пустят за руль, мы рассказали в отдельном материале.

А вот подросткам позволят садиться за руль уже с 16 лет и сдавать на права досрочно.

В России начнут забирать землю у дачников

С 1 сентября в России начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земель. Участок могут конфисковать даже в случае, если объект не был построен и зарегистрирован вовремя.

Новые критерии для изъятия дачных участков:

более половины территории занято бытовыми отходами или мусором;

уборка не проводилась больше года;

отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки;

в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.

Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.

В ГД предложили не облагать налогом ипотечное жилье

Депутаты Госдумы предложили освободить от налога на имущество жилье, купленное в ипотеку, при условии, что оно является единственным пригодным для проживания и не используется в бизнесе. Законопроект направлен на заключение в правительство РФ участниками ЛДПР.

Член комитета Госдумы Василина Кулиева отметила, что мера поддержит семьи с детьми, которые платят и банку, и налог на жилье. Авторы законопроекта считают, что сэкономленные средства пойдут на платежи по ипотеке, воспитание детей и улучшение качества жизни.

Массовые протесты в Сербии

В результате протестов в Сербии, прошедших в ночь на воскресенье, задержали 56 человек. По информации пресс-службы МВД, пострадали шесть полицейских. Из общего числа задержанных 27 человек были арестованы в Белграде, а 29 — в Валево.

Митингующие пытаются фейерверками поджечь здание правящей партии (SNS), а также здание городской администрации Источник: Вести / Telegram

Акции протеста начались в Валево, расположенном в 100 км к западу от Белграда, после распространения в социальных сетях видео с жесткими действиями полиции.

Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии Источник: РИА Новости / Telegram

В ночь на воскресенье протестующие напали на офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), на городскую администрацию, а также суд и прокуратуру.

Беспорядки также произошли в районе Нови-Белград, где полиция применила слезоточивый газ

Столкновения протестующих с полицией Источник: RT на русском / Telegram

Силовики в ответ применяют слезоточивый газ Источник: RT на русском / Telegram

Саммит Путина и Трампа

В ночь с 15 на 16 августа на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры были в формате «три на три» — совместно с помощниками и министрами. Разговор длился почти три часа.

После этого политики вышли к прессе и сделали заявление.

Полное выступление Путина Источник: Смотрим / Telegram

Американский лидер после встречи с Путиным отметил, что мероприятие прошло «очень хорошо», так же, как и телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО.

Выступление Трампа Источник: РБК

Трамп утверждает, что все стороны сошлись во мнении, что лучшим способом завершить конфликт на Украине будет мирное соглашение, а не временное прекращение огня. Теперь Зеленского ждут в Вашингтоне 18 августа. По словам Трампа, если встреча пройдет хорошо, то начнут планировать трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского.

Кроме того, во время встречи с Трампом на Аляске Путин огласил условия РФ для достижения мирного соглашения в конфликте с Украиной. Полный список условий опубликовали здесь.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.