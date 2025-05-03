Чупакабры и выходящая из строя техника. Кто скрывается в «деревне колдунов» — мистический репортаж

О поселке не первый год ходят нехорошие слухи Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











На окраине Нижегородской области находится поселок Виля. На первый взгляд, типичный населенный пункт, но на деле он скрывает множество тайн. У Вили дурная слава. Десятилетиями кочует много страшных легенд, связанных с колдовством и аномальными явлениями. Корреспонденты NN.RU отринули страх и съездили в это место. Рассказываем, действительно ли там происходит что-то необычное.

Виля — родина чупакабр?

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Одна из последних свежих баек про поселок Виля относит нас аж на двадцать лет назад, в далекий 2004-й. Тогда компания отдыхающих нашла в окрестностях скелет необычного животного. Охотники говорили, что ничего подобного в жизни не видели и по своей анатомии существо не похоже ни на один изученный вид. А дальше пошли предположения, что это может быть единорог, чупакабра или даже второй Алешенька, «выкинутый из четвертого измерения». За прошедшие десятилетия никаких реальных объяснений о принадлежности существа так и не последовало.

Сам поселок, судя по различным текстам в Сети, долгое время считался деревней колдунов. Но, забегая вперед, скажем, что местные жители, в том числе и старожилы, особо об этом не в курсе.

Наибольший интерес для любителей аномальщины и уфологов представляет некая загадочная полянка, спрятанная в лесах. Местные жители говорят, что там творится настоящая чертовщина. Видели светящиеся сферы и находили опаленные ветки. Те, кто приходил на полянку, якобы начинали странно себя вести, а техника выходила из строя.

По одной из легенд, в этом месте сгинули несколько ученых, которых тут же сравнили с группой Дятлова, а полянку окрестили второй Молёбской аномальной зоной. Якобы в 90-е туда отправилась группа исследователей. Ученые решили проверить, действительно ли в этих местах происходит что-то странное. Устроили ночлег, а к утру у четверых из них были обожжены лица. Спустя пару лет часть участников той экспедиции тяжело заболела, а некоторые умерли. Но никаких документальных доказательств этим событиям мы не нашли.



Молёбская аномальная зона (также известная как Пермский треугольник) — территория, расположенная на границе Свердловской области и Пермского края, между селом Молёбка и деревней Каменкой. По утверждениям уфологов, в этой зоне происходят различные паранормальные явления. В этих местах якобы видели светящиеся шары, фиксировали изменение заряда батареек и аккумуляторов. Некоторые даже замечали изменение хода времени и зависающие в воздухе предметы. Исследования показали, что многие явления имеют рациональные объяснения. Например, наличие тяжелых углеводородов в грунте или магниты, когда-то закопанные в землю геологами в целях эксперимента.

Изгнанная жена царя и залежи урана

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











У россиян из научных или околонаучных кругов возникали предположения, что в проклятых местах могут находиться залежи руды или даже урана. В таком случае байки имели бы вполне реальное объяснение.

В 2019 году в Вилю выезжала группа исследователей, главной целью которых было проверить, реально ли там есть какое-то излучение. Специалисты взяли пробы грунта и воды, а также провели метеонаблюдения. И первичные результаты никаких отклонений не показали.

Официально у этого странного места названия, конечно, нет, но между собой люди называли его Царицыной или Вильской полянкой. Первое связано с Иваном Грозным. По поверьям, на этом месте стоял монастырь, куда царь сослал очередную жену. Причем в различных источниках указываются разные личности. Где-то ею была правительница Сююмбике, в честь которой названа башня в Казанском кремле. А кто-то считал, что изгнанницей была последня жена Грозного Мария Нагая. Она якобы свела счеты с жизнью, и из-за этого место обрело дурную славу. К слову, есть мнения, что даже свое название поселок получил именно из-за изгнанницы, поскольку та от тоски часто выла.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Некоторые из этих слухов развеял исследователь аномальных мест Дмитрий Савва. По его мнению, разгадка мифа о деревне колдунов простая — из-за своего расположения эта территория во времена походов на Казань была отличным форпостом, и там селились ратные люди. А там, где жили ратники, большим спросом пользовались и знахари — отсюда и легенды о колдовстве.

Да и появление страшных слухов вполне объяснимо. Возле нынешнего поселка Виля в древности нередко проходили ожесточенные столкновения, а там, где кровь и жестокость, часто рождаются темные легенды и поверья.

«Лучше бы вам туда не ездить»

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Мы отправились в Вилю, чтобы понять, действительно ли там творится чертовщина. Поселок находится под городом Выксой Нижегородской области. На въезде ничем не отличается от обычных и среднестатистических поселений наших краев.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Пожалуй, необычно выглядела только прибрежная часть поселения у одноименного пруда. Там находятся заброшенный поезд, ведущие в лес полусгнившие рельсы и старое покинутое здание. Почти все жители, с которыми мы общались, никогда не слышали ни про Вильскую полянку, ни про обитавших тут колдунов. Все, кроме одного мужчины, который живет в Виле уже много лет.



— Вы слышали про странную поляну в окрестностях? Говорят, там аномалии происходят.

— Слышал, но лично не видел и не бывал там. Нечего туда ходить.

— Что про нее вообще известно?



— Ну говорили, что группа ученых там сгинула когда-то давно и что какие-то шары светящиеся видели. И журналисты сюда приезжали, и исследователи. Но так ничего и не выяснили. У меня друг как-то тоже захотел проверить. Поехал туда, и ничем хорошим это не закончилось. У него после этой поездки проблемы с сердцем начались.



— Как ее найти?



— Да вон от крайних домов в лес поезжайте, там и найдете, недалеко она. Но лучше бы вам туда не ездить, нечего судьбу испытывать.

Кстати, он поведал нам, что название поселка происходит от слова «вилы», так как раньше тут находился завод по их производству. Так что, кажется, одной байкой меньше.

Заручившись точными координатами и подсказками, мы отправились на поиски загадочной поляны. Поскольку накануне прошли дожди, преодолевать несколько километров пришлось через лес.

Совпадение или нет, но еще в Виле камера нашего фотографа начала странно себя вести. Там очень быстро разряжались аккумуляторы, а объектив отказывался фокусироваться на предметах. Коллеге это показалось странным, так как обычно такое не происходит.

В целом лес выглядел вполне обычно. Иногда из-за угла нас пугали коряги и пни, издали напоминающие мистических тварей, — вот ведь что делает разыгравшееся воображение!

Однако реально странные вещи начали твориться при нашем приближении к загадочному месту. В начале пути мы включили компас, чтобы проверить, как он будет себя вести. И местами стрелка беспорядочно прокручивалась, а направление отображалось неправильно. Онлайн-карты никак не могли показать оставшееся расстояние до указанной точки, а телефон отказывался работать и зависал.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Уже на подходе к поляне у корреспондента разболелась голова: чем ближе мы приближались, тем сильнее становилась боль. Если честно, это было довольно жутко.

Проводить ночь на Вильской поляне мы не решились и поспешили покинуть этот лес. Нельзя утверждать, что в нем реально таится нечто мистическое или аномальное. Однако вышеперечисленные признаки подогревают подозрения, что с этим местом может быть что-то не так. Окончательные выводы оставим настоящим исследователям, если они когда-то соберутся туда, но мы на Вильскую полянку больше ни ногой.