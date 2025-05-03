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Страна и мир Чупакабры и выходящая из строя техника. Кто скрывается в «деревне колдунов» — мистический репортаж

Чупакабры и выходящая из строя техника. Кто скрывается в «деревне колдунов» — мистический репортаж

Побывали в локации, которую считают аномальной зоной

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1 комментарий
О поселке не первый год ходят нехорошие слухи | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUО поселке не первый год ходят нехорошие слухи | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

О поселке не первый год ходят нехорошие слухи

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

На окраине Нижегородской области находится поселок Виля. На первый взгляд, типичный населенный пункт, но на деле он скрывает множество тайн. У Вили дурная слава. Десятилетиями кочует много страшных легенд, связанных с колдовством и аномальными явлениями. Корреспонденты NN.RU отринули страх и съездили в это место. Рассказываем, действительно ли там происходит что-то необычное.

Виля — родина чупакабр?

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Одна из последних свежих баек про поселок Виля относит нас аж на двадцать лет назад, в далекий 2004-й. Тогда компания отдыхающих нашла в окрестностях скелет необычного животного. Охотники говорили, что ничего подобного в жизни не видели и по своей анатомии существо не похоже ни на один изученный вид. А дальше пошли предположения, что это может быть единорог, чупакабра или даже второй Алешенька, «выкинутый из четвертого измерения». За прошедшие десятилетия никаких реальных объяснений о принадлежности существа так и не последовало.

Сам поселок, судя по различным текстам в Сети, долгое время считался деревней колдунов. Но, забегая вперед, скажем, что местные жители, в том числе и старожилы, особо об этом не в курсе.

С виду поселок выглядит абсолютно обычно | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUС виду поселок выглядит абсолютно обычно | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU

Наибольший интерес для любителей аномальщины и уфологов представляет некая загадочная полянка, спрятанная в лесах. Местные жители говорят, что там творится настоящая чертовщина. Видели светящиеся сферы и находили опаленные ветки. Те, кто приходил на полянку, якобы начинали странно себя вести, а техника выходила из строя.

По одной из легенд, в этом месте сгинули несколько ученых, которых тут же сравнили с группой Дятлова, а полянку окрестили второй Молёбской аномальной зоной. Якобы в 90-е туда отправилась группа исследователей. Ученые решили проверить, действительно ли в этих местах происходит что-то странное. Устроили ночлег, а к утру у четверых из них были обожжены лица. Спустя пару лет часть участников той экспедиции тяжело заболела, а некоторые умерли. Но никаких документальных доказательств этим событиям мы не нашли.


Молёбская аномальная зона (также известная как Пермский треугольник) — территория, расположенная на границе Свердловской области и Пермского края, между селом Молёбка и деревней Каменкой. По утверждениям уфологов, в этой зоне происходят различные паранормальные явления. В этих местах якобы видели светящиеся шары, фиксировали изменение заряда батареек и аккумуляторов. Некоторые даже замечали изменение хода времени и зависающие в воздухе предметы. Исследования показали, что многие явления имеют рациональные объяснения. Например, наличие тяжелых углеводородов в грунте или магниты, когда-то закопанные в землю геологами в целях эксперимента.

Изгнанная жена царя и залежи урана

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

У россиян из научных или околонаучных кругов возникали предположения, что в проклятых местах могут находиться залежи руды или даже урана. В таком случае байки имели бы вполне реальное объяснение.

В 2019 году в Вилю выезжала группа исследователей, главной целью которых было проверить, реально ли там есть какое-то излучение. Специалисты взяли пробы грунта и воды, а также провели метеонаблюдения. И первичные результаты никаких отклонений не показали.

Официально у этого странного места названия, конечно, нет, но между собой люди называли его Царицыной или Вильской полянкой. Первое связано с Иваном Грозным. По поверьям, на этом месте стоял монастырь, куда царь сослал очередную жену. Причем в различных источниках указываются разные личности. Где-то ею была правительница Сююмбике, в честь которой названа башня в Казанском кремле. А кто-то считал, что изгнанницей была последня жена Грозного Мария Нагая. Она якобы свела счеты с жизнью, и из-за этого место обрело дурную славу. К слову, есть мнения, что даже свое название поселок получил именно из-за изгнанницы, поскольку та от тоски часто выла.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Некоторые из этих слухов развеял исследователь аномальных мест Дмитрий Савва. По его мнению, разгадка мифа о деревне колдунов простая — из-за своего расположения эта территория во времена походов на Казань была отличным форпостом, и там селились ратные люди. А там, где жили ратники, большим спросом пользовались и знахари — отсюда и легенды о колдовстве.

Да и появление страшных слухов вполне объяснимо. Возле нынешнего поселка Виля в древности нередко проходили ожесточенные столкновения, а там, где кровь и жестокость, часто рождаются темные легенды и поверья.

«Лучше бы вам туда не ездить»

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Мы отправились в Вилю, чтобы понять, действительно ли там творится чертовщина. Поселок находится под городом Выксой Нижегородской области. На въезде ничем не отличается от обычных и среднестатистических поселений наших краев.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Пожалуй, необычно выглядела только прибрежная часть поселения у одноименного пруда. Там находятся заброшенный поезд, ведущие в лес полусгнившие рельсы и старое покинутое здание. Почти все жители, с которыми мы общались, никогда не слышали ни про Вильскую полянку, ни про обитавших тут колдунов. Все, кроме одного мужчины, который живет в Виле уже много лет.

— Вы слышали про странную поляну в окрестностях? Говорят, там аномалии происходят.

— Слышал, но лично не видел и не бывал там. Нечего туда ходить.

— Что про нее вообще известно?

— Ну говорили, что группа ученых там сгинула когда-то давно и что какие-то шары светящиеся видели. И журналисты сюда приезжали, и исследователи. Но так ничего и не выяснили. У меня друг как-то тоже захотел проверить. Поехал туда, и ничем хорошим это не закончилось. У него после этой поездки проблемы с сердцем начались.

— Как ее найти?

— Да вон от крайних домов в лес поезжайте, там и найдете, недалеко она. Но лучше бы вам туда не ездить, нечего судьбу испытывать.

Большая часть пути к поляне идет через лес | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUБольшая часть пути к поляне идет через лес | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU

Кстати, он поведал нам, что название поселка происходит от слова «вилы», так как раньше тут находился завод по их производству. Так что, кажется, одной байкой меньше.

Заручившись точными координатами и подсказками, мы отправились на поиски загадочной поляны. Поскольку накануне прошли дожди, преодолевать несколько километров пришлось через лес.

Совпадение или нет, но еще в Виле камера нашего фотографа начала странно себя вести. Там очень быстро разряжались аккумуляторы, а объектив отказывался фокусироваться на предметах. Коллеге это показалось странным, так как обычно такое не происходит.

В целом лес выглядел вполне обычно. Иногда из-за угла нас пугали коряги и пни, издали напоминающие мистических тварей, — вот ведь что делает разыгравшееся воображение!

Предположительно, так выглядит поляна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПредположительно, так выглядит поляна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU

Однако реально странные вещи начали твориться при нашем приближении к загадочному месту. В начале пути мы включили компас, чтобы проверить, как он будет себя вести. И местами стрелка беспорядочно прокручивалась, а направление отображалось неправильно. Онлайн-карты никак не могли показать оставшееся расстояние до указанной точки, а телефон отказывался работать и зависал.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Уже на подходе к поляне у корреспондента разболелась голова: чем ближе мы приближались, тем сильнее становилась боль. Если честно, это было довольно жутко.

Проводить ночь на Вильской поляне мы не решились и поспешили покинуть этот лес. Нельзя утверждать, что в нем реально таится нечто мистическое или аномальное. Однако вышеперечисленные признаки подогревают подозрения, что с этим местом может быть что-то не так. Окончательные выводы оставим настоящим исследователям, если они когда-то соберутся туда, но мы на Вильскую полянку больше ни ногой.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Мистика Виля Аномальная зона
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