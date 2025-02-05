«Купил участок из-за названия». Репортаж из уральского Простоквашино, где есть свой Дядя Федор и кот Матроскин

Наверняка все в детстве смотрели мультфильм про Простоквашино. А вы знаете, что оно есть на Урале? Буквально в 20 километрах от Екатеринбурга есть указатель прямо как из сказочной повести Эдуарда Успенского.
Наши коллеги из E1.RU решили не проезжать мимо и заглянуть в это место. Есть ли там свой Дядя Федор, Шарик и кот Матроскин — читайте в репортаже.
— Здесь будет бульвар Матроскина, за ним улица Дяди Федора, дальше квартал Печкина, там можно кататься на велосипедах летом, — рассказывает Наталья из «Простоквашино».
У здешних улиц пока нет названий, но местные их уже придумали. Осталось официально утвердить на общем собрании жильцов и заказать таблички — чтобы на каждом домике красовалось имя персонажа из советского мультика.
— Идея у нас витала давно. Как-то надо переименовать. Интересно же! Звонит мама ребенку: «Ты где, сынок, катаешься?» — «Я по улице Дяди Федора», — ведь забавно будет звучать, — говорят местные жители.
Наше «Простоквашино» — не деревня, а садовое товарищество. В нем больше сотни участков, а в сорока домиках люди живут постоянно. И у них в паспортах стоит штемпель с мультяшной пропиской. Кому ни покажут — все удивляются.
— Я купил участок только из-за названия. Правда. Ждал, когда будут продавать именно здесь. Внуки будут приезжать в «Простоквашино» — здорово же, — говорит дачник Илья, который еще строит свой будущий дом.
В «Простоквашино» есть капитальные дома и заброшенные избушки из серии «Живите, кто хотите». Правда, кто попало на территорию сада не попадет. Раньше ее охранял сторож, но с недавних пор от его услуг отказались: установили автоматические ворота, которые открываются только специальным ключом, и видеонаблюдение по всему периметру.
Вера Васильевна Ватолина — местный старожил. Землю в «Простоквашино» они с мамой получили 30 лет назад. Тогда место казалось не самым удачным: под СНТ вырубили лес рядом с болотами. Чтобы привести участок в порядок, пришлось приложить немало усилий.
Кладов тут никаких не находили. Ну, только если ведро кто-то выкинул железное.
— Мы приехали — на нашем участке две березы лежали спиленные. Мы два года опята собирали на этих березинах. Потом я насчитала на своем участке 42 пенька. Мы с мамой метр квадратный дернины выкопали, посадили четыре кустика клубники — это радостный день был, — вспоминает Вера Васильевна.
Когда сад под Верхней Пышмой только появился, мультику «Трое из Простоквашино» было уже четырнадцать лет. Но СНТ, как ни странно, назвали вовсе не в его честь.
— Землю выделяли сотрудникам молокозавода. И, когда люди обсуждали название, кто «Кефиром» предлагал назвать, кто «Ряженкой». Ну, как-то вот [среди идей] «Простоквашино» пробежало. Так и решили обозвать, — рассказывает Вера Васильевна. — Помню, как мы на автобусе ехали, просили водителей каждый раз: «Остановите у „Простоквашино“». Все пассажиры смеялись.
Коронное блюдо уральских простоквашинцев — конечно, неправильные бутерброды. Десятилетний Макар в принципе ест только такие. Их с мамой садовый домик даже напоминает тот, что в мультике. И, хоть сам он ростом не метр двадцать, а глаза у него вовсе не голубые, мальчишка привык к тому, что его сравнивают с главным героем.
— В школе меня иногда зовут Дядей Федором, потому что я из «Простоквашино», — рассказывает Макар. — Мне было лет шесть, когда я в первый раз посмотрел мультик. И попробовал бутерброды есть колбасой вниз. Не верил, что так вкуснее. А проверил — реально.
Пока Макар уплетает неправильные бутерброды, за ним внимательно наблюдает соседский кот. Он приехал сюда с именем Васька, но сразу приобрел простоквашинскую фамилию — Матроскин. Теперь отзывается на обе клички.
У него в доме есть печь, как у кота из мультфильма, и он любит на ней поваляться. Но в «Простоквашино» Васька Матроскин живет «всё без молока да без молока»: коров в садовом товариществе никто не держит.
— Когда дом искали — название зацепило. И знакомым всем нравится, прикольно, что живем в «Простоквашино». Практически как в мультике, — рассказывает хозяйка Матроскина Олеся.
У Олеси, как у мамы Дяди Федора, вечерние платья без дела висят в шкафу. В «Простоквашино» их выгулять некуда. Но она не жалеет, что променяла жизнь в городе на дачную.
— Люди здесь добрые, ну и сам сад хороший. Лес рядом, тишина, покой, отдыхаем от городской суеты, — говорит Олеся.
В СНТ есть электричество, а воду набирают из скважин. Простоквашинцы говорят, что гораздо больше семей переехало бы сюда из города насовсем, если бы установили шумоизоляционные экраны вдоль Серовского тракта, который очень близко к саду, и провели газ.
— Лично я на Новый год и на все дни рождения загадываю, чтобы газ нам провели. А остальное всё приложится, — говорит Вера Ватолина. — Обещают, что скоро нас газифицируют. Мы все очень ждем. Это наша розовая мечта.
По словам садоводов, мы не первые, кого привлек указатель на трассе. Сюда часто приезжают туристы сделать фото с вывеской на въезде. Им всегда рады — местные даже прикрепили к воротам плакат с Матроскиным, чтобы снимки получались лучше.