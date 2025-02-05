«Купил участок из-за названия». Репортаж из уральского Простоквашино, где есть свой Дядя Федор и кот Матроскин

«Простоквашино» под Екатеринбургом появилось 32 года назад, но мало кто о нем знает Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Наверняка все в детстве смотрели мультфильм про Простоквашино. А вы знаете, что оно есть на Урале? Буквально в 20 километрах от Екатеринбурга есть указатель прямо как из сказочной повести Эдуарда Успенского.

Наши коллеги из E1.RU решили не проезжать мимо и заглянуть в это место. Есть ли там свой Дядя Федор, Шарик и кот Матроскин — читайте в репортаже.

— Здесь будет бульвар Матроскина, за ним улица Дяди Федора, дальше квартал Печкина, там можно кататься на велосипедах летом, — рассказывает Наталья из «Простоквашино».

Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

У здешних улиц пока нет названий, но местные их уже придумали. Осталось официально утвердить на общем собрании жильцов и заказать таблички — чтобы на каждом домике красовалось имя персонажа из советского мультика.

— Идея у нас витала давно. Как-то надо переименовать. Интересно же! Звонит мама ребенку: «Ты где, сынок, катаешься?» — «Я по улице Дяди Федора», — ведь забавно будет звучать, — говорят местные жители.

Это домик бывшего сторожа. В «Простоквашино» специально вызвали художника, чтобы он нарисовал на дверях Матроскина Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Печкина здесь нет, его роль выполняет председатель СНТ — он отвозит почту из ящика с корреспонденцией в город Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Наше «Простоквашино» — не деревня, а садовое товарищество. В нем больше сотни участков, а в сорока домиках люди живут постоянно. И у них в паспортах стоит штемпель с мультяшной пропиской. Кому ни покажут — все удивляются.

— Я купил участок только из-за названия. Правда. Ждал, когда будут продавать именно здесь. Внуки будут приезжать в «Простоквашино» — здорово же, — говорит дачник Илья, который еще строит свой будущий дом.

Илья гордится, что у него дом в «Простоквашино» Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В «Простоквашино» есть капитальные дома и заброшенные избушки из серии «Живите, кто хотите». Правда, кто попало на территорию сада не попадет. Раньше ее охранял сторож, но с недавних пор от его услуг отказались: установили автоматические ворота, которые открываются только специальным ключом, и видеонаблюдение по всему периметру.

В строке о регистрации у местных жителей так и написано: «Простоквашино» Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Вера Васильевна Ватолина — местный старожил. Землю в «Простоквашино» они с мамой получили 30 лет назад. Тогда место казалось не самым удачным: под СНТ вырубили лес рядом с болотами. Чтобы привести участок в порядок, пришлось приложить немало усилий.

Кладов тут никаких не находили. Ну, только если ведро кто-то выкинул железное. Вера Ватолина садовод из СНТ «Простоквашино»

— Мы приехали — на нашем участке две березы лежали спиленные. Мы два года опята собирали на этих березинах. Потом я насчитала на своем участке 42 пенька. Мы с мамой метр квадратный дернины выкопали, посадили четыре кустика клубники — это радостный день был, — вспоминает Вера Васильевна.

Сейчас садоводы собирают в «Простоквашино» хороший урожай Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Когда сад под Верхней Пышмой только появился, мультику «Трое из Простоквашино» было уже четырнадцать лет. Но СНТ, как ни странно, назвали вовсе не в его честь.

— Землю выделяли сотрудникам молокозавода. И, когда люди обсуждали название, кто «Кефиром» предлагал назвать, кто «Ряженкой». Ну, как-то вот [среди идей] «Простоквашино» пробежало. Так и решили обозвать, — рассказывает Вера Васильевна. — Помню, как мы на автобусе ехали, просили водителей каждый раз: «Остановите у „Простоквашино“». Все пассажиры смеялись.

Макар ест бутерброды колбасой вниз — как Дядя Федор Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Угадайте, какой мультик у него любимый? Конечно, про Простоквашино. Но мальчику больше нравятся современные серии Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Коронное блюдо уральских простоквашинцев — конечно, неправильные бутерброды. Десятилетний Макар в принципе ест только такие. Их с мамой садовый домик даже напоминает тот, что в мультике. И, хоть сам он ростом не метр двадцать, а глаза у него вовсе не голубые, мальчишка привык к тому, что его сравнивают с главным героем.

— В школе меня иногда зовут Дядей Федором, потому что я из «Простоквашино», — рассказывает Макар. — Мне было лет шесть, когда я в первый раз посмотрел мультик. И попробовал бутерброды есть колбасой вниз. Не верил, что так вкуснее. А проверил — реально.

Как будто эпизод из советского мультика. «Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь!» Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Кажется, кот тоже не отказался бы попробовать знаменитое блюдо Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Пока Макар уплетает неправильные бутерброды, за ним внимательно наблюдает соседский кот. Он приехал сюда с именем Васька, но сразу приобрел простоквашинскую фамилию — Матроскин. Теперь отзывается на обе клички.

Васька Матроскин на своей печи Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Как и мультяшный Матроскин, этот котик очень умный Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











У него в доме есть печь, как у кота из мультфильма, и он любит на ней поваляться. Но в «Простоквашино» Васька Матроскин живет «всё без молока да без молока»: коров в садовом товариществе никто не держит.

— Когда дом искали — название зацепило. И знакомым всем нравится, прикольно, что живем в «Простоквашино». Практически как в мультике, — рассказывает хозяйка Матроскина Олеся.

У Олеси, как у мамы Дяди Федора, вечерние платья без дела висят в шкафу. В «Простоквашино» их выгулять некуда. Но она не жалеет, что променяла жизнь в городе на дачную.

— Люди здесь добрые, ну и сам сад хороший. Лес рядом, тишина, покой, отдыхаем от городской суеты, — говорит Олеся.

Раньше всех собак в саду звали Шариками, но постепенно традиция изжила себя. Сейчас псам дают другие клички Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В СНТ есть электричество, а воду набирают из скважин. Простоквашинцы говорят, что гораздо больше семей переехало бы сюда из города насовсем, если бы установили шумоизоляционные экраны вдоль Серовского тракта, который очень близко к саду, и провели газ.

— Лично я на Новый год и на все дни рождения загадываю, чтобы газ нам провели. А остальное всё приложится, — говорит Вера Ватолина. — Обещают, что скоро нас газифицируют. Мы все очень ждем. Это наша розовая мечта.

Местные говорят, что любят свое «Простоквашино» всей душой Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











По словам садоводов, мы не первые, кого привлек указатель на трассе. Сюда часто приезжают туристы сделать фото с вывеской на въезде. Им всегда рады — местные даже прикрепили к воротам плакат с Матроскиным, чтобы снимки получались лучше.

Указатель на «Простоквашино» на Серовском тракте Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU









