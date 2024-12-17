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Страна и мир обзор На заводе под Екатеринбургом мужчина полгода снимал коллег-девушек на скрытую камеру в душе. Новости 17 декабря

На заводе под Екатеринбургом мужчина полгода снимал коллег-девушек на скрытую камеру в душе. Новости 17 декабря

Что произошло за сутки

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7 комментариев
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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 17 декабря.

Литейщик-извращенец

В свердловском городе Каменске-Уральском рабочий местного завода снимал на скрытую камеру голых коллег в душе. Об этом пишет Ural Mash. По данным издания, слежку за девушками устроил 33-летний литейщик.

В августе 2024 года он приклеил камеру скотчем к стенке в женской душевой и собирал с ее помощью интимные видео. Весь «контент» прятал в телефоне.

Однако через несколько месяцев шпионскую камеру извращенца случайно заметила одна из работниц. Она рассказала о ней коллективу и охране. Так, по камерам наблюдения удалось отследить, кто из мужчин ходит в женский душ. Литейщик во всём сознался. По данным Ural Mash, возбуждено уголовное дело, пострадавшие готовят коллективный иск. В Следственном комитете отказались от комментариев по этому случаю.

Дорогой отдых

Новогодний тур «всё включено» на четыре ночи с учетом авиаперелета в отелях Сочи и Анапы обойдется на 30% дороже, чем пакетный тур на шесть ночей с перелетом в Турции. Результаты подсчетов Ассоциации туроператоров России опубликовало издание «Коммерсант».

Так, в Сочи новогодний тур по системе «всё включено» при заезде с 30 декабря вместе с перелетом туда-обратно будет стоить как минимум 134 тысячи рублей за двоих, при размещении в Анапе — от 151 тысячи рублей за двоих с учетом минимальной стоимости трансфера.

Пакетный тур в Анталью с чартерным перелетом из Москвы 30 декабря на шесть ночей с питанием «всё включено» в четырехзвездочном отеле будет стоить от 105 тысяч рублей за двоих, в пятизвездочном — от 114,9 тысячи рублей. Тур на шесть ночей в пятизвездочном отеле с питанием «ультра всё включено» можно забронировать на турецком Средиземноморье от 115 тысяч рублей.

Самый дешевый (от 117 тысяч рублей) автомобильный тур из Москвы в Анапу будет стоить на 11% дороже, чем пакетный тур в Турцию. В АТОР отметили, что сравнивались минимальные цены на размещение и не учитывалось разное количество ночей.

А где бы вы хотели отдыхать — при условии, что цены были бы равны?

В России
За границей
Когда как

Умер бывший муж Анны Седоковой

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза «Спасибо тебе за всё».

Ранее спортсмен обвинял певицу в крахе их отношений. Сама Седокова попала в больницу в состоянии аффекта.

Певица выложила видео из частной клиники: на нем она плачет, в кадре видна капельница

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Режим ЧС в Анапе

В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе.

Волонтерам предстоит много работы

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Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Однако уже многие животные и птицы пострадали. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для людей и морских обитателей.

Утка полностью вымазалась в мазуте

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К сожалению, последствия разлива нефтепродуктов несут не только эстетический характер. Эколог-биолог Вениамин Голубитченко предупредил, что часть мазута превратится в комки и упадет на дно, другую часть выбросит на берег волнами. Причем есть опасность, что нефтепродукты дойдут и до пляжей Сочи.

Взрыв в Москве

В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, который поставили у входа в подъезд. После его дистанционно активировали.

У Кириллова остались жена и дети

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В том, кто замешан в убийстве, еще предстоит разобраться. По данным Reuters, Кириллов погиб в ходе спецоперации службы безопасности Украины. Его Киев считал своей законной целью.

Главное о теракте мы собрали в отдельном тексте.

ПО ТЕМЕ
Анна Седокова Каменск-Уральский Взрыв Теракт Отпуск
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Комментарии
7
Гость
1 час
в декабре сразу два раза Таврический осчастливит нас своим высокопревосходительским словом, расскажет как всё идёт по его Плану и как хорошо мы живём, а будем ещё лучше я люблю смотреть без звука, глядя на мимику и ногти - всё раскрывается легко
Гость
18 минут
Ад это место где не рожают и ее рождаются это из религии, а аналогии проведёте сами
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