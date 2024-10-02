В Екатеринбурге вспыхнул театр, люди спасались на крыше, один человек погиб: новости 2 октября

Люди бежали от дыма на крышу Источник: читатель E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 октября.

ВСУ атаковали Белгородскую область

Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрела в селе Крапивном погиб мужчина, четверо пострадали.

Среди пострадавших двое детей. 14-летнюю девочку госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранами стопы. Ее мама получила баротравму, минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и бедра, она в тяжелом состоянии. Трехлетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ее маму — с минно-взрывной травмой и резаными ранами.

На дороге Белгород — Щебекино дроны атаковали два грузовика. Водитель одной из машин погиб.

Также под обстрел попало село Ясные Зори, один человек погиб, 13 пострадали.

Павел Дуров прокомментировал изменение в политике Telegram

Основатель Telegram рассказал, что передает властям телефоны и IP-адреса пользователей. По его словам, речь идет только о преступниках, которые пользуются мессенджером.

Павел Дуров заявил, что Telegram передает информацию не обо всех пользователях мессенджера Источник: Du Rove's Chanel / T.me











— Согласно нашей политике конфиденциальности, с 2018 года Telegram может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Для этого лишь нужно было сделать правильно оформленный юридический запрос. Telegram не передавал данные бездумно, а только после проверки информации, добавил основатель мессенджера.

— Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы, до тех пор пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности, — подчеркнул глава Telegram.

Путин подписал законы, освобождающие от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу

Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых в случае заключения контракта на военную службу или мобилизации.

Соответствующие документы о внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и в статью 78-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации были опубликованы на официальном портале правовых актов.

Подсудимые будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны или попадут под мобилизацию. Ранее контракт могли подписать лишь те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.

На блогера Лерчек и ее бывшего мужа завели новое уголовное дело

МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник: ler_chek / Instagram (запрещен в РФ)











Дело связано с переводом валюты с помощью подложных документов, а именно с оплатой марафонов через банк в Дубае. Правоохранители пришли с обыском в дом Чекалиных.

В отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных уже было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, но его прекратили после того, как супруги выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей.

Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщила пресс-служба компании.

На первом заседании нового состава совета директоров, избранного на годовом собрании акционеров 16 сентября 2024 года, также были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Чем предстоит заниматься новому главе совета директоров, в релизе не уточняется.

Вместе с Медведевым на должность главы совета директоров был номинирован и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Сам Медведев также пока никак не прокомментировал свое избрание. Экс-президент не входил в советы директоров госкомпаний с 2008 года — после того, как ушел с поста председателя совета директоров «Газпрома».

Володин заявил, что председатели думских комитетов пересядут на Lada Aura

Председатели комитетов Госдумы пересядут на отечественные седаны Lada Aura. Машины поступят до конца года, рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин РИА Новости. При этом руководители фракций и вице-спикеры будут ездить на Aurus.

Серийный выпуск новой модели АВТОВАЗа LADA Aura стартовал в сентябре. Цена на новый бизнес-седан составит более трех миллионов рублей.

Aura позиционируется как машина для госслужащих. Она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В июле ее опробовал президент РФ Владимир Путин: приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева» (Москва — Петербург).

Источник: Kremlin.ru

— Хорошая машина, — сказал Путин.

Минфин уже сделал заказ на автомобили.

На Солнце произошла очень мощная вспышка

Ночью 2 октября был зафиксирован исключительно крупный взрыв на Солнце — вспышка уровня X7.1. Причем она произошла в области максимального воздействия на Землю, в центре солнечного диска. Выброс солнечной плазмы, предположительно, может ударить по нашей планете в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.

Вспышка X7.1 от 02.10.2024 года в разных спектральных диапазонах. Фотографии из космоса Источник: Xras.ru











За последние семь лет, в нынешнем солнечном цикле, более мощный взрыв регистрировался только один раз — в мае 2024 года. Это было событие уровня X8.7, а магнитные бури тогда достигали высшего, пятого балла.

При этом последние две недели на Солнце было спокойно, с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.

Источник: Xras.ru

— Мы отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв, стало абсолютной неожиданностью, — отмечают астрономы.

Активный центр, где произошел взрыв, еще около пяти суток будет находиться в области влияния на нашу планету.

Пять законов об ужесточении миграционной политики примут до декабря

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Наша цель — навести порядок в миграционной сфере, сделать ее прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства. Те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России, — написал он.

Речь идет о пяти законопроектах, которые были анонсированы в конце сентября:

То, что человек, совершивший преступление, находится на территории РФ незаконно, предлагается признать отягчающими обстоятельством. Организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, либо в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений. Наказывать за такое хотят лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафом от 3 до 5 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности. За подделку, изготовление или оборот поддельных документов и преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, предлагается ввести повышенную ответственность. Это предполагает от 2 до 6 лет лишения свободы и крупный штраф с конфискацией — от 5 до 10 миллионов рублей для юридических лиц, а за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей. Предлагается разрешить внесудебную блокировку интернет-ресурсов, где предлагают незаконные услуги для мигрантов и продают поддельные документы для оформления миграционного статуса. Предлагается полностью запретить посредническим организациям участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.

По словам Володина, законопроекты поддержало большинство депутатов, а около 350 из них являются авторами этих инициатив.

Ко Льву Шлосбергу* пришли с обысками — на зампреда «Яблока» завели уголовное дело

Утром 2 октября силовики пришли с обысками в квартиру заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (признан иноагентом) в Пскове, передает RT.

Обыски связаны с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: политик выложил в интернете видео без маркировки. Уголовная ответственность наступила, поскольку в 2024 году Шлосберга уже дважды привлекали к административной ответственности.

* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Театр музкомедии загорелся в Екатеринбурге. Люди спасались на крыше, погиб сотрудник театра

В здании Театра музкомедии в Екатеринбурге случился пожар, пишет E1.RU. Со слов одной из сотрудниц, огонь охватил гримерку. Женщина рассказала, что она и еще несколько человек вылезли через окно из коридора, выйти через дверь уже не получилось — из-за дыма там было невозможно дышать.

Источник: читатель E1.RU

Люди спасались на крыше, рассказали изданию очевидцы. По предварительным данным, пожарные сняли с крыши пять человек. Известно об одном погибшем. 58-летний Дмитрий Поликарпов был сотрудником технического цеха.

Посмотрите, что осталось от помещения Источник: свердловский СК

Семья косаток на Камчатке застряла в лимане

Семья косаток застряла на отмели в лимане устья реки Большой Воровской на Камчатке.

— На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Всё семейство живое, — рассказал глава Соболевского района Андрей Воровский в соцсети «ВКонтакте».

1 из 5 Источник: Андрей Воровский / Вконтакте

В МЧС сообщили, что разработали план спасения. Оно прошло успешно, и морские обитатели пустились в свободное плавание, передал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Источник: официальный телеграм-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

Тем не менее об окончательном спасении животных можно будет говорить только утром 3 октября — тогда станет ясно, удалось ли косаткам найти выход из устья реки. До тех пор лодка со спасателями будет провожать морских обитателей, пока их видно.

Против рэпера P. Diddy будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии

Против американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии. Адвокаты истцов утверждают, что среди жертв дети в возрасте 9 и 14 лет, сообщает газета The Washington Post 2 октября.

— Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь разрушена, — заявил Тони Бузби, один из адвокатов на пресс-конференции в Хьюстоне.

Еще один адвокат Эндрю Ван Арсдейл рассказал журналистам The Washington Post, что возраст жертв рэпера варьируется от 9 до 38 лет. Предполагаемые преступления, о которых планируют заявить истцы, охватывают 2000-е и 2010-е годы, когда Комбс был на пике своей карьеры.

Эндрю Ван Арсдейл добавил, что в исках будут названы сообщники P. Diddy — в их числе члены семьи Комбса и другие участники вечеринки. Во время пресс-конференции адвокаты заявили, что среди них есть «общеизвестные имена».