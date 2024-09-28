В аэропорту Петербурга задержали мужчину, который 10 лет назад похитил ребенка. Новости 28 сентября

Задержанного поместили в ИВС Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили пять беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны. Еще один БПЛА уничтожили над Орловской областью. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Андрей Клычков.

В Белгородской области атаке подвергся автобус. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали два мирных жителя. Еще один человек погиб при ударе по жилому дому в городе Шебекино.

В Шебекино погиб один человек, двое пострадали Источник: «Настоящий Гладков» / T.me











День траура в Дагестане

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Число жертв увеличилось до 13, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты зафиксировали превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида в воздухе на расстоянии 300–500 метров от места взрыва. Здание АЗС полностью разрушено, на месте ведется разбор завалов.

Взрыв повредил десять легковушек и две постройки Источник: SHOT / T.me

Власти Махачкалы окажут помощь семьям погибших и пострадавших, заявил глава города Умавов.

Погиб лидер «Хезболлах»

Лидер «Хезболлах» Хассан Насралла погиб после удара по Бейруту в Ливане.

Израильские ВВС ликвидировали полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС на юге Сирии, сообщили в армии.

Также Израиль убил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Среди погибших оказались и другие командиры ракетного подразделения. По сведениям 12-го канала Израиля, в результате удара скончалась дочь Насраллы.

Крушение вертолета в Пакистане

На северо-западе Пакистана разбился вертолет с российским экипажем. Погибли шесть человек, восемь пострадали, сообщил телеканал Geo TV. ЧП произошло рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Представитель компании, которая зафрахтовала вертолет, заявил, что причиной крушения стали технические неполадки. Хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.

Задержали похитителя

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который десять лет назад похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Речь идет о 52-летнем Олеге Рябых, объявленном в международный розыск.

По данным наших коллег из «Фонтанки», мужчину поместили в ИВС, так как ранее ему заочно была избрана мера пресечения. Интересно, что в розыск Рябых был объявлен не по делу о похищении малолетнего, а по делу о насилии, примененном в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте. Видимо, тогда мужчина с сыном скрывался в Петербурге, а приставы пытались забрать ребенка.

Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент Дане было 4 года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой.

Взрыв на мосту в Самарской области

На железнодорожном мосту между Самарой и Кинелем произошло ЧП. В правительстве Самарской области назвали происшествие «хлопком», а на Куйбышевской железной дороге сообщили, что движение грузовых поездов приостановили из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Произошедшее попало на видео.

На мост заехал грузовой поезд, после чего пространство заволокло дымом Источник: Baza / T.me