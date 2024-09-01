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Страна и мир обзор Принцесса Норвегии вышла замуж за шамана-афроамериканца: новости 1 сентября

Принцесса Норвегии вышла замуж за шамана-афроамериканца: новости 1 сентября

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Принцессе решили оставить ее титул

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 сентября.

Свадьба норвежской принцессы

Старшая дочь короля Норвегии Марта-Луиза сыграла свадьбу с 49-летним афроамериканцем и шаманом из Калифорнии Дуреком Верретом. Об этом сообщило издание Hello.

Дочь Харальда V решила отказаться от титула принцессы Норвежской, чтобы не представлять королевский дом Глюксбургов. Однако король решил сохранить ей титул.

Пара вместе с 2019 года

Марте-Луизе 52 года. Ее жених известен тем, что проводил частные шаманские сеансы и онлайн-курсы. Как пишут норвежские СМИ, после свадьбы шаман не получит титулов, потому что традиции Норвегии не предусматривают их для супругов принцесс.

На свадьбе присутствовали 350 гостей. В ней приняли участие родители невесты, брат — кронпринц Хокон — и другие члены королевской семьи. Поздравить молодоженов приехала даже 92-летняя принцесса Астрид: на церемонию ее привезли на кресле-каталке.

Атаки ВСУ

В течение ночи более ста беспилотников атаковали 14 регионов России. В том числе 10 беспилотников было сбито на подлете к Москве. Один из них уничтожили в районе нефтеперерабатывающего завода.

Дрон упал около жилых домов

Позднее под обстрел ВСУ попал Белгород и район. Удар пришелся по гражданским объектам, пострадали шесть взрослых и двое детей. Всего за день из-за атак были ранены 11 человек.

— В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Видео об обстрелах

МЧС отчиталось о положении дел в Курской области. 11,5 тысячи вынужденных переселенцев из этого региона размещены в 198 ПВР. Более 80 тысяч человек получили финансовую помощь на сумму в 1 миллиард и 194 миллиона рублей. Группы разминирования обследовали и очистили от боеприпасов 9 курских населенных пунктов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал ТАСС, что Россия изменит ядерную доктрину исходя из анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с СВО.

Крушение Ми-8 на Камчатке

На Камчатке нашли вертолет, пропавший накануне. Там же нашли уже 17 тел погибших. Всего на борту туристического судна находились, предположительно, 22 человека.

— Скорее всего, из-за плохой видимости вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли, — сообщил источник РИА Новости.

Спасатели уже работают на месте крушения

Трагедию расследуют по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

ПО ТЕМЕ
Норвегия Свадьба СВО на Украине Принцесса Атаки ВСУ Вертолет
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