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Страна и мир Спецоперация на Украине «Попал в плен под Курском»: родители трех ярославских срочников обратились к омбудсмену

«Попал в плен под Курском»: родители трех ярославских срочников обратились к омбудсмену

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35 комментариев

Родители трех молодых людей обратились в аппарат омбудсмена

Родители еще двух срочников из Ярославской области — Кирилла и Андрея — обратились в аппарат уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина с заявлением о пропаже сыновей в Курской области. Всего, по данным на 21 августа, в приграничном районе ищут трех ярославцев.

— У нас в работе три обращения, — рассказали 76.RU в аппарате омбудсмена. — Один парень из Ярославля, обратились мать, отец и дедушка. Еще у нас обращение от матери срочника. <…> Они обращались по всем инстанциям: в думу, к губернатору, мэрию, ФСБ, в том числе и к нам.

Первый пропавший в Курской области, по данным омбудсмена, позвонил родным и сказал, что попал в плен.

— Родители пишут, что сын вышел на связь 10 августа, после начала этих действий. 11-го числа должен был поздравить дедушку с Днем строителя, но не позвонил. 12 августа позвонил через свой аккаунт в Телеграм [и сообщил], что попал в плен под Курском, — рассказали в пресс-службе уполномоченного. — [Другой молодой человек] 12 августа позвонил отцу и сообщил, что находится в плену.

В аппарате родственникам помогают составить обращение в Международный Красный Крест.

— Мы действуем по отлаженной схеме, мы рассказываем, каким образом и по каким каналам, через Международный Красный Крест, им надо самостоятельно обратиться. Если раньше федеральный уполномоченный Татьяна Николаевна Москалькова могла сама туда такие обращения отправлять, сейчас Красный Крест требует, чтобы обращения поступали непосредственно от заявителей, — объяснили в аппарате. — Как мы говорили, у нее [федерального омбудсмена] создана специальная группа по обмену и освобождению военнопленных. Они составляют списки, пытаются обговаривать.

В ночь на 6 августа Курская область подверглась атаке ВСУ. 7 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории региона. По данным ТАСС, за две недели ежедневных атак погибли 17 человек.

Из девяти районов эвакуировали 121 тысячу человек. Жителей могут направить в наш регион. Как сообщили в МЧС России по Ярославской области, для размещения курян подготовили санаторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе.

Президент Владимир Путин пообещал ответить на это нападение, но подчеркнул, что главной задачей является — выбить противника с территории. В этом материале собрали всё, что известно об атаке на Курскую область.

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Комментарии
35
Гость
21 августа 2024, 14:35
Да как же родители не возьмут в толк, что в плену их чадам гораздо безопаснее, нежели в окопах...
Гость
21 августа 2024, 15:36
Это генерал Алаутдинов. Ему парней не жалко.
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