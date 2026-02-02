«Дешево и сердито». Туристка рассказала, стоит ли отдыхать в Анапе зимой

Зима в Краснодарском крае бывает непредсказуемой, особенно на черноморском побережье Источник: 93.RU

Анапа — не самый популярный курорт Краснодарского края для отдыха зимой. В прошлом году туристы боялись последствий экологической катастрофы с разливом мазута, а в этом просто предпочитают более раскрученный Сочи. Но цены в Анапе всё еще остаются низкими, а людей там очень мало. Жительница Краснодара на несколько дней в январе отправилась в Анапу и честно рассказала 93.RU о том, стоит ли вообще туда ехать в это время года. Далее — рассказ от первого лица.

Толпа таксистов-зазывал на вокзале

Мы с подругой решили отдохнуть именно в Анапе, потому что цены на отели были ниже некуда. Геленджик уже изучен вдоль и поперек, а на Сочи раскошеливаться не хотелось. Мы забронировали номер в отеле на улице Ленина — за две ночи отдали всего 7000 рублей. Сначала показалось, что это практически центр, но на деле всё оказалось не совсем так.

Вокзал Анапы Источник: 93.RU

В Анапу из Краснодара я ехала на «Ласточке». Это было испытанием для нервной системы, как и всегда. В стоимость билета (1200 рублей) входили нескончаемые детские крики, неудобные сиденья и Wi-Fi, который вроде бы есть, а вроде и нет. Но деваться некуда, это самый быстрый способ добраться до курорта.

На вокзале меня ждала толпа таксистов-зазывал, хотя в этом городе они показались менее навязчивыми. Тут я столкнулась с основной проблемой этого маленького путешествия: начался жуткий ливень. То ли из-за непогоды, то ли из-за невезения я ждала такси около получаса. Заказывала через приложение, где в дождь цены всегда взлетают в небеса, но тут они остались на минимальном уровне: всего 250 рублей за поездку от ж/д вокзала до центра города.

Ехали мы тоже невероятно долго, все улицы затопило, и машины практически плыли по дороге. Тем временем моя подруга уже приехала в отель и проинспектировала номер: она рассказала мне, что там капает с потолка. И когда я добралась и сама это увидела, было уже всё равно, хотелось просто просохнуть и поспать. На стойке регистрации работали очень вежливые девушки, но решить проблему с «декоративным водопадом» в комнате они не помогли. Ну что ж… Дешево и сердито.

Номер выглядел достаточно хорошо Источник: 93.RU

Из-за жуткого дождя, который никак не заканчивался, в первый вечер мы так никуда и не пошли. Любовались стройкой, на которую открывался вид из окна отеля, и просто сидели в номере.

А уже следующим утром я проснулась больной. Появилось немного сил на прогулку только ближе к концу дня — и мы вышли пройтись по набережной. Перед этим прогулялись по парку «Ореховая Роща» — бесспорно, красиво, но его можно обойти минут за семь.

Парк «Ореховая Роща» Источник: 93.RU

Сама набережная поначалу очень понравилась, а потом мы миновали ее отремонтированную часть и разочаровались. Очень долго шли вдоль забора, который отделял прогулочную зону от кладбища. Единственное, к чему не придраться, — потрясающие виды моря. К воде близко мы не подходили, но пятен мазута не было, зато увидели кучу водорослей.

Виды набережной Источник: 93.RU

После этого мы заглянули в небольшой океанариум (билет стоил 400 рублей). Он сделан в форме тоннеля, рыбы плавают прямо над посетителями, слева и справа. Морские обитатели красивые, но чуток уставшие. Я могла их понять.

После короткой прогулки сил гулять из-за болезни совсем не было, и мы поехали обратно в отель (снова на невероятно дешевом такси). Радовало, что, хоть и отель был рядом со стройкой, в здании находились разные магазины, аптека и ресторанчик, где мы и ели. Завтраки тоже были включены — они оказались на удивление вкусными и сытными.

Суммарно мы потратили около 6000 рублей на двоих — это и за проживание, и за еду. Развлечений как таковых не было, и это печально. Я бы хотела вернуться на курорт еще раз, но в теплое время года, когда погода более предсказуема. Болеть во время отдыха — это довольно неприятно. Из-за этого показалось, что зимой в городе толком нечего делать, но я уверена, что это не так.