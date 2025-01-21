В МЧС предупредили о возвращении морозов в Ярославскую область

В ночь на 22 января в Ярославской области похолодает до -18 градусов. О ночных морозах предупредили ярославцев в главном управлении МЧС по Ярославской области.
— Метеорологическая обстановка на 22 января. Ветер: ночью северо-восточный 4–9 метров в секунду, днем юго-восточный 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13… -18 градусов. Температура воздуха днем -4… -9 градусов. На дорогах местами гололедица, — гласит оперативный прогноз.
По уточненным данным ЦГМС России по Ярославской области, опасных явлений погоды не ожидается.
В Гидрометцентре России уточнили, что на погоду влияет антициклон. После 22 января морозы начнут ослабевать. К 24 января преобладающая минимальная температура на Верхней Волге составит -8… -13 градусов.
Ранее синоптики «Фобоса» также предупреждали о возвращении холодных воздушных масс. Следом в регионы Центральной России нагрянут снегопады. Однако январь закончится оттепелями.