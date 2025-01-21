НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

1 м/c,

вос.

 766мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,93
EUR 103,29
Какие продукты подорожали
Подробности поджога «Сквера»
Проблемы со слухом из-за микронаушников
Семья погибла в пожаре
Клип врачей
Десятки домов без света
В январе выросли грибы
Ребенок на окне
Продавали опасную икру
Возвращение морозов
Зима В МЧС предупредили о возвращении морозов в Ярославскую область

В МЧС предупредили о возвращении морозов в Ярославскую область

На дорогах будет скользко

324
3 комментария

Этой ночью в Ярославль вернутся 20-градусные морозы

Источник:

В ночь на 22 января в Ярославской области похолодает до -18 градусов. О ночных морозах предупредили ярославцев в главном управлении МЧС по Ярославской области.

— Метеорологическая обстановка на 22 января. Ветер: ночью северо-восточный 4–9 метров в секунду, днем юго-восточный 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13… -18 градусов. Температура воздуха днем -4… -9 градусов. На дорогах местами гололедица, — гласит оперативный прогноз.

По уточненным данным ЦГМС России по Ярославской области, опасных явлений погоды не ожидается.

В Гидрометцентре России уточнили, что на погоду влияет антициклон. После 22 января морозы начнут ослабевать. К 24 января преобладающая минимальная температура на Верхней Волге составит -8… -13 градусов.

Ранее синоптики «Фобоса» также предупреждали о возвращении холодных воздушных масс. Следом в регионы Центральной России нагрянут снегопады. Однако январь закончится оттепелями.

ПО ТЕМЕ
Зима Морозы МЧС Похолодание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
за МКАДом дороги бывают в двух состояниях - лёд или лужи по колено недорогие россияне будут накладывать гипс по плану отсидев пол дня в очереди
Гость
57 минут
Непредсказуем жизни ход, Судьба случайностей полна. Снега, дожди и гололёд, Смешала в январе она. А ночью стукнут холода, А после, утром гололёд. И торопливого беда, В падении, ушибом ждёт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление