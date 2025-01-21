«Устремится холодный воздух»: синоптики предупредили о возвращении зимы в Центральную Россию

В «Фобосе» предупредили о возвращении морозов в Центральную Россию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики «Фобоса» предупредили о возвращении морозной и снежной погоды в регионы Центральной России. На это повлияет перемещение атлантического циклона из центра в Сибирь. Об этом сообщили в метеоцентре 21 января.

— По периферии этого вихря в регион устремится холодный воздух из акватории Баренцева моря. Это вторжение спровоцирует повышение атмосферного давления, и здесь начнёт формироваться антициклон. Под его влиянием облака станут рассеиваться, что только усилит похолодание, — предупредили синоптики «Фобоса».

Однако похолодание продержится недолго. На смену морозу придут снегопады.

— В Центральной России снежный покров вряд ли задержится надолго. В Москве сегодня солнечно, после обеда около −5 °C, что близко к нормальным для этого времени года значениям, — указали в «Фобосе».

В Ярославской области ожидается ясная погода, столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Ожидается северо-западный, умеренный ветер. Давление будет заметно выше нормы. К ночи станет еще холоднее, температура опустится ниже -10 градусов.

Погода по дням: