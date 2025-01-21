НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

4 м/c,

с-з.

 761мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,96
EUR 105,05
В январе выросли грибы
Семья погибла в пожаре
Ребенок на окне
Опасная икра
Возвращение морозов
Суд над экс-депутатом
Особняк за рубль
Пожар в гостинице
Каким будет лето
Погибла семья с детьми
Зима «Устремится холодный воздух»: синоптики предупредили о возвращении зимы в Центральную Россию

«Устремится холодный воздух»: синоптики предупредили о возвращении зимы в Центральную Россию

Как долго продержится мороз

627
4 комментария

В «Фобосе» предупредили о возвращении морозов в Центральную Россию

Источник:

Синоптики «Фобоса» предупредили о возвращении морозной и снежной погоды в регионы Центральной России. На это повлияет перемещение атлантического циклона из центра в Сибирь. Об этом сообщили в метеоцентре 21 января.

— По периферии этого вихря в регион устремится холодный воздух из акватории Баренцева моря. Это вторжение спровоцирует повышение атмосферного давления, и здесь начнёт формироваться антициклон. Под его влиянием облака станут рассеиваться, что только усилит похолодание, — предупредили синоптики «Фобоса».

Однако похолодание продержится недолго. На смену морозу придут снегопады.

— В Центральной России снежный покров вряд ли задержится надолго. В Москве сегодня солнечно, после обеда около −5 °C, что близко к нормальным для этого времени года значениям, — указали в «Фобосе».

В Ярославской области ожидается ясная погода, столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Ожидается северо-западный, умеренный ветер. Давление будет заметно выше нормы. К ночи станет еще холоднее, температура опустится ниже -10 градусов.

Погода по дням:

  • в среду, 22 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -10…-12 °C, днем -6…-8 °С, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду;

  • в четверг, 23 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -4…-6 °C, днем -1…-3 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в пятницу, 24 января, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный;

  • в субботу, 25 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -3…-5 °С, днем -1…+1 °С, ветер южный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз погоды Фобос Похолодание Мороз
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
34 минуты
Всё вышло так, как думала, гадала – Зима пришла, хотя и запоздала… Снег легок, если сух и день с морозом, Но, что ни день, то новые прогнозы. Опять температурные качели. И снова будет плюс, а лужи надоели…
Гость
55 минут
Мы за грибами.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление