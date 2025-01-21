«Устремится холодный воздух»: синоптики предупредили о возвращении зимы в Центральную Россию

Синоптики «Фобоса» предупредили о возвращении морозной и снежной погоды в регионы Центральной России. На это повлияет перемещение атлантического циклона из центра в Сибирь. Об этом сообщили в метеоцентре 21 января.
— По периферии этого вихря в регион устремится холодный воздух из акватории Баренцева моря. Это вторжение спровоцирует повышение атмосферного давления, и здесь начнёт формироваться антициклон. Под его влиянием облака станут рассеиваться, что только усилит похолодание, — предупредили синоптики «Фобоса».
Однако похолодание продержится недолго. На смену морозу придут снегопады.
— В Центральной России снежный покров вряд ли задержится надолго. В Москве сегодня солнечно, после обеда около −5 °C, что близко к нормальным для этого времени года значениям, — указали в «Фобосе».
В Ярославской области ожидается ясная погода, столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Ожидается северо-западный, умеренный ветер. Давление будет заметно выше нормы. К ночи станет еще холоднее, температура опустится ниже -10 градусов.
Погода по дням:
в среду, 22 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -10…-12 °C, днем -6…-8 °С, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду;
в четверг, 23 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -4…-6 °C, днем -1…-3 °C, ветер юго-западный, умеренный;
в пятницу, 24 января, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью и днем -3…-5 °C, ветер южный, умеренный;
в субботу, 25 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -3…-5 °С, днем -1…+1 °С, ветер южный, умеренный.