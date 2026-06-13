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Дороги и транспорт Едем на поезде в Крым. Что надо знать туристам на фоне новых ограничений?

Едем на поезде в Крым. Что надо знать туристам на фоне новых ограничений?

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Многие поезда дальше Керчи теперь не ходят | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUМногие поезда дальше Керчи теперь не ходят | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Многие поезда дальше Керчи теперь не ходят

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

На фоне атак БПЛА оперштаб Крыма решил скорректировать движение поездов на полуостров. С 10 июня многие составы дальнего следования ходят только с 05:00 до 23:00. Остальные же поезда, которые ходят в Крым ночью, доезжают до Керчи, а дальше пассажиров довозят до конечного пункта на автобусе.

Кроме того, с 17 июня перестает курсировать поезд № 483/484 Таганрог — Керчь (ранее Таганрог — Симферополь) по решению оперштаба. Пассажиров просят оформить возврат средств на сервисе, где были куплены билеты.

Перевозчик — Гранд Сервис Экспресс — на фоне изменений ответил на главные вопросы о том, как сейчас ехать на поезде в Крым.

Как узнать, идет ли мой поезд по полному маршруту или сокращен до Керчи?

Проверьте информацию в специальном сервисе на сайте grandtrain.ru. Он покажет маршрут поезда, возможные изменения, конечную станцию и необходимость пересадки на автобус.

Посмотреть расписание поездов можно также на сайте перевозчика.

Маршрут моего поезда сократили до Керчи. Как дальше добраться до нужного места?

После прибытия в Керчь пассажиры на привокзальной площади пересаживаются на автобус, который доставляет их до конечной станции, указанной в билете (если билет до Джанкоя, автобус доставит вас до Владиславовки или Симферополя по вашему выбору). Помогают найти транспорт сотрудники «Гранд Сервис Экспресса», их можно узнать по оранжевым жилетам.

Автобусы курсируют по постоянному расписанию, опубликованному на сайте Минтранса Республики Крым. В каждом автобусе 50 сидячих мест, число машин рассчитано на количество пассажиров конкретного поезда, мест хватает всем.

Посадка в автобусы для пассажиров поездов «Таврия» производится строго по билетам на поезд: распечатанным или показанным с экрана телефона водителю автобуса. Без билета на поезд сесть в автобус нельзя. Все пересадки состыкованы с прибытием поездов. В обратную сторону работает аналогичная схема.

Что можно провозить в автобусе?

Багаж берется с собой по правилам перевозки «Таврия». Разрешен провоз крупногабаритной ручной клади — велосипедов, самокатов, музыкальных инструментов и пр. Также разрешен провоз мелких животных в переносках, крупных собак — в наморднике и с поводком на задней площадке автобуса.

Проезд в автобусе бесплатный?

Доплата не требуется, если у вас билет до станции, которая дальше Керчи. Если же вы изначально ехали до Керчи, но хотите на автобусе дальше доехать до одного из курортов, то пока для вас проезд бесплатный, но власти уже разрабатывают механизм оплаты.

Поезд идет до Симферополя вместо Евпатории или Саки. Как добраться дальше?

Пассажиры пересаживаются на автобус от и до станций Саки или Евпатория, его расписание состыковано с расписанием поезда. Доплата не требуется.

Ранее 93.RU писали, что в Крыму которую неделю продолжается топливный кризис. Возникли проблемы с поставкой бензина на фоне атак. В первое время заправиться можно было только по талонам, которые получали местные, сейчас же топливо отпускается в свободной форме, но только на ограниченном количестве заправок. Туристы и жители начали ездить заправляться в Краснодарский край. На фоне ажиотажа и на Кубани возникли перебои с бензином на АЗС.

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Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Крым Поезд в Крым Таврия БПЛА над Черным морем Крымский мост
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