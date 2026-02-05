Ярославцы выступили против отмены налички в транспорте. Что считает федеральный эксперт

Федеральный эксперт высказался об отмене в Ярославской области оплаты наличными в транспорте Источник: Артем Бауман / 76.RU, пресс-офис Общественного Совета при Минтрансе России

Жители Ярославской области не довольны отменой оплаты проезда в общественном транспорте наличными. О том, что с 1 апреля на территории региона будет доступен только безналичный расчет, 3 февраля сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Принимать деньги в общественном транспорте на всей территории области больше не будут. Поэтому самым надежным и удобным способом оплаты являются мобильные приложения „Ярославская область. Транспорт“ и „Яндекс Go“. Они включены в „белый список“ и работают стабильно даже при возможных ограничениях мобильного интернета. Оплата банковской картой тоже возможна, но здесь могут возникать задержки или сбои из-за требований безопасности», — прокомментировал глава региона.

После этого в соцсетях губернатора посыпались комментарии с просьбами сохранить возможность платить в транспорте наличными.

«Не у всех есть возможность иметь карту и смартфон, кто-то по убеждению их не имеет. Оплата наличными должна остаться в качестве альтернативы», — написала в Telegram-канале Михаила Евраева жительница области Нина.

Почему в транспорте отменяют наличку

Экспертное мнение по ситуации порталу 76.RU дал Алексей Зотов, председатель Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России.

«Происходит это на фоне масштабного обновления парка техники для пассажирских перевозок: в 11 округов поступят 204 новых автобуса. А это значит, что отмена „налички“ в автобусах — не просто технологическое нововведение, а часть системных решений по реформированию отрасли», — считает он.

Алексей Зотов напомнил, что модель отказа от наличных платежей ранее была «обкатана» в транспорте Ярославля. В 2023 году в городе обновили все автобусы, установили в салонах валидаторы. Отмена налички на городских маршрутах произошла в начале 2025 года.

«Практика оказалась успешной. Сейчас будет запущен следующий этап перехода — на пригородных маршрутах. К слову, сказать, доля наличных платежей там довольно незначительна, около 5%. То есть, переход на полностью безналичную оплату в регионе — назревшее и своевременное решение», — отметил эксперт.

В чем плюсы

По мнению Алексея Зотова, безналичная оплата резко повышает прозрачность доходов перевозчиков. Каждая поездка фиксируется, что позволяет точнее рассчитывать тарифы, субсидии, компенсации за льготников и реальную загрузку маршрутов.

Также возрастает скорость посадки и снижается время простоя на остановках.

«Опыт Москвы, Татарстана, Пермского края, Белгородской и Тульской областей показывает, что после отказа от наличных транспорт начинает двигаться быстрее, а расписание становится более стабильным. Для пассажира это означает более предсказуемые поездки, особенно в часы пик», — отметил эксперт.

Кроме того, это упрощает работу перевозчиков и снижает нагрузку на водителей, позволяет избегать конфликтов из-за ошибок в сдаче, хищений.

«Конечно, при переходе на полностью безналичные расчеты возможен период адаптации — прежде всего для пожилых пассажиров и жителей малых населенных пунктов. Однако опыт других регионов показывает: при наличии транспортных карт, банковских карт и возможности пополнения в офлайн-точках, люди быстро привыкают к такой модели оплаты поездок. Чтобы новая система себя оправдала, важно также обеспечить своевременный контроль за „безбилетниками“», — констатировал Алексей Зотов.

«Изменения — требование времени»

Также эксперт высказался о таком последствии введения безналичной оплаты, как сокращения кондукторов.

«Важно понимать, что переход на безналичную оплату — это не „про отмену людей“, а про изменение формата работы. И эти изменения — требование времени. Безнал — это не про „сократить“, а про „перестроить“. При грамотном подходе при внедрении безналичной системы оплаты кондукторов переводят в другие роли — контролеров, помощников водителя, администраторов на маршрутах. Практика показывает, что при переходе на безнал необходимо увеличить количество контролеров на линии и число проверок. Регулярный контроль позволяет поддерживать платежную дисциплину пассажиров, исключить кассовые разрывы», — пояснил Алексей Зотов.

Напомним, в Ярославле оплату наличными отменили еще в 2025 году, однако по области такой вариант расчетов за проезд до сих пор действует.