В рыбиснке изменят расписание популярного автобуса

Как теперь будет ходить транспорт

Расписание изменится со 2 февраля

В Рыбинске со 2 февраля изменится расписание у автобуса № 16 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14». Изменения коснутся рабочих дней.

«Рейс с отправлением от остановочного пункта „Железнодорожный вокзал“ в 06:58 будет выполняться в 06:50. Рейс с отправлением от остановочного пункта „Микрорайон ГЭС-14“ в 07:47 будет выполняться в 07:43», — уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, в регионе начали искать перевозчиков, которые будут обслуживать автобусные маршруты в регионе в феврале 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». В общей сумме власти готовы заплатить за эти услуги больше 82 миллионов рублей.

Опубликовано больше 30 лотов, где указано, что перевозки необходимо осуществлять с 1 по 28 февраля 2026 года. Мы публиковали большой обзор закупок.

