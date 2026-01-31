В рыбиснке изменят расписание популярного автобуса

Расписание изменится со 2 февраля Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

В Рыбинске со 2 февраля изменится расписание у автобуса № 16 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14». Изменения коснутся рабочих дней.

«Рейс с отправлением от остановочного пункта „Железнодорожный вокзал“ в 06:58 будет выполняться в 06:50. Рейс с отправлением от остановочного пункта „Микрорайон ГЭС-14“ в 07:47 будет выполняться в 07:43», — уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, в регионе начали искать перевозчиков, которые будут обслуживать автобусные маршруты в регионе в феврале 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». В общей сумме власти готовы заплатить за эти услуги больше 82 миллионов рублей.