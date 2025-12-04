«Сгорели билеты в Японию за 100 тысяч». Молодожены опоздали на стыковку из-за задержки рейса в Москву

Задержка рейса в Челябинске вылилась в многотысячные расходы для пассажиров Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Молодожены из Челябинска Владимир и Ангелина запланировали путешествие в Японию. Лететь предстояло через Москву, поэтому они взяли билеты с длинной стыковкой. Но из-за многократных переносов челябинского вылета супруги опоздали на международный рейс в Страну восходящего солнца. Причиной длительной задержки перевозчик назвал наледь на взлетно-посадочной полосе и дозаправку воздушного судна. 74.RU разбирает, на что в этом случае рассчитывать пассажирам и можно ли потребовать компенсацию с авиакомпании. «Стюардессы жаловались, что не успеют домой» В субботу, 22 ноября, в Челябинске задержали рейс «Аэрофлота» в Москву на шесть часов. В итоге часть пассажиров отказалась от полета, другим пришлось срочно перекраивать планы. В редакцию обратился Владимир, семья которого из-за этой истории опоздала на стыковку и понесла внушительные потери. По его версии, главная причина случившегося — наплевательское отношение перевозчика к пассажирам. По словам Владимира, они с женой давно запланировали поездку в Японию — это было свадебное путешествие. Молодожены заранее приобрели все билеты — из Челябинска в Москву, из Москвы в Японию (с пересадкой в Китае), — забронировали и оплатили отели. Билеты обошлись в 100 тысяч рублей, проживание — в 150 тысяч рублей. «Первый рейс специально выбирали с длинным интервалом до следующего перелета — 7 часов. Также заплатили 3,5 тысячи рублей за выбор места. За день до вылета „Аэрофлот“ изменил тип самолета и наши места отобрали: перевозчик просто удалил дополнительную услугу из билетов, — начал рассказ Владимир. — Вылетать из Челябинска должны были в 12:30. Уже прошли регистрацию и сдали багаж. В это время начался снегопад с гололедом, и наш рейс перенесли на 13:00. Пассажиров посадили в самолет около 13:37, но он никак не взлетал».

Сначала вылет перенесли на полчаса Источник: читатель 74.RU

Около часа ожидали расчистку полосы, потом обработку от обледенения — процедура проходила дважды и заняла около двух часов, подсчитал челябинец. Затем самолет проехал до взлетной полосы, начал подготовку к взлету, но в последний момент развернулся и встал на прежнее место, а рейс перенесли на 15:20. «За то время, что мы стояли, вылетели два рейса в Екатеринбург — ровно по той же полосе, что должны были лететь мы», — отметил Владимир.

Потом еще передвинули на три с лишним часа Источник: читатель 74.RU

В 15:30 самолет еще раз начали готовить к взлету и обрабатывать от обледенения. По словам пассажира, экипаж постоянно открывал и закрывал двери, но никакой информации не давал. «Только стюардессы жаловались, что не успеют домой, — запомнил Владимир. — Еще через час командир объявил о переносе рейса на 18:30, и всех пассажиров отправили обратно в аэропорт».

Затем еще на три часа с небольшим Источник: читатель 74.RU