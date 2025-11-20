НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Дороги и транспорт Будущих водителей ждет неожиданный формат экзамена — что хотят поменять

Будущих водителей ждет неожиданный формат экзамена — что хотят поменять

Экзамен можно будет сдавать без инспектора

170
Власти рассматривают вопрос сдачи экзаменов роботам | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUВласти рассматривают вопрос сдачи экзаменов роботам | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Власти рассматривают вопрос сдачи экзаменов роботам

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В России предложили рассмотреть вопрос об автоматизированном приеме экзаменов на водительские права. Это прописано в новом плане Стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.

Сегодня экзамены на водительские права сдают в два этапа — теория и практика. Причем на самые популярные категории прав (B, C, D) экзамен сдают только в городе, так как этап «площадка» для них отменен.

Но в будущем власти рассматривают вариант сдачи экзаменов роботам. Они ориентируются на зарубежный опыт. Эксперты уверены, что такой формат повысит безопасность на дорогах.

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов», — говорится в документе.

Например, в Южной Корее сейчас практические экзамены у водителей принимает компьютер. По словам автоэксперта, члена Общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто, искусственный интеллект отдает команды, какое упражнение выполнить и сдавит оценку «да» или «нет».

Кроме того, во время экзамена с учеником в машине находится гражданский инструктор. Он ни во что не вмешивается, но при необходимости может перехватить управление транспортом.

«Тем более, что в этой ситуации устраняется человек, который может быть необъективен: он принимает экзамен у 30 человек в день, половина из них бестолковая, он начинает нервничать и ненавидеть других», — заявил Моржаретто в разговоре с ТАСС.

А в Европе, например, экзаменатор давно уже не офицер полиции, а отдельная профессия.

Опираясь на объективную оценку для будущих водителей в России за экзамен, эксперты считают, что компьютерный формат может стать одним из способов приема испытаний для них, а вообще таких вариантов может быть много. Пока что в плане не указано, когда именно эта функция будет добавлена, но «всё возможно».

Еще не исключается, что в будущем ИИ может улучшить вопросы и для теоретического экзамена. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

Хотели бы вы сдавать экзамен на права не инспектору, а искусственному интеллекту?

Да, это объективнее.
Да, если система будет надежной.
Нет, я доверяю только людям.
Мне все равно, главное — честность экзамена.

А уже к 2029 году в России разработают новые правила дорожного движения. Зачем их меняют, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Безопасность Нейросети Искусственный интеллект ГАИ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
1 минута
Будет весело. По крайней мере над выступлением отечественного робота-гуманоид AIDOL на базу ИИ весь мир ржал.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление