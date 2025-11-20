Будущих водителей ждет неожиданный формат экзамена — что хотят поменять

В России предложили рассмотреть вопрос об автоматизированном приеме экзаменов на водительские права. Это прописано в новом плане Стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.

Сегодня экзамены на водительские права сдают в два этапа — теория и практика. Причем на самые популярные категории прав (B, C, D) экзамен сдают только в городе, так как этап «площадка» для них отменен.

Но в будущем власти рассматривают вариант сдачи экзаменов роботам. Они ориентируются на зарубежный опыт. Эксперты уверены, что такой формат повысит безопасность на дорогах.

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов», — говорится в документе.

Например, в Южной Корее сейчас практические экзамены у водителей принимает компьютер. По словам автоэксперта, члена Общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто, искусственный интеллект отдает команды, какое упражнение выполнить и сдавит оценку «да» или «нет».

Кроме того, во время экзамена с учеником в машине находится гражданский инструктор. Он ни во что не вмешивается, но при необходимости может перехватить управление транспортом.

«Тем более, что в этой ситуации устраняется человек, который может быть необъективен: он принимает экзамен у 30 человек в день, половина из них бестолковая, он начинает нервничать и ненавидеть других», — заявил Моржаретто в разговоре с ТАСС.

А в Европе, например, экзаменатор давно уже не офицер полиции, а отдельная профессия.

Опираясь на объективную оценку для будущих водителей в России за экзамен, эксперты считают, что компьютерный формат может стать одним из способов приема испытаний для них, а вообще таких вариантов может быть много. Пока что в плане не указано, когда именно эта функция будет добавлена, но «всё возможно».

Еще не исключается, что в будущем ИИ может улучшить вопросы и для теоретического экзамена. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.