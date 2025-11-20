Не нарвитесь на штрафы: в Ярославской области установили новые дорожные камеры «Паук». Адреса

В Ярославской области установили еще 18 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Адреса, где появились новые дорожные камеры, опубликовали в Госавтоинспекции.

«Данные комплексы фиксируют следующие нарушения: ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения транспортного средства), ст. 12.6 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности), ст. 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефоном водителем)», — рассказали в Госавтоинспекции.

Адреса установки «Пауков»

Автодорога Р-104 «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец», 325 км 580 м, пешеходный переход, вблизи поворота на н. п. Старо-Петровское;

Углич, пересечение ул. Луначарского и ул. Ростовская;

Углич, ул. Северная, в районе д. 7 (пешеходный переход к ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»);

Углич, пересечение ул. Ярославская и ул. Гражданская;

Углич, ул. Старостина, в районе д. 12;

Углич, ул. Кирова, в районе д. 83;

Углич, пересечение ул. 9 Января — ул. Ак. Опарина;

Углич, Рыбинское шоссе в районе д. 40 (поворот на поселок Зеленая Роща);

автодорога «Яковлевское — Диево — Городище», 7 км 364 м, н. п. Пестрецово;

автодорога «Яковлевское — Диево — Городище», 9 км 590 м, н. п. Браташино;

Рыбинск, ул. Волочаевская, в районе д. 9;

автодорога «Рыбинск-Тутаев» 17 км 301 м (до дер. Помогалово), поворот на ЦЛС Демино;

Данилов, пересечение ул. Карла Маркса с ул. Урицкого;

Даниловский район, н. п. Середа, ул. Октябрьская в районе д.1/2, 28 км 400 м;

автодорога «Рыбинск-Тутаев» (до дер.Помогалово), поворот на н. п. Паздеринское, 29 км 750 м;

Данилов пересечение ул. Деповская с ул. Гражданская;

автодорога «Лесные Поляны — г. Ярославль», 0 км 360 м;

автодорога «Глебово — Ларионово», поворот на Парк-отель «Бухта Коприно», 8 км 386 м.

Ранее мы публиковали другие адреса, где были установлены комплексы «Паук» в Ярославле и Ярославской области. А также рассказывали, как именно работают новые камеры на дорогах региона.