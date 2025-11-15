НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Закапал в нос и попал в ДТП: водителям объяснили, после каких лекарств нельзя садиться за руль

В некоторых препаратах содержится спирт

Из-за побочных эффектов водителю может стать хуже за рулем

Из-за побочных эффектов водителю может стать хуже за рулем

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После приема некоторых привычных препаратов поездка за рулем может стать опасной. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он объяснил, что антидепрессанты, обезболивающие и противовирусные лекарства могут снижать концентрацию внимания или даже содержать спирт.

«Особую осторожность водителям надо проявить с медикаментами от депрессии и других ментальных расстройств, также стоит аккуратно относиться к приему обезболивающих. Все эти лекарственные препараты могут оказывать побочный эффект в виде потери концентрации. К тому же стоит быть осторожным при приеме препаратов от аллергии, температуры, противовирусных, сиропов от кашля и капель в нос — во многих из них в малых дозах содержатся алкоголь и наркотические вещества», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Лекарства, которые снижают концентрацию внимания и затормаживают нейрофизиологические реакции, увеличивают риск попадания в ДТП. Кроме того, некоторые препараты могут вызывать головокружение, снижение остроты зрения, галлюцинации, снижение давления и обморок. На лекарства с содержанием спирта может среагировать алкотестер.

В итоге за нарушение водителя могут лишить прав или на время отстранить от управления автомобилем, направить на медицинское освидетельствование.

«Для того чтобы водителю понять, можно ли принимать тот или иной лекарственный препарат, необходимо ознакомиться с инструкцией. Во многих инструкциях есть отдельный пункт — рекомендация об управлении транспортными средствами. Если там указано, что садиться за руль после приема того или иного препарата не рекомендуется, стоит последовать этому совету», — отметил Машаров.

Ранее мы писали, что в России может появиться список лекарств, за употребление которых водителей будут лишать прав и штрафовать. Подробнее о законопроекте — здесь.

