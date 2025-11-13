«Люди простые спрашивают»: депутат попросил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин

Депутат в Ярославле предложил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский предложил сделать скидку на платную парковку для жителей города, которые владеют двумя и более машинами. Он поднял этот вопрос 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета.

Игорь Пятковский объяснил, что у владельцев авто может быть от двух до пяти машин. А платить за каждую по полному тарифу, мол, будет накладно.

В беседе с корреспондентом 76.RU депутат объяснил, в чем заключается суть его инициативы, уточнив, что для некоторых жителей города наличие нескольких автомобилей — это необходимость.

«В перспективе я хотел бы видеть дополнительные льготы для жителей Ярославля, у кого в собственности более двух автомобилей. Для многих это не роскошь, а необходимость — например, для доставки детей в разные учреждения или для работы в буферной зоне. Содержание нескольких автомобилей, даже самых простых — серьезная статья расходов, особенно для семей, где на одного человека приходится несколько машин. Это реальный способ значительно снизить транспортные расходы и сберечь семейный бюджет», — рассказал Игорь Пятковский.

Также депутат уточнил, что поднял этот вопрос на обсуждение, поскольку его об этом попросили ярославцы.

«Люди простые спрашивают. Я премиальные авто не рассматриваю», — рассказал Игорь Пятковский.

Как оказалось, подобные льготы пока не предусмотрены, сэкономить можно лишь купив абонемент. Игорь Пятковский рассказал, что вновь поднять вопрос о скидках можно будет в 2026 году — после того, как система платных парковок в Ярославле заработает в полную силу.

В Ярославской области внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Губернатор Михаил Евраев подписал постановление, согласно которому время бесплатного пользования парковками резидентами увеличится. Льгота для жителей домов, попавших в зону платных парковок, будет действовать не с 20:00, как указывалось раньше, а с 19:00. Окончание периода останется прежним — до 8:00.

Также стало известно, что пользование платными парковками будет более дорогостоящим, чем озвучивалось ранее. Цену на месячный абонемент для резидентов решено установить на уровне 400 рублей, на годовой абонемент — 3000 рублей. Ранее озвучивались суммы в 300 рублей и 1700 рублей соответственно.

Платные парковки в центре Ярославля хотят ввести с 20 декабря. Также на заседании комиссии муниципалитета обсудили возможность расширения платного парковочного пространства.