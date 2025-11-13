НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

ю-з.

 745мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Депутат — о платных парковках
«Умные решения»
Почему возникают проблемы с интернетом
Толпа в центре
Повысят ли цены на проезд
На машину рухнул столб с проводами
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Дороги и транспорт Платные парковки «Люди простые спрашивают»: депутат попросил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин

«Люди простые спрашивают»: депутат попросил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин

Игорь Пятковский из Ярославля объяснил свою инициативу

1 554
Депутат в Ярославле предложил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДепутат в Ярославле предложил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат в Ярославле предложил сделать скидку на парковку для владельцев нескольких машин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский предложил сделать скидку на платную парковку для жителей города, которые владеют двумя и более машинами. Он поднял этот вопрос 12 ноября на заседании комиссии муниципалитета.

Игорь Пятковский объяснил, что у владельцев авто может быть от двух до пяти машин. А платить за каждую по полному тарифу, мол, будет накладно.

В беседе с корреспондентом 76.RU депутат объяснил, в чем заключается суть его инициативы, уточнив, что для некоторых жителей города наличие нескольких автомобилей — это необходимость.

«В перспективе я хотел бы видеть дополнительные льготы для жителей Ярославля, у кого в собственности более двух автомобилей. Для многих это не роскошь, а необходимость — например, для доставки детей в разные учреждения или для работы в буферной зоне. Содержание нескольких автомобилей, даже самых простых — серьезная статья расходов, особенно для семей, где на одного человека приходится несколько машин. Это реальный способ значительно снизить транспортные расходы и сберечь семейный бюджет», — рассказал Игорь Пятковский.

Также депутат уточнил, что поднял этот вопрос на обсуждение, поскольку его об этом попросили ярославцы.

«Люди простые спрашивают. Я премиальные авто не рассматриваю», — рассказал Игорь Пятковский.

Как оказалось, подобные льготы пока не предусмотрены, сэкономить можно лишь купив абонемент. Игорь Пятковский рассказал, что вновь поднять вопрос о скидках можно будет в 2026 году — после того, как система платных парковок в Ярославле заработает в полную силу.

В Ярославской области внесли изменения в порядок пользования платными парковками. Губернатор Михаил Евраев подписал постановление, согласно которому время бесплатного пользования парковками резидентами увеличится. Льгота для жителей домов, попавших в зону платных парковок, будет действовать не с 20:00, как указывалось раньше, а с 19:00. Окончание периода останется прежним — до 8:00.

Также стало известно, что пользование платными парковками будет более дорогостоящим, чем озвучивалось ранее. Цену на месячный абонемент для резидентов решено установить на уровне 400 рублей, на годовой абонемент — 3000 рублей. Ранее озвучивались суммы в 300 рублей и 1700 рублей соответственно.

Платные парковки в центре Ярославля хотят ввести с 20 декабря. Также на заседании комиссии муниципалитета обсудили возможность расширения платного парковочного пространства.

Вы согласны с депутатом?

Да, платить за парковку для нескольких машин, действительно, накладно
Если есть деньги на несколько машин, то и на парковку найдутся
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Депутат Платная парковка Муниципалитет Заседание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
67
Гость
7 часов
Это надо быть человек с неординарными умственными способностями, чтобы на фоне о росте стоимости парковки почти в два раза накануне ее запуска беспокоиться за простых и скромных владельцев 5 автомобилей. Я, конечно, понимаю, что депутаты в текущей политической системе очень слабо связаны с населением, но чтобы настолько не улавливать неуместность подобного вопроса… сказочный, конечно, депутат
Гость
7 часов
Новый принцип Ярославля - чем богаче тем меньше плати,,, а вам на цену на билеты в автобусе повысим
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление