НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-в.

 757мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Что горело в центре
Судьба скандальной пристройки
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый автобус
Где подготовить авто к холодам
Новогодние украшения
Бизнес по-женски
Дороги и транспорт В России перестанут автоматически продлевать водительские права. Что нужно об этом знать

В России перестанут автоматически продлевать водительские права. Что нужно об этом знать

Изменение начнет действовать с 1 января 2026 года

97
Водителям придется перепроверить права, чтобы вовремя их продлить | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВодителям придется перепроверить права, чтобы вовремя их продлить | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Водителям придется перепроверить права, чтобы вовремя их продлить

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений с 1 января 2026 года. Функция проработала всего четыре года с момента внедрения в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — уточнил эксперт.

Водители, которые уже один раз воспользовались автопродлением, должны знать дату, с которой удостоверение должно было стать недействительным. Это нужно, чтобы продлить права и не нарушить закон.

Зокиров добавил, что дату истечения срока годности прав можно посмотреть на самом удостоверении.

Ранее мы рассказывали, что у водителей начнут аннулировать права из-за болезней. С какими диагнозами нельзя будет за руль — читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Водительские права Вождение Автомобиль Водитель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление