В России перестанут автоматически продлевать водительские права. Что нужно об этом знать

Водителям придется перепроверить права, чтобы вовремя их продлить Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений с 1 января 2026 года. Функция проработала всего четыре года с момента внедрения в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — уточнил эксперт.

Водители, которые уже один раз воспользовались автопродлением, должны знать дату, с которой удостоверение должно было стать недействительным. Это нужно, чтобы продлить права и не нарушить закон.

Зокиров добавил, что дату истечения срока годности прав можно посмотреть на самом удостоверении.