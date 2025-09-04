В Ярославле запустят специальные автобусы в дни игр «Локомотива»

Автобусы будут ходить от «Арены-2000» до спальных районов Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запустят специальные автобусные маршруты в дни матчей ХК «Локомотив». Они будут ходить от «Арены-2000» до спальных районов города. Об этом 76.RU уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Для любителей хоккея организуются автобусы по четырем маршрутам: № 32п, 41п, 42п и 78п. Автобусы будут ожидать болельщиков сразу после завершения игр и начнут отъезжать через 20 минут после окончания матчей, чтобы все смогли без проблем добраться домой», — сообщили в Минтрансе.

На каком автобусе уехать из «Арены-2000» после матча

№ 32п «Арена-2000» — Улица Сахарова;

№ 41п «Арена-2000» — Улица Индустриальная;

№ 42п «Арена-2000» — ЯЗХМ;

№ 78п «Арена-2000» — 15 МКР.

Напомним, что новый хоккейный сезон начинается 5 сентября. На игре Кубок Открытия (6+) на льду в «Арене-2000» команда железнодорожников встретится с челябинским «Трактором». Билеты на матч выставили на продажу 2 сентября. Десятки тысяч болельщиков выстроились в онлайн-очередь, чтобы купить билет. В итоге за считаные часы раскупили все места.