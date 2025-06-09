В Ярославле встали трамваи и троллейбусы. Причина пробки

В Ярославле встали трамваи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле из-за инцидента во время строительства спортивно-оздоровительного комплекса в районе перекрестка Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой возникла проблема с движением электротранспорта. 9 июня в городе парализовало движение троллейбусов и трамваев. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, рабочие повредили кабель контактной сети.

«В связи с этим скорректировано движение трамваев и троллейбусов», — рассказали в Министерстве.

Трамвайный маршрут № 1, по словам специалистов, работает в штатном режиме. Трамваи № 5к и 7к частично следуют до разворотного кольца у Ярославского моторного завода. А маршрут № 6к и троллейбусы № 7 и 8 временно не работают.

«Специалисты АО „ЯрГЭТ“ уже выявили место повреждения и работают над его устранением», — уточнили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.