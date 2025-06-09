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Дороги и транспорт В Ярославле встали трамваи и троллейбусы. Причина пробки

В Ярославле встали трамваи и троллейбусы. Причина пробки

Власти скорректировали маршруты электротранспорта

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4 комментария
В Ярославле встали трамваи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле встали трамваи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле встали трамваи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за инцидента во время строительства спортивно-оздоровительного комплекса в районе перекрестка Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой возникла проблема с движением электротранспорта. 9 июня в городе парализовало движение троллейбусов и трамваев. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, рабочие повредили кабель контактной сети.

«В связи с этим скорректировано движение трамваев и троллейбусов», — рассказали в Министерстве.

Трамвайный маршрут № 1, по словам специалистов, работает в штатном режиме. Трамваи № 5к и 7к частично следуют до разворотного кольца у Ярославского моторного завода. А маршрут № 6к и троллейбусы № 7 и 8 временно не работают.

«Специалисты АО „ЯрГЭТ“ уже выявили место повреждения и работают над его устранением», — уточнили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Ранее жительницу Ярославля оштрафовали за ДТП с трамваем. Женщина припарковала машину на путях. Мы рассказывали, сколько денег ей пришлось заплатить.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Трамвай Троллейбус Инцидент
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Комментарии
4
Гость
9 июня, 11:35
ух , ну и пробки там будут как построят этот спортивный комплекс. начнут там всё перекраивать , остановки , парковки , заправки, магазинчиков налепят. Из брагино и так вечные пробки на выезде в этом месте . Кому ума хватило выдать разрешение на строитеслвто в этом месте .
Гость
9 июня, 12:30
Мы как-то на работе копали фундамент, а рядом кабель ТТУ проходил как раз. Вызвали представителя, он все прозвонил, показал и обозначил кабель и разрешил земляные работы техникой. Сам остался на прохождение опасного участка. Выкопали экскаватором совсем немного и яркая вспышка, хлопок. Все живы. Встали все трамваи и троллейбусы в Брагино. Оказалось, строители положили лишний кабель петлей, на схеме не обозначили, представитель не знал и не нашел. А так бы нам пришлось платить за ремонт. Хорошо была вторая линия, на которую минут за 10-15 переключили.
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