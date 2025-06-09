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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Ярославцам пообещали третий мост через Волгу: на какой стадии сейчас проект

Ярославцам пообещали третий мост через Волгу: на какой стадии сейчас проект

Об этом рассказали в правительстве региона

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67 комментариев
В Ярославле обещают построить третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле обещают построить третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле обещают построить третий мост через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В апреле 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что довольно скоро в Ярославле может стартовать новый этап реализации проекта по строительству третьего моста через Волгу — поиск подрядчика для возведения объекта. Мы узнали у властей, на какой стадии сейчас находится работа.

«В начале 2025 года проект третьего моста в Ярославле получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В настоящее время проводится оценка эффективности капитальных вложений из федерального бюджета со стороны Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Следующий этап — работа с федеральными органами исполнительной власти о выделении средств из федерального бюджета в полном объеме на реализацию объекта и подписание соглашения. После этого будет запущена процедура торгов по определению подрядной организации на строительство моста», — сообщил порталу 76.RU заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области — начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев.

Продолжается работа и в направлении изъятия участков под строительство. В конце мая на торгах был определен подрядчик, который должен рассчитать размер компенсаций за изымаемые для строительства моста землю и недвижимость. По данным сайта Госзакупок, контракт ярославские власти заключили с ООО «Новосибирская оценочная компания».

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«Срок выполнения работ по договору составляет 80 дней. В указанный период должны быть подготовлены отчеты по оценке 35-и участков и 26-и объектов недвижимости, планируемых к изъятию. Отчёты об оценке будут направлены собственникам недвижимости для ознакомления и принятия решения. Срок принятия решения установлен частью 9 статьи 4 Федерального закона № 254-ФЗ и составляет 45 дней», — добавили в Минтрансе.

Интересно, что изначально власти закладывали на оплату услуг по оценке имущества более 5 миллионов рублей. А выигравшая компания взялась выполнить работу всего за 645 тысяч рублей.

Что известно о компании

Новосибирская оценочная компания была образована в 2009 году, зарегистрирована в Новосибирске. Среди ее видов деятельности указаны оценка рисков и ущерба, предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества, оценочная деятельность, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, судебно-экспертная деятельность и другие. Чистая прибыль организации на конец 2024 года составила 1,2 млн. рублей.

В прошлом году эта фирма проводила оценку стоимости земельных участков для комплексного развития в Омске, определяла размер возмещения за земли СНТ, изымаемые для строительства дороги в Нижегородской области. Владельцем компании является Андрей Мороз. Известно, что раньше он был управляющим делами Байкальского центра экономических и политических исследований, а также соучредителем благотворительного фонда «Мир глазами детей» в Иркутске.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала проект самого моста. В январе 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект.

Для строительства моста и развязок к нему снесут часть производственных зданий на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе и жилые дома на улице 1-й Шоссейной в Заволжском районе.

На Тормозном шоссе под снос пойдут три здания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНа Тормозном шоссе под снос пойдут три здания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На Тормозном шоссе под снос пойдут три здания

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

На карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНа карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему может обойтись в 27 миллиардов рублей. Но к концу строительства стоимость объекта, по оценкам экспертов, способна вырасти и составить 36,7 миллиарда рублей. Пока в федеральном бюджете, который станет основным источником финансирования проекта, предусмотрено лишь 4 миллиарда рублей на эти цели.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Третий мост через Волгу Строительство Федеральное финансирование
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Комментарии
67
Гость
9 июня, 09:24
Что-то давно про скоростной трамвай от "Альтаира " до Туношны ничего не писали.
Гость
9 июня, 06:56
Васюкинцы ждут.
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