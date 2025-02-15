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Дороги и транспорт Сроки опять перенесли: почему больше двух месяцев не могут открыть парковку у Ярославля-Главного

Сроки опять перенесли: почему больше двух месяцев не могут открыть парковку у Ярославля-Главного

Ответили в мэрии

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11 комментариев
Платная парковка на Привокзальной площади в Ярославле не откроется 17 февраля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлатная парковка на Привокзальной площади в Ярославле не откроется 17 февраля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Платная парковка на Привокзальной площади в Ярославле не откроется 17 февраля

Источник:

Платная парковка у Ярославля-Главного не откроется 17 февраля, как обещали власти. Причина в том, что к этой дате не получится завершить все запланированные работы.

— Парковка продолжит работать в тестовом режиме в связи с настройкой систем и окончанием всех работ, — сообщили порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства Ярославля.

Новую дату перехода на платный режим работы власти пообещали сообщить позже.

На парковке можно будет разместить одновременно 113 автомобилей. При этом 12 мест предназначены для маломобильных групп населения. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.

Напомним, работы по обустройству платной парковки у Ярославля-Главного стартовали в ноябре 2024 года. Стоимость работ составила 20,3 миллиона рублей. Завершить обустройство должны были к 1 декабря 2024 года. Но в итоге работы растянулись на более длительный срок. В самом конце 2024 года мэрия сообщила, что обустройство заканчивается. В середине января 2025 года мэрия сообщила, что парковка заработает 17 февраля.

Многие ярославцы одобрили идею создания платной парковки в этом месте.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Это не новость, это факт. Бездари и словоблуды, ни одного объекта в городе вовремя не сдано!
Гость
1 час
ну бабки то вовремя освоили
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