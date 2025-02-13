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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Начнет ходить с 15 февраля: опубликовано расписание трамвая № 6к в Ярославле

Начнет ходить с 15 февраля: опубликовано расписание трамвая № 6к в Ярославле

Смотрим, когда на нем можно будет уехать

343
5 комментариев
Опубликовали расписание трамвая № 6к в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Vk.comОпубликовали расписание трамвая № 6к в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Vk.com

Опубликовали расписание трамвая № 6к в Ярославле

Источник:

В Ярославле с 15 февраля возобновляется трамвайное движение по улице Блюхера в Дзержинском районе. По ветке пустят трамвай № 6к, который будет возить пассажиров от конечной на улице Блюхера до моторного завода.

— Просим вас быть внимательными, когда находитесь вблизи трамвайных путей. Обращайте внимание на дорожные знаки, следите за движением трамваев и соблюдайте правила дорожного движения, — обратились власти к жителям города, уже отвыкшим от трамваев на данном участке.

Также Министерство дорожного хозяйства и транспорта опубликовало расписание движения трамвая № 6к. В часы пик интервалы движения на маршруте составят 10–20 минут.

Опубликовано расписание трамвая № 6к | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОпубликовано расписание трамвая № 6к | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Опубликовано расписание трамвая № 6к

Источник:

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.

Однако ремонт затянулся, пока концессионер продолжает работать в Брагине. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что в первом квартале 2025 года закрытие трамвайного движения в центральных районах Ярославля не планируется. Когда это произойдет, пока не известно.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Рельсы положили не в будущее, а в давно прожитое прошлое.
Гость
1 час
Плохо, что не продлили ветку 6-го маршрута до 9-й больницы. Могли бы в разы увеличить пассажиропоток, за счет жителей "Яблоневого посада"
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