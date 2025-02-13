Начнет ходить с 15 февраля: опубликовано расписание трамвая № 6к в Ярославле

Опубликовали расписание трамвая № 6к в Ярославле Источник: Михаил Евраев / Vk.com











В Ярославле с 15 февраля возобновляется трамвайное движение по улице Блюхера в Дзержинском районе. По ветке пустят трамвай № 6к, который будет возить пассажиров от конечной на улице Блюхера до моторного завода.

— Просим вас быть внимательными, когда находитесь вблизи трамвайных путей. Обращайте внимание на дорожные знаки, следите за движением трамваев и соблюдайте правила дорожного движения, — обратились власти к жителям города, уже отвыкшим от трамваев на данном участке.

Также Министерство дорожного хозяйства и транспорта опубликовало расписание движения трамвая № 6к. В часы пик интервалы движения на маршруте составят 10–20 минут.

Опубликовано расписание трамвая № 6к Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио». После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.