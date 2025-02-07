В Ярославле хотят увеличить рейсы электричек с городским тарифом в часы пик

В Ярославле могут увеличить рейсы электричек с городским тарифом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле могут увеличить количество рейсов пригородных электричек, которые делают остановки в черте города. Об этом сообщили в СЖД.

— В настоящее время прорабатывается возможность увеличения в часы пик количества рейсов пригородных поездов по одному из основных маршрутов в городской черте Телищево — Филино, который связывает Заволжский и Фрунзенский районы Ярославля (направление на Кострому и Данилов). Рассматриваются вопросы о сокращении времени поездок, развитии пассажирской инфраструктуры в микрорайоне Сокол, — прокомментировали в компании.

Напомним, с 1 января 2025 года в пригородных поездах в черте Ярославля стал действовать единый фиксированный тариф — 38 рублей, как в остальном городском транспорте Ярославля. В проект попал проезд между станциями Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. В народе нововведение назвали «легким метро». Однако в правительстве подчеркнули, что пока о «легком метро» в Ярославле говорить все-таки рано. В начале февраля губернатор Михаил Евраев отметил, что проект находится на начальном этапе. По его словам, чтобы «легкое метро» заработало в полную силу, нужны специальные поезда, а также необходимо привести в порядок платформы. Всё это власти намерены сделать к 2027 году.