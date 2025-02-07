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Дороги и транспорт «Легкое метро» в Ярославле В Ярославле хотят увеличить рейсы электричек с городским тарифом в часы пик

В Ярославле хотят увеличить рейсы электричек с городским тарифом в часы пик

Об этом сообщили в СЖД

472
12 комментариев
В Ярославле могут увеличить рейсы электричек с городским тарифом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле могут увеличить рейсы электричек с городским тарифом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут увеличить рейсы электричек с городским тарифом

Источник:

В Ярославле могут увеличить количество рейсов пригородных электричек, которые делают остановки в черте города. Об этом сообщили в СЖД.

— В настоящее время прорабатывается возможность увеличения в часы пик количества рейсов пригородных поездов по одному из основных маршрутов в городской черте Телищево — Филино, который связывает Заволжский и Фрунзенский районы Ярославля (направление на Кострому и Данилов). Рассматриваются вопросы о сокращении времени поездок, развитии пассажирской инфраструктуры в микрорайоне Сокол, — прокомментировали в компании.

Напомним, с 1 января 2025 года в пригородных поездах в черте Ярославля стал действовать единый фиксированный тариф — 38 рублей, как в остальном городском транспорте Ярославля. В проект попал проезд между станциями Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. В народе нововведение назвали «легким метро». Однако в правительстве подчеркнули, что пока о «легком метро» в Ярославле говорить все-таки рано. В начале февраля губернатор Михаил Евраев отметил, что проект находится на начальном этапе. По его словам, чтобы «легкое метро» заработало в полную силу, нужны специальные поезда, а также необходимо привести в порядок платформы. Всё это власти намерены сделать к 2027 году.

Между тем мы уже протестировали проезд за 38 рублей на двух железнодорожных направлениях — проехали от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного, а затем — от Липовой Горы до Ярославля-Главного.

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Электрички Легкое метро СЖД
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Комментарии
12
Гость
2 часа
На главном пригородном направлении, связывающем два крупнейших города области - Рыбинск и Ярославль почему-то меньше всего поездов!!! Из дополнительных поездов есть лишь экспресс до Рыбинска, но он нигде больше не останавливается - толку от него? Например, на рыбинском направлении двадцать лет уже нет ни одного (!) ДНЕВНОГО поезда даже летом, когда огромное количество людей ездит на дачи!!!!!! Этот же пригородный поезд заодно связывал бы самый большой район Ярославля с центром города через станцию Молот. Разве не это пригородное направление должно быть приоритетным?!
Гость
1 час
Давно пора бы и до Переславля Залесского продлить, там есть ветка почему бы туда не сделать маршрут
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