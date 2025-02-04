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Дороги и транспорт эксклюзив «Имеют право»: в Ярославле пассажира могут оштрафовать за безбилетный проезд, даже если он заплатил

«Имеют право»: в Ярославле пассажира могут оштрафовать за безбилетный проезд, даже если он заплатил

Описываем ситуации, в которых проверяющие могут принять вас за зайца

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7 комментариев
За что могут оштрафовать пассажиров в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа что могут оштрафовать пассажиров в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За что могут оштрафовать пассажиров в Ярославле

Источник:

В Ярославле с 1 января 2025 года изменились правила оплаты проезда в общественном транспорте. Во-первых, его стоимость выросла с 34 до 38 рублей. А во-вторых, теперь водители не принимают наличку. Оплачивать проезд можно только безналичным расчетом. А значит, бумажный билет на руки получить нельзя.

В связи с этим у читателей 76.RU возник вопрос: как доказать оплату проезда во время проверки, если ситуация нестандартная?

— Что делать, если в транспорте при проверке оплаты проезда нет возможности доказать факт этой оплаты? Например: два человека едут в автобусе, один из них оплатил проезд за двоих, но вышел раньше, а второй пассажир, за которого заплатили, продолжил поездку, а в это время пришли контролеры? Как человеку доказать, что за него заплатили? Грозит ли ему в этом случае штраф за безбилетный проезд? — задалась вопросом читательница 76.RU Светлана.

Похожий вопрос возник про оплату проезда с помощью приложения. Как убедить проверяющего, что билет куплен, если телефон разрядился?

Оказалось, что в обоих случаях пассажиру грозит штраф. Но его можно обжаловать.

— В обоих случаях контролеры ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» имеют право выписать штраф пассажиру из-за отсутствия доказательств оплаты. Впоследствии пассажир имеет возможность обратиться в указанное учреждение для обжалования штрафа, предъявив соответствующие доказательства оплаты, — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Еще осенью 2024 года в Ярославле в 20 раз повысили штраф за безбилетный проезд — со 100 до 2000 рублей.

Ранее мы рассказывали, что думает адвокат о законности отмены наличной оплаты в Ярославле.

А у вас бывали подобные ситуации?

Да, но обошлось без штрафа
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Оплата проезда Яавтобус Валидатор Штраф
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Комментарии
8
Гость
42 минуты
Прав нет у безвольных холопов, одни обязанности и долги
Гость
33 минуты
Не имеют права наличные не принимать и билеты не выдавать. Мне что на такси в МФЦ чуть что кататься, а с неделю назад вообще беда случилась. Размагнитилась карта. Сейчас в замене. Что хочешь, то и делай. Цензурных слов не хватает, разве что проклятия...
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