«Имеют право»: в Ярославле пассажира могут оштрафовать за безбилетный проезд, даже если он заплатил

За что могут оштрафовать пассажиров в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 1 января 2025 года изменились правила оплаты проезда в общественном транспорте. Во-первых, его стоимость выросла с 34 до 38 рублей. А во-вторых, теперь водители не принимают наличку. Оплачивать проезд можно только безналичным расчетом. А значит, бумажный билет на руки получить нельзя.

В связи с этим у читателей 76.RU возник вопрос: как доказать оплату проезда во время проверки, если ситуация нестандартная?

— Что делать, если в транспорте при проверке оплаты проезда нет возможности доказать факт этой оплаты? Например: два человека едут в автобусе, один из них оплатил проезд за двоих, но вышел раньше, а второй пассажир, за которого заплатили, продолжил поездку, а в это время пришли контролеры? Как человеку доказать, что за него заплатили? Грозит ли ему в этом случае штраф за безбилетный проезд? — задалась вопросом читательница 76.RU Светлана.

Похожий вопрос возник про оплату проезда с помощью приложения. Как убедить проверяющего, что билет куплен, если телефон разрядился?

Оказалось, что в обоих случаях пассажиру грозит штраф. Но его можно обжаловать.

— В обоих случаях контролеры ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» имеют право выписать штраф пассажиру из-за отсутствия доказательств оплаты. Впоследствии пассажир имеет возможность обратиться в указанное учреждение для обжалования штрафа, предъявив соответствующие доказательства оплаты, — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Еще осенью 2024 года в Ярославле в 20 раз повысили штраф за безбилетный проезд — со 100 до 2000 рублей.

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