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Дороги и транспорт Транспортная реформа «Много жалоб поступает»: в Ярославле расторгнут договоры с двумя крупными перевозчиками

«Много жалоб поступает»: в Ярославле расторгнут договоры с двумя крупными перевозчиками

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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37 комментариев

Власти сообщили о расторжении контракта с крупными перевозчиками

Власти Ярославля могут частично расторгнуть контракты с двумя крупными автобусными перевозчиками — «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 11 ноября.

— Много жалоб поступает и из-за несоблюдения расписания. Считаю это вообще откровенно халатным отношением перевозчиков к своей работе. Больше всего вопросов сейчас к фирмам «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». С каждым из двух перевозчиков намерены расторгнуть по одному контракту, в которые входят маршруты, где выявлено самое большое количество нарушений, — написал в своих соцсетях глава региона.

Как указали в областной администрации, речь идет о маршрутах № 13, 23, 39, 57 у ООО «Стартранс», а у ООО «Первая пассажирская компания» — № 41, 62, 79. По данным властей, у перевозчиков будет возможность устранить нарушения. На это им дается 10 дней.

— Необходимо создавать комфортные условия для пассажиров. Все перевозчики должны соблюдать расписание на маршрутах и выводить на линию чистый транспорт. И меры воздействия должны быть самыми жесткими, включая штрафы и увольнения. Выпустил грязную машину и задержал рейс — свободен, — добавил губернатор Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, в Ярославской области усилят контроль над чистотой автобусов. Приветствуются замечания от местных жителей. Жалобы можно направить по телефону 122 (с добавочным 5), а также по-сотовому — +7 (4852) 30-40-95.

ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет работы компания заработает 17 млрд рублей.

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс».

В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов «Мосавтодора», по контракту фирма должна будет обеспечивать компанию транспортом для перевозки рабочих и грузов. Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».

Питерская компания «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто») начала работать в Ярославле в 2021 году по договоренности с главой региона Михаилом Евраевым. Сейчас работает на 40 маршрутах: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191. За семь лет получит 14 миллиардов рублей. Согласно контракту, за семь лет работы в регионе компания заработает 14 млрд рублей.

Владельцем «ПитерАвто» является Леонид Бондаренко, который имеет доли в нескольких транспортных компаниях и автобусных парках в разных городах России. По данным сервиса «Контур.Фокус», Бондаренко — один из конечных владельцев предприятия «Волгабас» (VOLGABUS Limited Liability Company), которое находится в городе Волжском Волгоградской области и занимается производством автобусов и троллейбусов.

Помимо Ярославля транспортные компании Бондаренко работают в Северной столице, Москве, Ленинградской области, Петрозаводске, Волгограде, Чебоксарах и Сочи.

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Комментарии
37
poschehon
9 часов
Комфортные условия для пассажиров - это соблюдение требований безопасности пассажирских перевозок (без резких торможений, езда без рывков, заезд в карман остановок чтобы пассажиры не выпрыгивали из автобуса), а не соблюдение расписания, гражданин губернатор! Видимо, вы и руководство Минтранса об этом не знают, если ссылаетесь только на расписание
Гость
18 часов
это хорошая новость ♥️ Расторжение и привлечение их к ответственности и моральной и материальной, а может там и уголовное дело? и к ремонтирующим наши парки за наши деньги нужно применять уголовное наказание, они достали!!!
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