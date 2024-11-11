«Много жалоб поступает»: в Ярославле расторгнут договоры с двумя крупными перевозчиками

Власти сообщили о расторжении контракта с крупными перевозчиками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославля могут частично расторгнуть контракты с двумя крупными автобусными перевозчиками — «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 11 ноября.

— Много жалоб поступает и из-за несоблюдения расписания. Считаю это вообще откровенно халатным отношением перевозчиков к своей работе. Больше всего вопросов сейчас к фирмам «Стартранс» и «Первая пассажирская компания». С каждым из двух перевозчиков намерены расторгнуть по одному контракту, в которые входят маршруты, где выявлено самое большое количество нарушений, — написал в своих соцсетях глава региона.

Как указали в областной администрации, речь идет о маршрутах № 13, 23, 39, 57 у ООО «Стартранс», а у ООО «Первая пассажирская компания» — № 41, 62, 79. По данным властей, у перевозчиков будет возможность устранить нарушения. На это им дается 10 дней.

— Необходимо создавать комфортные условия для пассажиров. Все перевозчики должны соблюдать расписание на маршрутах и выводить на линию чистый транспорт. И меры воздействия должны быть самыми жесткими, включая штрафы и увольнения. Выпустил грязную машину и задержал рейс — свободен, — добавил губернатор Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, в Ярославской области усилят контроль над чистотой автобусов. Приветствуются замечания от местных жителей. Жалобы можно направить по телефону 122 (с добавочным 5), а также по-сотовому — +7 (4852) 30-40-95.

ООО «СтарТранс» обслуживает 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семь лет работы компания заработает 17 млрд рублей. Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». В 2020–2021 годах она получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов «Мосавтодора», по контракту фирма должна будет обеспечивать компанию транспортом для перевозки рабочих и грузов. Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».