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Лето Снова стянутся тучи: ярославцев экстренно предупредили о грозе с сильным ветром

Снова стянутся тучи: ярославцев экстренно предупредили о грозе с сильным ветром

Когда стихия обрушится на регион

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Ярославцев экстренно предупредили о сильной грозе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЯрославцев экстренно предупредили о сильной грозе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ярославцев экстренно предупредили о сильной грозе

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о непогоде. По прогнозу стихия должна опять разбушеваться ночью 23 июня.

По информации РСЧС, ярославцев ждет очередная гроза с усилением северно-западного ветра порывами 15 метров в секунду. Также возможны ливни и град.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Избегайте парковки личного авто рядом с ними», — предупредили в единой системе государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.

В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:

  • повреждений и обрывов линий связи и электропередач;

  • сбоя в работе коммунальных систем;

  • сбоя всех видов транспорта;

  • обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;

  • травмирование людей;

  • возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;

  • ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае экстренных ситуаций звоните в 112.

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Алёна Троицкая
корреспондент
Гроза Экстренное предупреждение Ливень Ветер РСЧС
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Комментарии
8
Гость
1 час
Сейчас бы солнышка! Клубнике краснеть надо, а дожди и холод она сгниет.
Гость
1 час
Пусть сильнее грянет буря
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Гость
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