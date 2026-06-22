Снова стянутся тучи: ярославцев экстренно предупредили о грозе с сильным ветром

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о непогоде. По прогнозу стихия должна опять разбушеваться ночью 23 июня.
По информации РСЧС, ярославцев ждет очередная гроза с усилением северно-западного ветра порывами 15 метров в секунду. Также возможны ливни и град.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Избегайте парковки личного авто рядом с ними», — предупредили в единой системе государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС.
В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:
повреждений и обрывов линий связи и электропередач;
сбоя в работе коммунальных систем;
сбоя всех видов транспорта;
обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;
травмирование людей;
возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;
ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
В случае экстренных ситуаций звоните в 112.