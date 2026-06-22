Пожалеете, если забудете: что взять в отпуск с ребенком на море — шпаргалка для родителей

Если хотите беззаботно наслаждаться отдыхом, внимательно посмотрите, что нужно взять с собой в отпуск Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сборы на море с ребенком — это всегда квест: как упаковать чемодан так, чтобы не везти с собой весь дом, но и не бегать в панике по курортным аптекам и магазинам в первый же день. Родители часто совершают две ошибки: либо набирают кучу лишних вещей, либо забывают мелочи, без которых отпуск превращается в ад. Разбираемся, что действительно нужно взять с собой на пляж, какие гаджеты и игрушки спасут ваши нервы в дороге и на побережье, а что можно смело оставить дома.

Документы

Сборы на море с ребенком начинаются задолго до выезда, и главное правило здесь — системный подход. Лучше всего за неделю до поездки составить подробный список, разбив вещи по категориям, чтобы ничего не забыть и не покупать всё на месте по завышенным ценам.

— Начните с документов: паспорта, свидетельство о рождении, полис медицинского страхования, а если выезд за границу — загранпаспорт и нотариально заверенное согласие от второго родителя, если он не едет, — советует генеральный директор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова. — Все бумаги сложите в отдельный прозрачный файл и положите в ручную кладь, чтобы они всегда были под рукой.

В этом списке — самое важное Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Детская одежда

Одежда для ребенка на море должна быть легкой, дышащей и легко сменяемой. Возьмите минимум 5–6 комплектов трусиков и маечек, шортики, несколько платьев или футболок на каждый день, ведь дети пачкаются быстро, а сушить вещи во влажном климате сложнее.

Обязательно положите в чемодан теплую кофту или толстовку с длинным рукавом и штаны — вечерами у моря бывает ветрено, а в кондиционированном транспорте ребенок может замерзнуть и простыть.

— Головные уборы обязательны: панама с широкими полями или кепка с длинным козырьком защитят от солнечного удара, — подсказывает Люсинэ Кодякова. — Что касается обуви, понадобятся легкие сандалии для пляжа и прогулок, закрытые кроссовки или кеды для экскурсий, а также специальная обувь для купания на каменистых пляжах, чтобы не поранить ноги.

Средства гигиены

Гигиенические принадлежности при сборе чемодана занимают отдельную строку: вам точно понадобятся детский шампунь и гель для душа, мягкая мочалка, зубная паста и щетка, а еще влажные салфетки большими упаковками, сухие салфетки и бумажные платочки.

— Подгузники или трусики для плавания пригодятся самым маленьким, а для ребенка постарше — запасное белье, — советует Люсинэ Кодякова. — Солнцезащитный крем с высоким SPF для детей обязателен, и его нужно наносить каждые 2 часа и после каждого купания. Также пригодятся средства от комаров и мошек и успокаивающий крем после загара, чтобы снять возможное покраснение.

Сохраняйте памятку, чтобы ничего не забыть Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Детская аптечка

Аптечка в поездку на море с ребенком должна быть укомплектована особенно тщательно. Положите жаропонижающее в возрастной дозировке, лекарства от аллергии, сорбенты при отравлениях, средства от укачивания, пластыри, бинт, зеленку или перекись водорода, а также капли в нос и уши.

— Если у ребенка есть хронические заболевания, не забудьте прописанные лекарства с запасом на весь отпуск. Также стоит взять термометр, пипетку и мерный стаканчик, — напоминает Люсинэ Кодякова.

Какое питание взять

Обязательно продумайте, чем ребенок будет питаться в дороге и на отдыхе. Для перелета или длительной поездки в поезде возьмите печенье, крекеры, фрукты, детское питание в герметичных упаковках, воду и сок в маленьких бутылках.

— Если ребенок на грудном или искусственном вскармливании, не забудьте смесь, бутылочки, стерилизатор и термос с горячей водой, — подчеркивает Люсинэ Кодякова. — Еще удобно иметь небольшую складную кружку и ложку для кормления.

Сверьтесь со списком, чтобы отдых прошел на ура Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Детские развлечения

Чтобы ребенок не заскучал в дороге и на пляже, позаботьтесь о развлечениях. Несколько новых маленьких игрушек, раскраски, книжки с наклейками, планшет с загруженными мультфильмами или аудиосказками помогут занять его в очереди или в транспорте.

— Для пляжа пригодятся формочки, ведерко, лопатка, надувные круги и матрасы, а также водные пистолеты и мячи. Главное — не брать слишком много, чтобы не тащить тяжелый багаж, но и не лишать ребенка привычных радостей, — объясняет Люсинэ Кодякова.

Как собрать чемодан

Упаковывайте багаж по принципу «каждой вещи свое место»: положите одежду в дорожные органайзеры, аптеку и косметику — в отдельную сумочку, документы и ценные вещи — в ручную кладь.

Используйте вакуумные пакеты для экономии места, а обувь упакуйте в отдельные мешки, чтобы не пачкать одежду. Обязательно возьмите зарядные устройства, пауэрбанк и переходники для розеток, если страна другая.