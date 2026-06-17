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Лето Почему огурцы горчат? Проверьте, соблюдаете ли вы эти простые правила полива

Почему огурцы горчат? Проверьте, соблюдаете ли вы эти простые правила полива

Разбираемся, сколько влаги нужно огурцам на разных этапах роста и как не допустить ошибок при поливе

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Полив огурцов в теплое время суток помогает сохранить влагу в почве и поддержать рост растений | Источник: GPTПолив огурцов в теплое время суток помогает сохранить влагу в почве и поддержать рост растений | Источник: GPT

Полив огурцов в теплое время суток помогает сохранить влагу в почве и поддержать рост растений

Источник:

GPT

Огурцы — одна из самых любимых и популярных культур на дачах и огородах. Они не требуют слишком сложного ухода, но к воде относятся очень чувствительно. Нехватка или, наоборот, переизбыток влаги могут свести на нет даже самые старательные усилия. Как правильно поливать огурцы — часто или редко, утром или вечером, под корень или по листьям? Разбираемся вместе.

Влага — залог хрустящего урожая

Огурцы на 95–97% состоят из воды, поэтому неудивительно, что регулярный полив для них жизненно важен. Особенно в период активного роста и плодоношения. Но важно соблюдать баланс: пересушенная почва вызовет горечь и торможение роста, а заболоченная грозит загниванием корней и болезнями.

Частота полива на разных этапах

На каждом этапе роста огурцы требуют разного подхода к поливу. Чтобы не навредить растениям, важно учитывать фазу развития и погодные условия:

  • до цветения, пока огурцы только развиваются, достаточно поливать их раз в 3–4 дня, следя, чтобы почва оставалась умеренно влажной. В этот период избыток влаги может замедлить развитие корневой системы;

  • во время цветения и завязывания плодов наступает время интенсивного полива — через день или каждый день, особенно в жаркую и сухую погоду. Огурцы в это время активно тратят влагу на рост и формирование плодов;

  • во время массового плодоношения пик «жажды» огурцов. Поливать нужно ежедневно, а при жаре — и дважды в день: утром и вечером. Без достаточного количества влаги плоды становятся вялыми и горькими.

Во время плодоношения огурцы тратят больше влаги на рост и налив урожая | Источник: GPTВо время плодоношения огурцы тратят больше влаги на рост и налив урожая | Источник: GPT

Во время плодоношения огурцы тратят больше влаги на рост и налив урожая

Источник:

GPT

Как правильно поливать

Полив — это не только частота, но и техника. Чтобы влага пошла на пользу, а не во вред, важно учитывать температуру воды, время суток и способ подачи.

  • Температура воды. Лучше использовать воду, прогретую на солнце. Холодная вода из колодца или скважины — стресс для растений;

  • время полива. Идеально — утром или вечером, когда солнце не активно. Полив в разгар дня может вызвать ожоги на листьях;

  • способ полива. Предпочтительно поливать под корень, избегая попадания на листья — это снизит риск заболеваний. Можно использовать капельный полив — он экономичен и полезен для корневой системы.

Сколько воды нужно за один полив

У огурцов поверхностная корневая система, поэтому им важна не редкая «заливка на всякий случай», а ровная влажность в верхнем слое почвы. Хороший ориентир — после полива земля должна промокнуть примерно на глубину 10–15 см. Если вода только смочила поверхность, корни останутся в сухой зоне, а растение быстро снова повиснет листьями. Если же на грядке долго стоят лужи, корням не хватает воздуха, и риск гнилей растет.

В жаркий период удобнее проверять не календарь, а саму грядку. Сожмите горсть земли у основания куста: если ком держит форму, но не превращается в мокрую грязь, влаги достаточно. Если рассыпается в пыль — огурцам пора дать воду. Если почва липкая и холодная на ощупь, следующий полив лучше отложить.

Состояние почвы подсказывает режим полива точнее, чем один общий календарь | Источник: GPTСостояние почвы подсказывает режим полива точнее, чем один общий календарь | Источник: GPT

Состояние почвы подсказывает режим полива точнее, чем один общий календарь

Источник:

GPT

Признаки неправильного полива

Даже при регулярном уходе можно столкнуться с проблемами. Важно вовремя заметить тревожные сигналы и скорректировать режим полива:

  • листья вянут — значит, влаги мало;

  • желтеют и скручиваются — возможно, слишком много воды;

  • плоды горькие — либо нехватка влаги, либо полив холодной водой;

  • почва с коркой — пересушена или поливается слишком редко и обильно.

Как сохранить влагу дольше

Мульча помогает огурцам переживать жару спокойнее. Подойдет подвяленная трава без семян, солома, зрелый компост или перепревшие опилки. Такой слой уменьшает испарение, мешает образованию плотной корки и сдерживает сорняки, которые тоже забирают воду. Главное — не прижимать мульчу вплотную к стеблю: у основания лучше оставить небольшой свободный круг.

Если огурцы растут на шпалере, полив иногда требуется чаще: листьев много, испарение активнее, а плоды наливаются быстро. Зато такие посадки проще поливать точечно — по бороздке, через капельную ленту или из лейки без сильного напора. Резкая струя размывает землю у корней и может повредить тонкие корешки.

Мульча помогает почве дольше удерживать влагу и защищает грядку от плотной корки | Источник: GPTМульча помогает почве дольше удерживать влагу и защищает грядку от плотной корки | Источник: GPT

Мульча помогает почве дольше удерживать влагу и защищает грядку от плотной корки

Источник:

GPT

Особенности для теплицы и открытого грунта

Условия выращивания сильно влияют на водный режим. В теплицах огурцы ведут себя иначе, чем в открытом грунте, и это стоит учитывать.

  • В теплицах огурцы требуют более частого полива из-за повышенной температуры и испарения. Важно регулярно проветривать, чтобы избежать переувлажнения и развития грибков;

  • в открытом грунте многое зависит от погоды. В дождливый период полив можно сократить, а в засуху — увеличить. Всегда ориентируйтесь на состояние почвы и самих растений.

Самая частая ошибка — чередовать засуху и обильный полив. После пересушки огурцы испытывают стресс, а резкое переувлажнение не всегда успевает исправить ситуацию. Лучше давать воду регулярно, особенно во время цветения и налива плодов. Такой режим помогает растениям расти ровнее, а урожаю — оставаться плотным, сочным и без выраженной горечи.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Огурцы Полив
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