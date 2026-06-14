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Лето Новые ливни с грозами затопят улицы: прогноз на неделю

Новые ливни с грозами затопят улицы: прогноз на неделю

Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться

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Вместе с дождливой погодой в некоторых регионах сохранится тепло | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВместе с дождливой погодой в некоторых регионах сохранится тепло | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вместе с дождливой погодой в некоторых регионах сохранится тепло

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

После потопов в выходные проливные дожди и грозы вновь обрушатся на регионы на предстоящей неделе. Специалисты центра погоды «Фобос» рассказывают, к какой погоде готовиться в ближайшие дни.

По данным синоптиков, на юге России будут развиваться очаги мощной облачности, которые принесут грозы и ливни. Вместе с этим столбики термометров покажут высокие температуры. Так, в Причерноморье, низовьях Волги и Дона ожидается +26…+31 градус, в регионах Кавказа — +23…+28.

Несколько дней назад дожди затопили Краснодар

Источник:

krasnodarkray1 / T.me

В Среднее Поволжье (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Ульяновская, Самарская, Саратовская области) также придет теплая погода с дождями и грозами. Там дневные температуры будут колебаться в диапазоне +22…+27 градусов.

Погодой на Северо-Западе (республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области) будет управлять атлантический циклон, поэтому и здесь не обойдется без ливней с грозами и порывистым ветром. Температура станет ощутимо прохладнее: на севере днем +10…+15 градусов, на юге — +18…+23 градуса.

Регионам Центральной России (Воронежская, Владимирская, Ярославская, Орловская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Тамбовская, Рязанская, Тульская области) повезет больше — там ожидаются более редкие дожди и температура до +20…+25 градусов. Однако к середине недели облачность уплотнится, и станет прохладнее на 3–4 градуса.

На Урале (республики Башкортостан и Удмуртская, Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области) всю рабочую неделю ожидаются грозовые дожди, а воздух прогреется до +22…+27 градусов. На юг Сибири (Кузбасс, республики Хакасия, Тыва, Алтай, Алтайский край) будут поступать теплые воздушные массы, которые прогреют воздух до +25…+30. Ливни с грозами также не обойдут регион стороной.

В Челябинске после проливных дождей в воскресенье дороги превратились в море

Источник:

читатель 74.RU

На юге Дальнего Востока ожидается умеренно теплая погода. В отдельные дни возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Днем в Приамурье будет +22…+27 градусов, на юге Приморья — +16…+21.

Москва после ливня в ночь на 14 июня тоже оказалась под водой

Источник:

Измайлово и Гольяново Москва / T.me

Последствия потопа в Москве | Источник: Измайлово и Гольяново Москва / T.meПоследствия потопа в Москве | Источник: Измайлово и Гольяново Москва / T.me

Последствия потопа в Москве

Источник:

Измайлово и Гольяново Москва / T.me

Кадры подземных парковок столицы | Источник: Измайлово и Гольяново Москва / T.me Кадры подземных парковок столицы | Источник: Измайлово и Гольяново Москва / T.me

Кадры подземных парковок столицы

Источник:

Измайлово и Гольяново Москва / T.me

В Санкт-Петербурге на неделе будут дожди, иногда с грозами и порывистыми усилениями ветра. Столбики термометров покажут +18…+21 градус. Жителей Москвы погода также не побалует. Столицу накроют грозовые дожди, температура воздуха составит +20…+23 градуса, а к середине рабочей недели похолодает до +17…+20.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Ливень Гроза Погода Прогноз Лето Жара Синоптик Фобос
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Комментарии
5
Гость
1 час
Ливневые канализации это на других планетах, здесь остановки без крыши в поле
Гость
1 час
У нас большая засуха. А дождей нет. Надо молить Господа о ниспослании влаги небесной.
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Гость
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