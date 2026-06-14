Одна ошибка, и урожаю конец: как подвязать растения в теплице, чтобы собирать овощи ведрами

Подвязывать рассаду нужно как можно скорее после высадки Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Большинство овощей требуют подвязки и дополнительной опоры при выращивании. Важно сделать все вовремя и правильно, иначе растения могут просто сломаться. Агроном перечислила три способа, как можно легко и эффективно закрепить рассаду.

Подвязка к вертикальной опоре

Один из самых простых способов — привязать рассаду к колышкам или деревянным вертикальным опорам, которые нужно воткнуть рядом.

«Сделать это нужно сразу после высадки. Привязать рассаду бичевкой или жгутом, но не совсем вплотную, а с запасом на рост, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но огурцы все же стоит привязывать к верхней горизонтальной шпалере, все остальные культуры можно к вертикальной опоре».

Горизонтальная шпалера

Подвязка к верхней горизонтальной шпалере Источник: Александра Бруня / NGS.RU

В теплице стоит сделать сверху горизонтальные шпалеры, к которым можно крепить бичевку. Ее закрепить внизу, оставив петельку для роста растений. Затем обернуть вокруг ствола.

«Оборачивать нужно по часовой стрелке. При этом бичевка не должна быть натянутой струной, чуть-чуть расслабленная. Так растения не получат повреждения при поливе или ветре», — отметила специалист.

Шпалера с проволокой или бичевкой

Самый затратный по времени способ — это натянутые между двумя вертикальными опорами проволока, плотная бичевка или трос. Нужно натянуть их по всей высоте шпалер с расстоянием в 15-20 сантиметров.