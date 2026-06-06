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Лето Готова ли Анапа к своему первому купальному сезону после мазутной катастрофы: рассказываем в видео

Готова ли Анапа к своему первому купальному сезону после мазутной катастрофы: рассказываем в видео

На курорте открыли пляжи, но не все

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Что происходит на пляжах Анапы, — в видео

Источник:

Городские медиа

Полтора года прошло после масштабного разлива мазута в Анапе. Тогда в Керченском проливе затонули два танкера, в море попало, по официальным данным, свыше 2400 тонн мазута. Активные работы велись около года. Сейчас на побережье уже нет мазутных болот, нет волонтеров, которые с лопатами и ситами спасали песок, нет водолазов, которые чистили морское дно.

С конца февраля 2026 года начался новый этап восстановления побережья. Власти решили отсыпать новый песок на пляжах Анапы. Ученые уверяли, что он на 100% идентичен, не считая отсутствия ракушки. Но туристы и местные в один голос говорят, что это не так. В новом песке большое содержание глины, и во время дождей на берегу образуется месиво.

Родные «золотые пески» Анапы засыпают новым песком, формируя пласт в 50 сантиметров. Власти не отрицают, убрать самую мелкую фракцию мазута уже не представляется возможным, но это и не страшно.

«Мелкая фракция мазута, которая осталась, уже не способна выделять вредные флюиды и пары. Ее дальнейшая судьба — переработка микроорганизмами, которые присутствуют в любой естественной среде», — говорит Татьяна Любимова, доцент кафедры геологии, геофизики КубГУ, начальник отдела геологической информации ГКУ КК «Кубаньгеология».

Глава Анапы Светлана Маслова официально открыла купальный сезон на курорте с 1 июня. Но пока позагорать и искупаться можно не везде. Для туристов открыты все галечные пляжи и только 3,5 километра песчаных.

Как о сезоне говорят местные, туристы и что сейчас с пляжами, 93.RU рассказывает в видео выше.

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Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Анапа Разлив мазута Курортный сезон
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