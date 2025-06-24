«Серьезный соперник»: рыбак поймал на удочку сазана-гиганта. Эмоциональное видео

Рыбак из Волгограда поймал 10-килограммового сазана на удочку Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Рыбак Александр Боев поймал сазана-гиганта в Светлоярском районе Волгоградской области. Он удивил пользователей в социальных сетях шикарным уловом, однако многие не поверили в его размер. Вес улова — почти 10 килограммов. Борьба с упертой рыбой и непередаваемые эмоции мужчины попали на видео.

«Приехали 12 июня на пруд. Я нашел перспективные точки для ловли. Закормил эти места кукурузой, пшеницей и добавил еще ароматизатор», — рассказал рыбак.

Как передают наши коллеги из V1.RU, прикормка сработала спустя сутки.

Рыбак уверяет: нет, это не фотошоп Источник: Александр Боев











«Подбегаю к удочке и понимаю, что там серьезный соперник. Началась борьба. Сазан пытался уйти в камыши, собрал всю траву, которую только мог. Но мое хладнокровие и опыт показали результат. И вот он, мой красавец, уже в моих руках. Куча эмоций и адреналина у всех. Это бешеный паровоз, красивая и сильная рыба», — поделился Александр Боев.

Спустя трое суток рыбалки на диком пруду Александр уехал домой. С его слов, всю пойманную рыбу после небольшой фотосессии отпустили обратно в воду.

Рыбак показал, как поймал на удочку 10-килограммового сазана Источник: Александр Боев