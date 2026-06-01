Стиль и красота

Лунный календарь стрижек на июнь: когда идти к парикмахеру, а когда — обходить его стороной

Не все процедуры в этом месяце пойдут на пользу вашим волосам — запомните эти даты

Хотите красивые и ухоженные волосы? Тогда сохраняйте себе лунный календарь стрижек на июнь

Хотите красивые и ухоженные волосы? Тогда сохраняйте себе лунный календарь стрижек на июнь

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Июнь — идеальное время, чтобы скинуть лишнее, обновить стрижку и наконец-то решиться на то самое каре или дерзкий блонд. Но у лета свои планы на ваши волосы: палящее солнце, сухой воздух и бесконечные укладки готовы превратить ухоженные пряди в солому за пару недель. Чтобы бьюти-эксперименты не обернулись катастрофой перед отпуском, сверяться нужно не только с расписанием вашего мастера. Астропсихолог Александра Курникова рассказала, в какие дни июня поход в салон спасет ваши волосы, а когда к ножницам лучше даже не прикасаться.

Как Луна влияет на волосы

Замечали, что в одни дни волосы идеально держат форму, выглядят плотными и послушными, а в другие — пушатся и не поддаются даже дорогому уходу? Всё дело в астрономических циклах, ведь фазы Луны влияют на ваши локоны, и от них зависит, какой эффект будет. Вот фазы Луны в июне 2026 года:

  • убывающая Луна — 1–14 июня;

  • новолуние — 15 июня;

  • растущая Луна — 16–29 июня;

  • полнолуние — 30 июня.

В период убывающей Луны с 1 по 14 июня корни волос укрепляются, но их рост сильно замедляется. Это идеальное время для коротких стрижек, каре и челок, так как прическа максимально долго сохранит свою форму.

Новолуние 15 июня — самый критический день месяца, когда волосы становятся слабыми и беззащитными. В эту дату любые манипуляции с ножницами строго запрещены.

С 16 по 29 июня наступает время растущей Луны, которая запускает бурный рост и обновление. Если вы мечтаете о длинных локонах, смело бегите к мастеру — волосы после стрижки отрастут моментально. Также в этот период уходовые маски и ламинирование дадут двойной вау-эффект.

Полнолуние 30 июня — лучшее время для кардинальной смены имиджа, когда можно смело перекрашиваться из брюнетки в блонд или отрезать экстремальное пикси. Стрижка в этот день поможет избавиться от накопленного негатива, а вот уходовые процедуры лучше перенести на другие даты.

Благоприятные дни для стнижки в июне 2026-го

5 и 6 июня идеально подходят практически для любых салонных процедур. В эти даты можно смело планировать стрижку, окрашивание волос, а также делать кератин, ботокс, ламинирование и любые уходовые процедуры. В этот период локоны гораздо лучше воспринимают косметические составы, поэтому они значительно дольше сохранят глянцевую гладкость и будут легче укладываться.

16 июня — хороший день для легкого обновления формы прически и ухода. В эту дату особенно эффективно сработают увлажняющие маски, питательные сыворотки, комплексный уход за кожей головы, а также любые интенсивные процедуры против сухости волос.

18 июня станет удачным днем для стрижки и окрашивания, после которых волосы будут выглядеть более аккуратными и ухоженными. Для этой даты отлично подойдут тонирование, уход для блеска волос, восстановление длины и процедуры против ломкости.

20 июня особенно подходит для стрижки на рост волос. В этот период можно делать питательные маски, уход с протеинами, а также ботокс и ламинирование.

23 июня станет сильным днем для восстановления волос, поэтому смело записывайтесь на уходовые процедуры с коллагеном, маски и расслабляющие спа-уходы для волос.

Для 25 июня подойдут любые процедуры — кератин, уходовые маски, ламинирование, а стрижка в этот день будет крайне удачной. Завершает череду благоприятных дат 29 июня — удачный день перед полнолунием. В это время можно обновлять форму прически и делать процедуры для укрепления волос, восстановления сухих кончиков, особенно хорошо сработают масляные маски.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2026-го

10 и 11 июня волосы могут хуже реагировать на любые манипуляции. В эти дни лучше отказаться от резкой смены длины, осветления, агрессивного окрашивания, а также от кератинового выпрямления и других горячих процедур. Ограничьтесь спокойным домашним уходом.

14 июня стоит отложить окрашивание, сложное восстановление и любые эксперименты со стилем. А новолуние 15 июня станет одним из самых нежелательных дней месяца для стрижки и активных салонных процедур. Дайте волосам отдохнуть — будет вполне достаточно обычного мытья, легкой маски или капли масла на кончики.

30 июня результат любых процедур может оказаться непредсказуемым. В этот день не стоит резко менять образ, делать сложное окрашивание или проводить выпрямление волос. Лучше ограничиться базовым повседневным уходом.

Сохраняйте календарик и сверяйте с загруженностью вашего мастера

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Июнь хорошо подходит для того, чтобы постепенно привести волосы в порядок: убрать сухие концы, восстановить длину, добавить блеск и облегчить укладку, — советует Александра Курникова. — Главное правило месяца простое: в сильные дни — делать процедуры и обновлять форму, в остальные — спокойно поддерживать здоровое состояние волос».

Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
