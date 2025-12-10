«Этап оверсайза ушел»: Влад Лисовец назвал модные тренды 2026 года

Стилист советует заглянуть в свой гардероб из нулевых или в шкаф мам и бабушек — там может быть много трендовых вещей Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Существует примета, что для счастливой встречи Нового года нужно очистить свой дом от всего лишнего и ненужного. Предлагаем начать со шкафов и перебрать всю одежду. Тем более стилист Влад Лисовец уже назвал, в чем будут ходить все модницы в 2026 году, и многих любимых предметов гардероба там нет.

Несколько лет на подиумах процветала любовь к удобству и комфорту, а образы выглядели просто, а иногда даже неряшливо. Лисовец сообщает, что эпоха, когда можно было надеть толстовку, джинсы и явиться так хоть на работу, хоть на официальное мероприятие, прошла.

— В моде элегантность. Этап оверсайза, грубости, спортивных штанов, кроссовок, бесформенной одежды ушел, — высказался стилист на шоу «Дерзкая готовка».

Источник: pinterest.com

На смену смеси из кэжуал- и спортивного стиля пришло сочетание делового и вечернего. Главные предметы гардероба — галстук и пиджак. Их можно носить как с джинсами, так и с платьями. При этом Лисовец отмечает, что пиджак не должен быть ширмой для фигуры, наоборот, если надели фасон с большими плечами, то силуэт обязательно должен быть по фигуре.

Источник: pinterest.com

Элегантность в 2026 году прослеживается во всём, в том числе и в обуви. Кеды и кроссовки меняем на каблуки и ботинки.

— Ugly shoes, грубая подошва, то, что мы все любили, нарядного белого цвета особенно. Это прямо сегодня сразу видно, что до человека только что дошла восьмилетняя мода, — поделился Лисовец.

Кроме пиджаков в тренды также возвращаются рубашки, притом и в мужской и в женский гардероб. Фасон джинсов можно подобрать по своему вкусу, в моде остаются как широкие, так и узкие.

Источник: pinterest.com

Еще один нюанс в 2026 году: без аксессуаров никуда. Эффектные сережки, ремни с акцентными пряжками, имиджевые очки также будут обязательным атрибутом стильного образа вместо гранжевых разрезов и потертостей.

— Всё, что делает вас, как будто вы только что вывалились из шкафа: капюшоны, толстовки застиранные, жирные пятна на свитере, всё, что драное, рваное, — это было очень модно, потому что совпало с ковидом, с течением времени, — считает Влад.

Источник: pinterest.com

По словам Лисовца, он хоть и рад переменам, но и сам не ожидал, когда увидел, что дизайнеры и модные бренды уходят от всего, что комфортно надеть и в пир, и в мир, в сторону элегантности.

— Я был уверен, что мы настолько скатились к какому-то удобству, что этого никогда уже не будет. Потому что человек привыкает к простому. Если я привык ходить в кедах, зачем мне мучить свои ноги ботинками? — задается вопросом стилист.

Если вам совсем не близки тренды 2026 года, Лисовец рекомендует не отмахиваться от них сразу, а попытаться ввести хотя бы для выхода на какие-то мероприятия. Стилист уверен, что девушка в платье, а мужчина в пиджаке производят совсем иное впечатление, чем в свитере и кроссовках, и заведомо излучают энергию денег, строгости и элегантности.