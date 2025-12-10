НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Подробности авиакатастрофы в Ивановской области
«Умные решения»
Увеличат пенсии с 1 января
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Стиль и красота Модные советы Обзор «Этап оверсайза ушел»: Влад Лисовец назвал модные тренды 2026 года

«Этап оверсайза ушел»: Влад Лисовец назвал модные тренды 2026 года

Не долго стиль и комфорт шли рука об руку

414
Стилист советует заглянуть в свой гардероб из нулевых или в шкаф мам и бабушек&nbsp;— там может быть много трендовых вещей | Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Стилист советует заглянуть в свой гардероб из нулевых или в шкаф мам и бабушек&nbsp;— там может быть много трендовых вещей | Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист советует заглянуть в свой гардероб из нулевых или в шкаф мам и бабушек — там может быть много трендовых вещей

Источник:

vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Существует примета, что для счастливой встречи Нового года нужно очистить свой дом от всего лишнего и ненужного. Предлагаем начать со шкафов и перебрать всю одежду. Тем более стилист Влад Лисовец уже назвал, в чем будут ходить все модницы в 2026 году, и многих любимых предметов гардероба там нет.

Несколько лет на подиумах процветала любовь к удобству и комфорту, а образы выглядели просто, а иногда даже неряшливо. Лисовец сообщает, что эпоха, когда можно было надеть толстовку, джинсы и явиться так хоть на работу, хоть на официальное мероприятие, прошла.

— В моде элегантность. Этап оверсайза, грубости, спортивных штанов, кроссовок, бесформенной одежды ушел, — высказался стилист на шоу «Дерзкая готовка».

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

На смену смеси из кэжуал- и спортивного стиля пришло сочетание делового и вечернего. Главные предметы гардероба — галстук и пиджак. Их можно носить как с джинсами, так и с платьями. При этом Лисовец отмечает, что пиджак не должен быть ширмой для фигуры, наоборот, если надели фасон с большими плечами, то силуэт обязательно должен быть по фигуре.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Элегантность в 2026 году прослеживается во всём, в том числе и в обуви. Кеды и кроссовки меняем на каблуки и ботинки.

— Ugly shoes, грубая подошва, то, что мы все любили, нарядного белого цвета особенно. Это прямо сегодня сразу видно, что до человека только что дошла восьмилетняя мода, — поделился Лисовец.

Кроме пиджаков в тренды также возвращаются рубашки, притом и в мужской и в женский гардероб. Фасон джинсов можно подобрать по своему вкусу, в моде остаются как широкие, так и узкие.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Еще один нюанс в 2026 году: без аксессуаров никуда. Эффектные сережки, ремни с акцентными пряжками, имиджевые очки также будут обязательным атрибутом стильного образа вместо гранжевых разрезов и потертостей.

— Всё, что делает вас, как будто вы только что вывалились из шкафа: капюшоны, толстовки застиранные, жирные пятна на свитере, всё, что драное, рваное, — это было очень модно, потому что совпало с ковидом, с течением времени, — считает Влад.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

По словам Лисовца, он хоть и рад переменам, но и сам не ожидал, когда увидел, что дизайнеры и модные бренды уходят от всего, что комфортно надеть и в пир, и в мир, в сторону элегантности.

— Я был уверен, что мы настолько скатились к какому-то удобству, что этого никогда уже не будет. Потому что человек привыкает к простому. Если я привык ходить в кедах, зачем мне мучить свои ноги ботинками? — задается вопросом стилист.

Если вам совсем не близки тренды 2026 года, Лисовец рекомендует не отмахиваться от них сразу, а попытаться ввести хотя бы для выхода на какие-то мероприятия. Стилист уверен, что девушка в платье, а мужчина в пиджаке производят совсем иное впечатление, чем в свитере и кроссовках, и заведомо излучают энергию денег, строгости и элегантности.

Как вам тренд на элегантность?

Давно пора
Что-то новенькое нравится
Никто не достанет меня из свитеров и свитшотов, и не пытайтесь
Иногда примерю элегантный образ, но от толстовок не откажусь
Я за комфорт, и точка
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Влад Лисовец Стиль Мода Тренд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
dkyar
1 час
Наконец то! Женщины снимут эти штаны которые похожи на чехлы от танка. Эти огромные куртки и свитера на три размера больше. Весь этот оверсайз , это шаг к лени, жирные телеса легко спрятать за огромной одеждой.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление