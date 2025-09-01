НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

зап.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Суды из-за ржавых труб
Викторина для ярославцев
Потасовки в центре Ярославля
Ярославский бренд покорил Россию
Авария с КАМАЗом
Какие обследования пройти осенью
Отзыв на отдых в Таиланде
Съемки в Ярославле
Прогноз на 1 сентября
Что посмотреть в Армении
Стиль и красота Модные советы Обзор Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Давайте не просто менять образ, а притягивать правильную энергию

91
Написать комментарий
Мы за стрижки с бонусами: красота + отличный рост. А весь секрет&nbsp;— в правильно выбранной дате визита по лунному календарю | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUМы за стрижки с бонусами: красота + отличный рост. А весь секрет&nbsp;— в правильно выбранной дате визита по лунному календарю | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Мы за стрижки с бонусами: красота + отличный рост. А весь секрет — в правильно выбранной дате визита по лунному календарю

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Хотите, чтобы новая стрижка принесла не только красоту, но и удачу? Сентябрь — идеальное время для перемен! Лунный календарь подскажет самые благоприятные дни для процедур с волосами. Просто подберите идеальную дату и превратите поход к парикмахеру в настоящий ритуал красоты и успеха.

Фазы Луны в сентябре

От фазы Луны зависит результат любой процедуры с волосами, отмечает астропсихолог Александра Курникова. Сверяйтесь с положением спутника Земли, чтобы ваша сентябрьская стрижка принесла максимум пользы:

  • растущая луна — 1–6 сентября;

  • полнолуние — 7 сентября;

  • убывающая луна — 8–20 сентября;

  • новолуние — 21 сентября;

  • растущая луна — 22–30 сентября.

— Если подстричься на растущую луну, то волосы станут длиннее, гуще и крепче. В полнолуние лучше делать уходовые процедуры, а не кардинально менять образ, — советует Александра Курникова. — Во время убывающей луны волосы растут медленнее, но зато станут здоровее. А в новолуние стричься нежелательно: волосы могут стать ломкими.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Благоприятные даты для стрижки в сентябре

Луна знает секрет идеальной стрижки. Чтобы ваши волосы стали гуще, планируйте визит к парикмахеру в энергетически сильные дни.

2–3 сентября — подходящие дни для аккуратной стрижки или ухода. Волосы после процедур будут быстрее расти и сохранят здоровый вид.

5–6 сентября — очень удачный момент для любых изменений внешности: волосы будут густыми и крепкими. Эти дни хорошо подходят для обновления формы стрижки и смены цвета волос.

10–11 сентября убывающая луна помогает избавиться от всего лишнего. Отличные дни для срезания секущихся кончиков, ухода за кожей головы, укрепляющих масок.

14–15 сентября — энергетически спокойный период. В эти два дня волосы хорошо воспринимают питание, окрашивание и укладку. Стрижка будет удачной и придаст образу ухоженность.

23–26 сентября, после новолуния, усиливается энергия роста. Это лучшее время месяца для похода в парикмахерскую. Волосы становятся послушными, быстро отрастают и дольше сохраняют форму.

Неблагоприятные даты для стрижки в сентябре

В сентябре есть даты, когда луна не благоволит к походу в салон красоты. В эти дни даже самые лучше уходовые процедуры могут привести к ломкости волос или потере жизненной силы. Поэтому смотрите в календарь неблагоприятных дат и подарите своим волосам отдых.

7 сентября — полнолуние. В этот день возможны перепады настроения и нестабильный результат даже у проверенного мастера, поэтому от стрижек и окрашивания лучше отказаться.

Нежелательно стричь волосы и 12 сентября: результат может быстро разочаровать. Волосы станут ломкими или непослушными.

Слабый лунный фон 18–19 сентября приведет к тому, что стрижка в эти дни может замедлить рост волос и негативно сказаться на их состоянии.

Новолуние 21 сентября не подходит для радикальных изменений с вашими волосами. Отложите краску и ножницы подальше, а если хочется что-то сделать с шевелюрой, то посвятите этот день мягкому уходу.

29 сентября — неблагоприятный день для стрижки, несмотря на растущую луну. Можно рискнуть, но потом волосы будут плохо держать форму, а окрашивание быстро потеряет яркость.

— Избегайте полнолуния, новолуния и напряженных дат, чтобы сохранить здоровье и красоту волос, — советует Александра Курникова.

Нейтральные дни

Для стрижки в сентябре есть нейтральные дни — 1, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 28 и 30-е число. Эти даты безопасны для посещения салона красоты, но и не несут в себе мощной энергии Луны, благоприятной для кардинального изменения внешности. Впрочем, эти дни могут стать идеальным вариантом для плановой коррекции формы стрижки и поддержания ухоженного вида ваших волос.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Красивая девушка Длинные волосы Прическа Крашеные волосы Стрижки Окрашивание волос Уход за волосами Волосы Парикмахерская
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление