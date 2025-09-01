Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Хотите, чтобы новая стрижка принесла не только красоту, но и удачу? Сентябрь — идеальное время для перемен! Лунный календарь подскажет самые благоприятные дни для процедур с волосами. Просто подберите идеальную дату и превратите поход к парикмахеру в настоящий ритуал красоты и успеха.
Фазы Луны в сентябре
От фазы Луны зависит результат любой процедуры с волосами, отмечает астропсихолог Александра Курникова. Сверяйтесь с положением спутника Земли, чтобы ваша сентябрьская стрижка принесла максимум пользы:
растущая луна — 1–6 сентября;
полнолуние — 7 сентября;
убывающая луна — 8–20 сентября;
новолуние — 21 сентября;
растущая луна — 22–30 сентября.
— Если подстричься на растущую луну, то волосы станут длиннее, гуще и крепче. В полнолуние лучше делать уходовые процедуры, а не кардинально менять образ, — советует Александра Курникова. — Во время убывающей луны волосы растут медленнее, но зато станут здоровее. А в новолуние стричься нежелательно: волосы могут стать ломкими.
Благоприятные даты для стрижки в сентябре
Луна знает секрет идеальной стрижки. Чтобы ваши волосы стали гуще, планируйте визит к парикмахеру в энергетически сильные дни.
2–3 сентября — подходящие дни для аккуратной стрижки или ухода. Волосы после процедур будут быстрее расти и сохранят здоровый вид.
5–6 сентября — очень удачный момент для любых изменений внешности: волосы будут густыми и крепкими. Эти дни хорошо подходят для обновления формы стрижки и смены цвета волос.
10–11 сентября убывающая луна помогает избавиться от всего лишнего. Отличные дни для срезания секущихся кончиков, ухода за кожей головы, укрепляющих масок.
14–15 сентября — энергетически спокойный период. В эти два дня волосы хорошо воспринимают питание, окрашивание и укладку. Стрижка будет удачной и придаст образу ухоженность.
23–26 сентября, после новолуния, усиливается энергия роста. Это лучшее время месяца для похода в парикмахерскую. Волосы становятся послушными, быстро отрастают и дольше сохраняют форму.
Неблагоприятные даты для стрижки в сентябре
В сентябре есть даты, когда луна не благоволит к походу в салон красоты. В эти дни даже самые лучше уходовые процедуры могут привести к ломкости волос или потере жизненной силы. Поэтому смотрите в календарь неблагоприятных дат и подарите своим волосам отдых.
7 сентября — полнолуние. В этот день возможны перепады настроения и нестабильный результат даже у проверенного мастера, поэтому от стрижек и окрашивания лучше отказаться.
Нежелательно стричь волосы и 12 сентября: результат может быстро разочаровать. Волосы станут ломкими или непослушными.
Слабый лунный фон 18–19 сентября приведет к тому, что стрижка в эти дни может замедлить рост волос и негативно сказаться на их состоянии.
Новолуние 21 сентября не подходит для радикальных изменений с вашими волосами. Отложите краску и ножницы подальше, а если хочется что-то сделать с шевелюрой, то посвятите этот день мягкому уходу.
29 сентября — неблагоприятный день для стрижки, несмотря на растущую луну. Можно рискнуть, но потом волосы будут плохо держать форму, а окрашивание быстро потеряет яркость.
— Избегайте полнолуния, новолуния и напряженных дат, чтобы сохранить здоровье и красоту волос, — советует Александра Курникова.
Нейтральные дни
Для стрижки в сентябре есть нейтральные дни — 1, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 28 и 30-е число. Эти даты безопасны для посещения салона красоты, но и не несут в себе мощной энергии Луны, благоприятной для кардинального изменения внешности. Впрочем, эти дни могут стать идеальным вариантом для плановой коррекции формы стрижки и поддержания ухоженного вида ваших волос.