Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Мы за стрижки с бонусами: красота + отличный рост. А весь секрет — в правильно выбранной дате визита по лунному календарю Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Хотите, чтобы новая стрижка принесла не только красоту, но и удачу? Сентябрь — идеальное время для перемен! Лунный календарь подскажет самые благоприятные дни для процедур с волосами. Просто подберите идеальную дату и превратите поход к парикмахеру в настоящий ритуал красоты и успеха.

Фазы Луны в сентябре

От фазы Луны зависит результат любой процедуры с волосами, отмечает астропсихолог Александра Курникова. Сверяйтесь с положением спутника Земли, чтобы ваша сентябрьская стрижка принесла максимум пользы:

растущая луна — 1–6 сентября;

полнолуние — 7 сентября;

убывающая луна — 8–20 сентября;

новолуние — 21 сентября;

растущая луна — 22–30 сентября.

— Если подстричься на растущую луну, то волосы станут длиннее, гуще и крепче. В полнолуние лучше делать уходовые процедуры, а не кардинально менять образ, — советует Александра Курникова. — Во время убывающей луны волосы растут медленнее, но зато станут здоровее. А в новолуние стричься нежелательно: волосы могут стать ломкими.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Благоприятные даты для стрижки в сентябре

Луна знает секрет идеальной стрижки. Чтобы ваши волосы стали гуще, планируйте визит к парикмахеру в энергетически сильные дни.

2–3 сентября — подходящие дни для аккуратной стрижки или ухода. Волосы после процедур будут быстрее расти и сохранят здоровый вид.

5–6 сентября — очень удачный момент для любых изменений внешности: волосы будут густыми и крепкими. Эти дни хорошо подходят для обновления формы стрижки и смены цвета волос.

10–11 сентября убывающая луна помогает избавиться от всего лишнего. Отличные дни для срезания секущихся кончиков, ухода за кожей головы, укрепляющих масок.

14–15 сентября — энергетически спокойный период. В эти два дня волосы хорошо воспринимают питание, окрашивание и укладку. Стрижка будет удачной и придаст образу ухоженность.

23–26 сентября , после новолуния, усиливается энергия роста. Это лучшее время месяца для похода в парикмахерскую. Волосы становятся послушными, быстро отрастают и дольше сохраняют форму.

Неблагоприятные даты для стрижки в сентябре

В сентябре есть даты, когда луна не благоволит к походу в салон красоты. В эти дни даже самые лучше уходовые процедуры могут привести к ломкости волос или потере жизненной силы. Поэтому смотрите в календарь неблагоприятных дат и подарите своим волосам отдых.

7 сентября — полнолуние. В этот день возможны перепады настроения и нестабильный результат даже у проверенного мастера, поэтому от стрижек и окрашивания лучше отказаться.

Нежелательно стричь волосы и 12 сентября : результат может быстро разочаровать. Волосы станут ломкими или непослушными.

Слабый лунный фон 18–19 сентября приведет к тому, что стрижка в эти дни может замедлить рост волос и негативно сказаться на их состоянии.

Новолуние 21 сентября не подходит для радикальных изменений с вашими волосами. Отложите краску и ножницы подальше, а если хочется что-то сделать с шевелюрой, то посвятите этот день мягкому уходу.

29 сентября — неблагоприятный день для стрижки, несмотря на растущую луну. Можно рискнуть, но потом волосы будут плохо держать форму, а окрашивание быстро потеряет яркость.

— Избегайте полнолуния, новолуния и напряженных дат, чтобы сохранить здоровье и красоту волос, — советует Александра Курникова.

Нейтральные дни