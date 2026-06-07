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Секрет цветения: что сделать с петунией, чтобы она превратилась в цветущий шар

Основные правила от посадки до роскошного результата

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Петуниями нужно много влаги и тепло | Источник: Александра Бруня / NGS.RUПетуниями нужно много влаги и тепло | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Петуниями нужно много влаги и тепло

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Петунии — цветы, которые могут прекрасно себя чувствовать как на балконе, так и на даче. В уходе не слишком прихотливы, но всё же нужно знать основные правила, иначе до осени кусты могут и не доцвести. Разбираемся в тонкостях работы с петуниями.

Сколько поливать петунии

Петуниям нужно много влаги, при этом нельзя допускать заболачивания почвы. В жару стоит поливать раз в два дня, при обычной теплой погоде минимум раз в неделю.

— Регулярно опрыскивайте петунии, хотя бы раз в неделю вечером, тогда растение будет здоровым, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Основной полив всегда строго под корень.

Чем подкормить петунии

В июле нужно провести омолаживающую обрезку | Источник: Александра Бруня / NGS.RUВ июле нужно провести омолаживающую обрезку | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

В июле нужно провести омолаживающую обрезку

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Петунии нужно подкармливать раз в две недели. В июне можно давать комплексные удобрения с азотом, калием и фосфором. С июля по сентябрь — только фосфорно-калийные удобрения.

— Все подкормки нужно вносить после основного полива, достаточно по 1–2 литра в зависимости от размера кашпо или количества кустов, — отметила агроном. — После подкормки землю немного подрыхлить.

Уход за петунией

Растение будет пышно цвести, если регулярно удалять все отцветшие бутоны. В июле нужно провести омолаживающую обрезку — укоротить все побеги на 10–15 сантиметров, при этом желательно срезать куст равномерно. В целом нужно укоротить ветви на треть.

Петуниям нужно много света, при этом прямые палящие солнечные лучи не идут растению на пользу. В жару лучше притенять цветы.

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Александра Бруня
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Цветы Петуния Уход Лето Цветник
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