10 упражнений от фитнес-тренера, которые вы можете делать дома. Бесплатная видеотренировка

Работа из дома в режиме самоизоляции напрягает и мысленно, и физически. Хочется встряски. Как взбодрить себя и позаботиться о фигуре рассказал и показал в эфире @76ru_news инструктор по бегу и фитнесу из Ярославля Сергей Грибушков.

Каждый день по чуть-чуть

Необязательно заказывать гантели в интернет-магазине, можно просто начинать делать зарядку.

— Зарядка — это суперспособ для того, чтобы включиться, активировать кровоток, лимфоток. Для того, чтобы голова работала. Без спорта, без активности мозг начинает быстро стареть, — говорит Сергей. — Сначала сделайте суставную разминку: покрутите кистями, локтями, сделайте вращательные движения плечевым суставом, тазобедренным суставом и коленным суставом. Для тех, кто планирует выйти на пробежку, важно размять голеностоп. Для разминки подойдут простые движения — подъём коленей, повороты корпуса, наклоны в стороны, наклоны вперёд.