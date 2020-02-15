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Тренер ярославского «Локомотива» остался доволен матчем с ЦСКА

Хотя ярославская команда и проиграла, она выйдет в плей-офф

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Опять не справились с ЦСКА

Опять не справились с ЦСКА

Третья игра против ЦСКА в этом сезоне закончилась поражением «Локомотива». В домашней встрече железнодорожники не смогли забить ни одного гола и проиграли всухую со счётом 0:4.


Значительных изменений в составе не произошло. Место в воротах снова занял Илья Коваленко. Также в заявке на матч появились защитник Рушан Рафиков и нападающий Павел Красковский.

Ярославцы удалялись всего два раза за матч. Но при этом в обеих ситуациях армейцы смогли реализовать большинство. В первом периоде забил Никита Нестеров, а в третьем — Кирилл Капризов. Но это был не единственный гол звёздного нападающего ЦСКА. Также на 9 минуте третьего периода Капризов забросил шайбу. Он точным броском с острого угла поразил ворота Коновалова. Ещё одним автором гола стал Андрей Светлаков. На этот раз ярославцы получили шайбу в свои ворота после длительной атаки в зоне армейцев.

Матч стал неудачным для ярославцев. Но зато болельщики и хоккеисты «Локлмотива» узнали радостную новость о выходе команды в плей-офф. Это случится, даже если железнодорожники проиграют все оставшиеся встречи, а их конкуренты выиграют.

- Сегодня была хорошая игра. Я считаю, что обе команды создавали острые моменты на протяжении двух периодов. К сожалению, мы не реализовали свои моменты. Но когда ты совершаешь ошибку такую, как мы сделали со вторым голом, хороший соперник всегда наказывает. А потом были два прекрасных гола в исполнении Капризов. И счёт стал 4:0. Но я должен сказать, что это была очень хорошая игра для фанатов, - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино.


18 февраля ярославцы проведут заключительную домашнюю игру в чемпионате. Противником «Локомотива» станет подольский «Витязь». А после этого железнодорожники проведут три встречи на выезде.

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спортхоккейЛокомотив
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КОММЕНТАРИИ (3)

Любитель
15 фев 2020 в 22:37

Какой вообще смысл такого длинного гладкого чемпионата если ещё до его начала понятен уровень команд! Какой смысл и радость что Локомотив вышел в плей-офф, если все равно дальше первого тура, и это в лучшем случае , он не пройдет . КХЛ становиться не интересным.

Гость
15 фев 2020 в 21:42

Фамилию вратаря поправьте, фанаты...

ваш господин
15 фев 2020 в 21:30

ну а чего ? бабла срубил малость , уже радость 😁