Тренер ярославского «Локомотива» остался доволен матчем с ЦСКА

Третья игра против ЦСКА в этом сезоне закончилась поражением «Локомотива». В домашней встрече железнодорожники не смогли забить ни одного гола и проиграли всухую со счётом 0:4.



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Значительных изменений в составе не произошло. Место в воротах снова занял Илья Коваленко. Также в заявке на матч появились защитник Рушан Рафиков и нападающий Павел Красковский.

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Ярославцы удалялись всего два раза за матч. Но при этом в обеих ситуациях армейцы смогли реализовать большинство. В первом периоде забил Никита Нестеров, а в третьем — Кирилл Капризов. Но это был не единственный гол звёздного нападающего ЦСКА. Также на 9 минуте третьего периода Капризов забросил шайбу. Он точным броском с острого угла поразил ворота Коновалова. Ещё одним автором гола стал Андрей Светлаков. На этот раз ярославцы получили шайбу в свои ворота после длительной атаки в зоне армейцев.

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Матч стал неудачным для ярославцев. Но зато болельщики и хоккеисты «Локлмотива» узнали радостную новость о выходе команды в плей-офф. Это случится, даже если железнодорожники проиграют все оставшиеся встречи, а их конкуренты выиграют.

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