Тренер «Локомотива» Майкл Пелино: «Команда готова к плей-офф»

Сегодняшним соперником «Локомотива» стало минское «Динамо». Матч прошёл на «Арене-2000». До этого противники встречались дважды. Обе игры закончились в пользу железнодорожников. В этой встрече ярославцы повторили свой успех, переиграв минчан с крупным счётом 4:1.

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В стартовом составе сегодня оказались Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев и Максим Афанасьев. Илья Коновалов занял место в воротах.

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На старте первого периода судьи удалили игрока «Динамо», что дало шанс ярославцам попробовать забить при игре в неравных составах. Игроки «Локомотива» сумели реализовать большинство. Владимир Ткачев точным броском поразил ворота минского вратаря Дэнни Тэйлора. Первый гол задал настроение на весь матч. На последней минуте периода преимущество увеличил Магнус Пяярви. Швед подставил клюшку под удар Максима Осипова.

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В начале второго периода минчане снова оказались в меньшинстве. И на этот раз им также не удалось отстоять свои ворота. Шайбу стремительно забросил Артур Каюмов. На второй перерыв соперники ушли при счёте 3:0 в пользу хозяев.

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На 12-й минуте третьего периода динамовцы все-таки забросили шайбу. Райан Спунер пробил ворота Ильи Коновалова. Но через несколько минут Николай Коваленко ответил оппонентам. После этого у минчан почти не оставалось шансов отыграться.

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Во время послематчевой конференции главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино рассказал о готовности команды к борьбе за Кубок Гагарина:

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— Я считаю, что если бы мы начинали плей-офф завтра, мы были бы готовы. Но, что приятно, у нас есть ещё время стать лучше, поработать над определенными моментами. И у меня есть ещё время использовать игроков в разных ситуациях, в разных сочетаниях, чтоб смотреть, проверять их, понять, кого и в каких ситуациях можно выпускать.

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Следующие два матча ярославцы проведут дома: 15 февраля против ЦСКА и 18 февраля — против подольского «Витязя».